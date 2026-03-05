"Jag blev förvånad över hur imponerad jag faktiskt blev" — de 3 bästa wearables på MWC 2026

Telefoner är den stora huvudattraktionen på MWC 2026 – trots allt står det första “M”:et för “mobile”. Men de är långt ifrån de enda prylarna som visas upp och många av de stora telefontillverkarna passar också på att visa upp sina smartklockor och träningsspårare på konferensen i Barcelona.

Ja, i teorin i alla fall. Jag har sprungit runt mellan olika montrar på MWC 2026 i jakt på wearables, men hittade bara tre enheter som faktiskt kan kallas “nya”. Några fler enheter fanns också på plats, men de var mest äldre modeller – till exempel Samsung Galaxy Watch Ultra som ni ser på bilden ovan.

Den goda nyheten är att även om tre kanske inte låter som så många, kan alla tre vara riktigt imponerande. Jag har dessutom slängt in en extra modell som bonus.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 lanserades under ett uppvärmningsevent inför MWC där bland annat den olympiska maratonmästaren Eliud Kipchoge deltog. Uppföljaren till den några år gamla Huawei Watch GT Runner får ett lanseringspris på 4 499 kronor och vår fitnessredaktör har redan hunnit testa den lite. Som någon med ett lite komplicerat förhållande till löparklockor blev jag förvånad över hur imponerad jag faktiskt blev.

Det första som slog mig var hur lätt Huawei Watch GT Runner 2 är – glöm de där klumpiga löparklockorna som känns lika mycket som ett boja runt handleden som ett träningsverktyg. Det gällde särskilt modellen jag testade med ett bekvämt tygarmband, men jag gillade också hur lätt den syntetiska remmen var. Perfekt för löpning.

Runner 2 har en 1,32-tumsskärm av typen AMOLED, med en sidoknapp och en roterande krona och är skyddad enligt 5 ATM och IP69. Mjukvaran och funktionerna är ganska lika tidigare modeller, men med några uppgraderingar som åtgärdar vissa av våra invändningar mot föregångaren, till exempel införandet av kontaktlösa betalningar.

Jag testade inte originalet Runner, så kanske fanns detta redan där, men jag gillade hur många olika typer av löppass och tester som fanns i appen. Jag kan tänka mig att det är perfekt för flitiga löpare eller personer som försöker bli bättre på löpning och jag uppskattar alltid en enhet som kan fungera för flera olika typer av användare.

Moto Watch

Motorola visade faktiskt upp sin senaste wearable, Moto Watch, tidigare i år och smyglanserade den i slutet av januari. Liksom många av Motorolas lite ryckiga försök att skapa en stabil serie wearables gick den ganska obemärkt förbi, så kanske kan ett framträdande på MWC ändra på det.

Motorola har haft begränsad framgång med sina wearables i flera år, men samarbetade den här gången med en etablerad tillverkare av löparklockor för att ta fram modellen: Polar, kända för exempelvis Polar Grit X2. Motorola har dessutom tagit hjälp av sin gamla partner Pantone för att välja färgerna på klockarmbandet, så det här är verkligen ett lagarbete.

Moto Watch har en rund 47 mm-boett med skydd av Gorilla Glass 3 och en krona i stål. Den kör Motorolas egen mjukvara som påminner mycket om Wear OS och Motorola uppger att batteritiden ligger på upp till 13 dagar – eller 7 dagar om man använder always-on-display.

Jag gillade hur premium Moto Watch kändes, med tanke på att det är ett ganska prisvärt alternativ som börjar på 1 199 kronor. Samtidigt kunde jag inte låta bli att känna att den saknade en del funktioner. Men för en enhet med så lång batteritid är det ändå lätt att förlåta ett något mer avskalat funktionsutbud.

Xiaomi Watch 5

En annan enhet som tekniskt sett redan lanserats är Xiaomi Watch 5. Den visades först upp för kinesiska användare i december och fick en officiell internationell lansering tillsammans med Xiaomi 17 Ultra på MWC.

Den stora uppgraderingen här är att klockan kör Googles Wear OS 6 istället för Xiaomis HyperOS och därmed blir en tydligare konkurrent till Google Pixel Watch 4. Det innebär flera stora fördelar, inklusive tillgång till Wear OS stora apputbud samt Gemini, som fungerar riktigt bra här.

Jag fick se – och sedan själv testa – en demonstration av Gemini på Watch 5. Jag kunde be klockan om vägbeskrivningar till en plats och klockan konsulterade då Google Maps för att hitta rutten och visa den direkt. Det kändes som en genuint användbar handsfree-funktion – och bäst av allt var att Gemini fungerade mer som Google Assistant Plus, istället för den lite märkliga chatbot-AI som Google ofta försöker göra den till. Jag är nyfiken på hur många andra uppgifter Watch 5 kan hantera med Gemini.

Utöver det har Xiaomi Watch 5 en 1,54-tumsskärm av typen AMOLED, en elektromygrafisensor för geststyrning och en batteritid på upp till sex dagar – vilket är betydligt bättre än de flesta Wear OS-enheter. Den säljs nu för 3 990 kronor.

Honor-abelt omnämnande: Honor Watch 5 Ultra

Honor Watch 5 Ultra får ett hedersomnämnande här, inte bara på grund av namnet utan också för att den tekniskt sett inte är en ny klocka – faktiskt är den nästan ett år gammal. Den syntes dock överallt på MWC, främst för att visa upp funktioner för samspel mellan olika enheter i Honors ekosystem, så jag tar med den här ändå.

Det här är en stor och ganska dyr wearable, med ett pris på 279 euro. Vi gav den ett blandat mottagande i vårt test av Honor Watch 5 eftersom den saknar vissa funktioner, men den har samtidigt flera riktigt starka fördelar.

På MWC visades den upp som en del av företagets bredare ekosystem och stod lite i skuggan av den vikbara Honor V6 och Robot Phone. Tanken är tydligen att om man använder fler prylar från märket ska man få tillgång till gemensamma funktioner och verktyg mellan dem – även om jag, som formuleringen antyder, inte riktigt lyckades lista ut exakt vad det innebär.