Nya Huawei GT Runner 2 ska vara en av marknadens bästa löparklockor – jag har testat den och jämfört med en Garmin-klocka

Huawei GT Runner 2 är den senaste heta modellen på marknaden av löparklockor.

Huawei Watch GT Runner 2
(Foto: Future)

Huawei har nyligen presenterat Watch GT Runner 2, som ska vara företagets bästa löparklocka hittills – och på pappret ser det ut som att den kan ge både Apple och Garmin ordentlig konkurrens.

Den kommer med ett gäng funktioner, inklusive Huaweis mycket exakta TruSense-pulssensor och algoritm, ett intelligent Marathon Mode för träningsråd i realtid, ruttplanering liknande den från Garmin och Coros samt en omdesignad 3D-antenn för bättre GPS-noggrannhet.

Huawei är tydliga med sina ambitioner inom löparklockor, med ett samarbete med maratonlegendaren Eliud Kipchoge som varumärkesambassadör. En Huawei-representant berättade för mig att Kipchoges team testar företagets wearables och regelbundet ger feedback.

Huawei har dessutom äntligen löst problemet med avsaknaden av digital plånbok genom att lägga till Curve Pay för kontaktlösa betalningar.

Jämfört med Garmin

Huawei Watch GT Runner 2 p&amp;aring; ett stativ.

(Image credit: Future)

Med tanke på påståendena om att GT Runner 2 ska vara mer exakt än en Garmin-klocka bestämde jag mig för att jämföra den med min egen Garmin Epix Pro under en snabb 5,4 km tur-och-retur-runda. I min fullständiga recension kommer jag också att testa den mot Apple Watch Ultra 3 tillsammans med ett Polar H10-pulsband.

Även om Garmin Epix Pro är äldre än Garmin Fenix 8 har den fortfarande den moderna Elevate V5-pulssensorn och anses leverera mycket exakt GPS-spårning när den jämförs med Apple Watch.

Under mitt första testpass var Huawei-klockan lätt, ljusstark och enkel att läsa av under löpning – även i vinterens starka solljus, där AMOLED-skärmen var mycket tydlig när jag snabbt kastade en blick på den mitt under passet.

Resultaten stod sig också bra mot Garmin. Skillnaden i distans var bara 30 meter, och den genomsnittliga pulsen skilde 8 slag per minut. Jag brukar räkna skillnader på 10 slag per minut eller mindre som statistiskt ganska obetydliga.

Det betyder att Huawei-klockan ligger tillräckligt nära referensvärdet för de flesta löpare. Du kan se statistiken från båda klockorna nedan.

För de mest noggranna löparna och professionella idrottare krävs dock mer omfattande tester – så för det slutliga omdömet får du vänta på vår djupgående recension.

Skärmdump från Huawei Health-appen.
Huawei Health: rutt(Image credit: Future)
