This Unpacked will be the third one of the year; the first was the Unpacked that saw the launch of the Samsung Galaxy S25 phones, then the second was the full launch of the Galaxy S25 Edge.

Samsungs neste Galaxy Unpacked-arrangement går av stabelen 9. juli og vil markere selskapets store sommermesse.

Det er der vi venter å se oppfølgere til Samsung Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6, sammen med andre produkter, sannsynligvis oppdateringer til Galaxy Watch-serien.

Denne utgaven av Unpacked blir den tredje i år; den første var Unpacked som ga oss lanseringen av Samsung Galaxy S25-telefonene, deretter den andre med den fullstendige lanseringen av Galaxy S25 Edge.

Så les videre for å få vite hvordan du kan se den neste Samsung Galaxy Unpacked og en kort oversikt over hva du kan vente deg.

Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked

Det neste Galaxy Unpacked-arrangementet blir holdt onsdag 9. juli kl. 16:00 norsk tid.

Du vil kunne se en direktestrømming av lanseringen på Samsungs eget nettsted. En enklere måte ville imidlertid være å besøke merkets YouTube-kanal og se presentasjonen der, eller bruke videoen som er innebygd nedenfor.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

TechRadar vil også være til stede på presentasjonen, hvor du kan få oppdateringer direkte fra Unpacked på vår TechRadar TikTok-konto. Og vi vil dekke Unpacked direkte etter hvert som det skjer, så sørg for å sjekke innom TechRadar for alle nyheter, synspunkter, reaksjoner med mer.

Galaxy Unpacked July 2025: Official Livestream - YouTube Watch On

Hva du kan vente deg på Galaxy Unpacked 9. juli

«Sommerens» Unpacked-arrangementer pleier å handle om Samsungs nyeste brettbare telefoner, og vi regner med at dette arrangementet ikke blir så annerledes i år, med avduking av Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 og kanskje en tredje telefon, for eksempel en Galaxy Z Fold Ultra.

Generelt peker ryktene så langt mot iterative designendringer og noen få spesifikasjonsforbedringer, men ingenting veldig radikalt når det gjelder design eller ytelse. Samsung vil sannsynligvis skryte av nye Galaxy AI-funksjoner og bruke de nye brettbare telefonene til å vise dem frem, selv om slike funksjoner sannsynligvis også vil bli rullet ut til andre Galaxy-telefoner og -enheter.

Vi venter også å se noen nye smartklokker, sannsynligvis Galaxy Watch 8 og dens «Classic»-kollega, og kanskje en Galaxy Watch Ultra 2.

Et videreutviklet design har blitt tippet for Watch 8, med et potensielt «sirkel»-design som minner om Galaxy Watch Ultras firkant-møter-sirkel-estetikk, og den potensielle tilbakekomsten av en roterende ramme.

Vent deg også nye AI-sentrerte treningsfunksjoner og -verktøy i programvaren for disse klokkene, men jeg forventer også at slike funksjoner rulles ut til andre Galaxy Watch-modeller.

Videre lesning

Vil du ha en brettbar mobil allerede nå? Se nedenfor!