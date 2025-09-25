Jag har testat pulsmätningen i Apple Watch Ultra 3 mot ett Polar H10-bröstband – här är resultaten

Apple Watch Ultra 3 är en kraftfull hälso- och träningsklocka; det blev tydligt redan med föregångaren, Apple Watch Ultra 2 (även känd som den bästa Apple Watch sett till funktioner och specifikationer), och med specifikationerna som visades upp under det senaste stora iPhone-eventet.

Apple Watch Ultra 3 har 42 timmars batteritid, den största och ljusstarkaste skärmen någonsin på en Apple Watch, satellitanslutning, 5G och den nya kraftfulla mjukvaran från watchOS 26. Jag har äntligen fått tag på en testmodell av Apple Watch Ultra 3, och jag var väldigt taggad på att sätta den på prov.

För mitt första test ville jag kolla pulsmätningens noggrannhet, själva nyckeln till alla hälso- och träningsdata på även de bästa smartklockorna. Från sömnspårning till din Training Load, kaloriberäkningar till den nya hypertonidetekteringen – en exakt pulssensor och tillhörande algoritm är A och O.

(Image credit: Lee Bell)

För att testa detta ställer jag den mot en Polar H10, som kan vara den bästa pulsmätaren i form av bröstband, i ett noggrannhetstest. Bröstmonterade pulsmätare i allmänhet, och Polar H10 i synnerhet, anses vara guldstandarden och används av träningsproffs för att ge den mest tillförlitliga pulsinformationen som möjligt.

Den använder elektriska sensorer placerade nära hjärtat, precis under bröstmusklerna, för att beräkna pulsen mer effektivt än LED-ljus på handleden.

Jag cyklade i 20 minuter på en stationär träningscykel, iförd Apple Watch Ultra 3 och Polar H10. På andra handleden bar jag även en kontrollklocka, Huawei Watch G6, som jag också testar just nu.

Resultaten

Image 1 of 3 Polar H10 (Image credit: Future) Apple Watch Ultra 3 (Image credit: Future) Huawei Watch GT 6 (Image credit: Future)

Resultaten ligger väldigt nära varandra, precis som jag förväntade mig, och inte tillräckligt olika för att vara statistiskt signifikanta i detta skede.

Polar H10 uppskattade min genomsnittliga puls under det 20 minuter långa cykelpasset till 147 bpm. Den visar en stadig ökning upp till zon 5, innan en minuts dipp i slutet, precis innan jag avslutade passet.

De två andra graferna från Apples Fitness-app och Huawei Health visar samma mönster, och både Apple Watch Ultra 3 och Huawei Watch GT 6 (som också är känd för att vara väldigt exakt i pulsmätning) visar en genomsnittlig puls på 148 bpm, bara 1 bpm ifrån bröstbandssensorns mätning.

Graferna visar också praktiskt taget identiska toppar och dalar, när man tar hänsyn till att Apples pulsdiagram sträcks ut något på grund av hur det presenteras i appen.

Så här tidigt känner jag mig trygg med att Apples pulssensor håller måttet jämfört med ett bröstband, som är branschens standard.

Längre träningspass kan visa större avvikelser, men med tanke på hur föregångaren presterade mot en toppmodell från Garmin under London Marathon tror jag att det är väldigt osannolikt.