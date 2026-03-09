Nya Huawei GT Runner 2 ska vara en av marknadens bästa löparklockor – jag har testat den och jämfört med en Garmin-klocka

Huawei har nyligen presenterat Watch GT Runner 2, som ska vara företagets bästa löparklocka hittills – och på pappret ser det ut som att den kan ge både Apple och Garmin ordentlig konkurrens.

Den kommer med ett gäng funktioner, inklusive Huaweis mycket exakta TruSense-pulssensor och algoritm, ett intelligent Marathon Mode för träningsråd i realtid, ruttplanering liknande den från Garmin och Coros samt en omdesignad 3D-antenn för bättre GPS-noggrannhet.

Den sista punkten är särskilt viktig. Antennen är en ring som sitter nära toppen av boetten och ska enligt Huawei säkerställa precis spårning och positionering även i utmanande miljöer, som tunnlar eller områden med mycket skugga. Den sägs till och med vara mer exakt än de bästa Garmin-klockorna – även om jag är lite skeptisk till det, eftersom testerna jag sett kommer från Huawei själva.

Makala inaendelea hapa chini

Det går dock inte att förneka att klockan ser premium ut och känns riktigt bra. Den har en omdesignad digital krona i en position som påminner om den hos Coros Pace 4, ytterligare en fysisk knapp på samma sida och flera olika armband att välja mellan – där tygarmbandet är min personliga favorit. Den finns i färgerna Midnight Black, Dusk Blue och Dawn Orange.

Huawei är tydliga med sina ambitioner inom löparklockor, med ett samarbete med maratonlegendaren Eliud Kipchoge som varumärkesambassadör. En Huawei-representant berättade för mig att Kipchoges team testar företagets wearables och regelbundet ger feedback.

Huawei har dessutom äntligen löst problemet med avsaknaden av digital plånbok genom att lägga till Curve Pay för kontaktlösa betalningar.

Klockan finns tillgänglig att förbeställa nu och kostar 4 499 kronor.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Jämfört med Garmin

(Image credit: Future)

Med tanke på påståendena om att GT Runner 2 ska vara mer exakt än en Garmin-klocka bestämde jag mig för att jämföra den med min egen Garmin Epix Pro under en snabb 5,4 km tur-och-retur-runda. I min fullständiga recension kommer jag också att testa den mot Apple Watch Ultra 3 tillsammans med ett Polar H10-pulsband.

Även om Garmin Epix Pro är äldre än Garmin Fenix 8 har den fortfarande den moderna Elevate V5-pulssensorn och anses leverera mycket exakt GPS-spårning när den jämförs med Apple Watch.

Under mitt första testpass var Huawei-klockan lätt, ljusstark och enkel att läsa av under löpning – även i vinterens starka solljus, där AMOLED-skärmen var mycket tydlig när jag snabbt kastade en blick på den mitt under passet.

Resultaten stod sig också bra mot Garmin. Skillnaden i distans var bara 30 meter, och den genomsnittliga pulsen skilde 8 slag per minut. Jag brukar räkna skillnader på 10 slag per minut eller mindre som statistiskt ganska obetydliga.

Det betyder att Huawei-klockan ligger tillräckligt nära referensvärdet för de flesta löpare. Du kan se statistiken från båda klockorna nedan.

För de mest noggranna löparna och professionella idrottare krävs dock mer omfattande tester – så för det slutliga omdömet får du vänta på vår djupgående recension.