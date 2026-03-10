Nye Huawei GT Runner 2 kan være en av de beste løpeklokkene på markedet – jeg har testet den og sammenlignet den med en Garmin

Huawei har nylig avduket Watch GT Runner 2, som sies å være selskapets beste løpeklokke hittil – og på papiret ser det ut til at den kan gi både Apple og Garmin seriøs konkurranse.

Den kommer med en rekke funksjoner, inkludert Huaweis svært nøyaktige TruSense-pulssensor og -algoritme, en intelligent maratonmodus for treningsråd i sanntid, ruteplanlegging som ligner på den fra Garmin og Coros, og en redesignet 3D-antenne for bedre GPS-nøyaktighet.

Det siste punktet er spesielt viktig. Antennen er en ring som sitter nær toppen av dekselet, og ifølge Huawei skal den sikre presis sporing og posisjonering selv i utfordrende miljøer, som tunneler eller områder med mye skygge. Den sies til og med å være mer nøyaktig enn de beste Garmin-klokkene – selv om jeg er litt skeptisk til det, siden testene jeg har sett kommer fra Huawei selv.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Det er imidlertid ingen tvil om at klokken ser førsteklasses ut og føles veldig bra. Den har en nydesignet digital krone på en plassering som minner om den på Coros Pace 4, en annen fysisk knapp på samme side, og en rekke remmer å velge mellom – min personlige favoritt er stoffremmen. Den kommer i Midnight Black, Dusk Blue og Dawn Orange.

Huawei gjør sine intensjoner klare innen løpeklokker, med et samarbeid med maratonlegenden Eliud Kipchoge som merkevareambassadør. En Huawei-representant fortalte meg at Kipchoges team tester selskapets kroppsnære enheter og regelmessig gir tilbakemeldinger.

Huawei har også endelig tatt tak i mangelen på en digital lommebok ved å legge til Curve Pay for kontaktløs betaling.

Klokken er tilgjengelig for bestilling nå og koster fra 4 690 kroner. Enkelte forhandlere gir rabatter.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Sammenlignet med Garmin

(Image credit: Future)

Med tanke på påstandene om at GT Runner 2 er mer nøyaktig enn en Garmin-klokke, bestemte jeg meg for å sammenligne den med min egen Garmin Epix Pro under en rask rundtur på 5,4 km. I min fullstendige anmeldelse vil jeg også teste den mot Apple Watch Ultra 3 sammen med en Polar H10 pulsmåler.

Selv om Garmin Epix Pro er eldre enn Garmin Fenix ​​8, har den fortsatt den moderne Elevate V5 pulsmåleren og sies å levere svært nøyaktig GPS-sporing sammenlignet med Apple Watch.

Under min første testtur var Huawei-klokken lett, lyssterk og enkel å lese av mens jeg løp – selv i sterkt vintersollys, hvor AMOLED-skjermen var veldig tydelig da jeg raskt kikket på den under løpeturen.

Resultatene holdt seg også godt mot Garmin. Forskjellen i avstand var bare 30 meter, og den gjennomsnittlige pulsen var 8 slag per minutt fra hverandre. Jeg anser vanligvis forskjeller på 10 slag per minutt eller mindre som statistisk ganske ubetydelige.

Dette betyr at Huawei-klokken er nær nok referanseindeksen for de fleste løpere. Du kan se statistikken fra begge klokkene nedenfor. For de mest krevende løperne og profesjonelle idrettsutøverne kreves det imidlertid mer omfattende testing – så for den endelige dommen må du vente på vår grundige anmeldelse.

Image 1 of 3 Huawei Health: Rute (Image credit: Future) Huawei Health: Puls (Image credit: Future) Garmin Connect: Rute og gjennomsnittlig hjertefrekvens (Image credit: Future)

Videre lesning