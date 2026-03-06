«Jeg ble overrasket over hvor imponert jeg faktisk var» – de 3 beste wearables på MWC 2026

Telefoner er den store attraksjonen på MWC 2026 – den første «M» står tross alt for «mobil». Men de er langt fra de eneste dingsene som vises frem, og mange av de store telefonprodusentene benytter også anledningen til å vise frem smartklokkene og treningsmålerne sine på konferansen i Barcelona.

Vel, i teorien i hvert fall. Jeg har løpt rundt på de forskjellige standene på MWC 2026 på jakt etter bærbare enheter, men jeg har bare funnet tre enheter som faktisk kan kalles «nye». Det var noen flere enheter på stedet, men de var stort sett eldre modeller – for eksempel Samsung Galaxy Watch Ultra, som du kan se på bildet over.

Den gode nyheten er at selv om tre kanskje ikke virker mye, kan alle tre være veldig imponerende. Jeg har også slengt inn en ekstra modell som en bonus.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 ble lansert under et oppvarmingsarrangement for MWC, der blant andre den olympiske maratonmesteren Eliud Kipchoge deltok. Etterfølgeren til den noen år gamle Huawei Watch GT Runner vil koste 4 690 kroner, og vår treningsredaktør har allerede hatt tid til å teste den ut. Som en med et noe komplisert forhold til løpeklokker, ble jeg overrasket over hvor imponert jeg faktisk var.

Det første som slo meg var hvor lett Huawei Watch GT Runner 2 er – glem de klumpete løpeklokkene som føles like mye som en mansjett rundt håndleddet som et treningsverktøy. Dette gjaldt spesielt modellen jeg testet med en komfortabel stoffreim, men jeg likte også hvor lett den syntetiske reimen var. Perfekt for løping.

Runner 2 har en 1,32-tommers AMOLED-skjerm, med en sideknapp og en roterende krone, og er beskyttet i henhold til 5 ATM og IP69. Programvaren og funksjonene er stort sett de samme som tidligere modeller, men med noen få oppgraderinger som adresserer noen av våre klager med forgjengeren, som innføringen av kontaktløs betaling. Jeg testet ikke den originale Runner, så kanskje denne allerede var der, men jeg likte hvor mange forskjellige typer løp og tester som var tilgjengelige i appen. Jeg kan tenke meg at den er perfekt for ivrige løpere eller folk som prøver å bli bedre på løping, og jeg setter alltid pris på en enhet som kan fungere for en rekke forskjellige typer brukere.

Moto Watch

Motorola viste faktisk frem sin nyeste kroppsnære enhet, Moto Watch, tidligere i år, og lanserte den i smug i slutten av januar. Som mange av Motorolas noe nølende forsøk på å lage en solid serie med wearables, gikk den stort sett ubemerket hen, så kanskje en opptreden på MWC kan endre på det.

Motorola har hatt begrenset suksess med sine bærbare enheter i flere år, men denne gangen samarbeidet de med en etablert produsent av løpeklokker for å utvikle modellen: Polar, kjent for Polar Grit X2, for eksempel. Motorola har også fått hjelp av sin mangeårige partner Pantone til å velge fargene på klokkeremmen, så dette er virkelig en laginnsats.

Moto Watch har en rund 47 mm urkasse med Gorilla Glass 3-beskyttelse og en stålkrone. Den kjører Motorolas egen programvare som er veldig lik Wear OS, og Motorola hevder batterilevetid på opptil 13 dager – eller 7 dager hvis du bruker alltid-på-skjermen.

Jeg likte hvor premium Moto Watch føltes, med tanke på at det er et ganske rimelig alternativ. Samtidig kunne jeg ikke unngå å føle at den manglet noen funksjoner. Men for en enhet med så lang batteritid er det fortsatt lett å tilgi et litt mer nedskalert funksjonssett.

Xiaomi Watch 5

En annen enhet som teknisk sett allerede er lansert, er Xiaomi Watch 5. Den ble først vist frem til kinesiske brukere i desember og hadde en offisiell internasjonal lansering sammen med Xiaomi 17 Ultra på MWC.

Den store oppgraderingen her er at klokken kjører Googles Wear OS 6 i stedet for Xiaomis HyperOS, noe som gjør den til en mer åpenbar konkurrent til Google Pixel Watch 4. Dette gir flere store fordeler, inkludert tilgang til Wear OS sitt enorme appbibliotek og Gemini, som fungerer veldig bra her.

Jeg fikk se – og deretter prøve ut – en demo av Gemini på Watch 5. Jeg kunne spørre klokken om veibeskrivelse til et sted, og klokken ville deretter konsultere Google Maps for å finne ruten og vise den direkte. Det føltes som en virkelig nyttig håndfrifunksjon – og best av alt, Gemini fungerte mer som Google Assistant Plus, i stedet for den litt rare chatbot-AI-en som Google ofte prøver å gjøre den til. Jeg er nysgjerrig på å se hvor mange andre oppgaver Watch 5 kan håndtere med Gemini.

I tillegg har Xiaomi Watch 5 en 1,54-tommers AMOLED-skjerm, en elektromyografisensor for bevegelseskontroll og en batterilevetid på opptil seks dager – noe som er betydelig bedre enn de fleste Wear OS-enheter. Den er for tiden tilgjengelig for rundt 3 500 kroner.

Honor-abel omtale: Honor Watch 5 Ultra

Honor Watch 5 Ultra får en hederlig omtale her, ikke bare på grunn av navnet, men også fordi den teknisk sett ikke er en ny klokke – faktisk er den nesten et år gammel. Den var imidlertid overalt på MWC, mest for å vise frem funksjoner for interoperabilitet mellom enheter i Honors økosystem, så jeg inkluderer den her likevel.

Dette er en stor og ganske dyr klokke, og den er vanskelig å få tak i i Norge. Vi ga den en blandet mottakelse i vår anmeldelse av Honor Watch 5, ettersom den mangler noen funksjoner, men den har også noen virkelig sterke sider.

På MWC ble den vist frem som en del av selskapets bredere økosystem, og ble noe overskygget av den sammenleggbare Honor V6 og Robot Phone. Ideen er tydeligvis at hvis du bruker flere enheter fra merket, vil du ha tilgang til delte funksjoner og verktøy mellom dem – selv om jeg, som ordlyden antyder, ikke helt klarte å finne ut nøyaktig hva det betyr.