Den nye Huawei GT Runner 2 kan være et af de bedste løbeure på markedet – jeg har testet det og sammenlignet præcisionen med et Garmin-ur

Huawei har for nylig lanceret Watch GT Runner 2, som siges at være virksomhedens bedste løbeure til dato – og på papiret ser det ud til, at det kan give både Apple og Garmin seriøs konkurrence.

Det kommer med en række funktioner, herunder Huaweis meget nøjagtige TruSense-pulsmåler og algoritme, en intelligent maraton-tilstand til træningsrådgivning i realtid, ruteplanlægning svarende til Garmin og Coros og en redesignet 3D-antenne for bedre GPS-nøjagtighed.

Det sidste punkt er særligt vigtigt. Antennen er en ring placeret nær toppen af kabinettet og sikrer ifølge Huawei nøjagtig sporing og positionering selv i udfordrende miljøer, såsom tunneler eller områder med meget skygge. Den siges endda at være mere nøjagtig end de bedste Garmin-ure – selvom jeg er lidt skeptisk over for det, da de tests, jeg har set, kommer fra Huawei selv.

Artiklen fortsætter nedenfor

Der er dog ingen tvivl om, at uret ser eksklusivt ud og føles rigtig godt. Det har en redesignet digital krone i en position, der minder om Coros Pace 4, en ekstra fysisk knap på samme side og flere forskellige remme at vælge imellem – hvor stofremmen er min personlige favorit. Det fås i farverne Midnight Black, Dusk Blue og Dawn Orange.

Huawei er klar over sine ambitioner på markedet for løbeure og har indgået et samarbejde med maratonlegenden Eliud Kipchoge som brandambassadør. En repræsentant for Huawei fortalte mig, at Kipchoges team tester virksomhedens wearables og giver regelmæssig feedback.

Huawei har også endelig løst problemet med manglen på en digital tegnebog ved at tilføje Curve Pay til kontaktløse betalinger.

Uret kan forudbestilles nu og koster 2.999 kroner.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Sammenlignet med Garmin

(Image credit: Future)

I betragtning af påstandene om, at GT Runner 2 er mere nøjagtig end et Garmin-ur, besluttede jeg at sammenligne det med mit eget Garmin Epix Pro under en hurtig tur på 5,4 km. I min fulde anmeldelse vil jeg også teste det mod Apple Watch Ultra 3 sammen med en Polar H10 pulsmåler.

Selvom Garmin Epix Pro er ældre end Garmin Fenix 8, har det stadig den moderne Elevate V5-pulsmåler og anses for at levere meget nøjagtig GPS-sporing sammenlignet med Apple Watch.

Under min første test var Huawei-uret let, lyst og nemt at aflæse under løbeturen – selv i det stærke vintersollys, hvor AMOLED-skærmen var meget klar, hver gang jeg kort tjekkede under løbeturen.

Resultaterne kunne også måle sig med Garmin. Forskellen i distance var kun 30 meter, og den gennemsnitlige puls varierede med 8 slag i minuttet. Jeg anser normalt forskelle på 10 slag i minuttet eller mindre for at være statistisk ubetydelige.

Det betyder, at Huawei-uret er tæt nok på referenceværdien for de fleste løbere. Du kan se statistikken fra begge ure nedenfor.

For de mest omhyggelige løbere og professionelle atleter er der dog behov for mere omfattende test – så for den endelige dom må du vente på vores dybdegående anmeldelse.