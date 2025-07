Samsung Galaxy Watch-seriens største svakhet er noe Apple løste for mange år siden.

Det er straks tid for en oppfriskning av Samsungs smartklokkeserie – sjekk ut våre anmeldelser av Galaxy Watch 7 og Galaxy Watch Ultra for å få vie mer om fjorårets modeller – og takket være en rekke lekkasjer har vi nå en ganske god idé om hva vi har i vente.

Samsung ser ut til å endre sin smartklokkelanseringsstrategi igjen for 2025, og det ser ut til at vi ikke bare får Galaxy Watch 8 og Galaxy Watch Ultra 2 – og det er faktisk et problem for både Samsung- og Wear OS-fans som planlegger å oppgradere i år.

Faktisk ser det ut til at Samsung endrer strategien sin for sine bærbare enheter hvert år, noe som føles unødvendig forvirrende. Apples tilnærming gir mye mer mening – og dette er årsaken.

Tydelig: Apple-metoden

Apple Watch Series 10 (Image credit: Apple)

Den første Apple Watch ble avduket i september 2014 og utgitt i april 2015. Så fikk vi Series 1 og Series 2 (som ligner mer på Apple Watch 2 og Apple Watch Ultra) i september 2015. Det var unektelig litt rot i starten, men siden den gang har Apple holdt seg til en tydelig kurs.

Nærmere bestemt en ny generasjon Apple Watch hver september. Du kan være sikker på en ny klokkelansering hver høst. Det ville være en stor overraskelse om vi ikke ser Apple Watch Series 11 i september, sammen med iPhone 17-serien.

Apple har uvilsomt gjort bildet litt uklart med forskjellige varianter – som Apple Watch SE 2 (utgitt i september 2022, fortsatt uten oppfølger) og Apple Watch Ultra 2 (utgitt i september 2023, også uten oppfølger, selv om vi fikk en ny farge i fjor).

Men vi vet alltid hva som skjer med programvaren: watchOS oppdateres hver september, samtidig som ny maskinvare slippes. Nummereringen har endret seg, så i år er det watchOS 26, men vi vet at det kommer – og Apple gir alltid en forhåndsvisning av nyhetene på WWDC. Det er konsekvent, tydelig og lett å følge.

Forvirrende: Samsung-metoden

Samsung Galaxy Watch Ultra (Image credit: Future / Matt Evans)

Sammenlign dette med hvordan Samsung lanserer smartklokkene sine: De endrer utvalget år etter år, som om de ikke egentlig vet hvilke produkter de ønsker å lansere eller hva brukerne faktisk ser etter. Galaxy Watch-serien har eksistert siden 2018, og lanseringsmønsteret har mildt sagt vært ujevnt.

I fjor fikk vi Galaxy Watch 7 og Galaxy Watch Ultra, året før var det Galaxy Watch 6 og Galaxy Watch 6 Classic. I 2022 var det noe annet igjen: Galaxy Watch 5 og Galaxy Watch 5 Pro, og lanseringen fant sted i august i stedet for juli.

Det virker som om vi er tilbake i et «Classic-år» i 2025, ettersom lekkasjer så langt peker på at Galaxy Watch 8 Classic er på vei. Samtidig har det også gått rykter om en vanlig Galaxy Watch 8 og en Galaxy Watch Ultra 2. Det eneste som mangler er en Pro-modell – og det er uten å nevne FE eller de eldre Active-modellene.

Dette gjør det ikke bare vanskeligere å planlegge oppgraderinger fra år til år, men også vanskeligere å forstå nøyaktig hva du får – er en Classic bedre enn en Pro? Er Pro og Ultra det samme? Hvilken modell har den roterende rammen? Samsung kunne virkelig trengt litt Apple-lignende klarhet.

Vi følger Samsung Unpacked live onsdag 9. juli, og du kan selv se arrangementet live. Uansett hva Samsung velger å avduke denne gangen, vil vi forklare alt du trenger å vite om hvordan modellene står seg mot hverandre – og hva som er nytt sammenlignet med i fjor.