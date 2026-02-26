Huawei Watch GT Runner 2 är här – ny löparklocka som siktar direkt på Garmins toppmodeller
En lätt titanbyggd löparklocka med avancerad GPS, maratoncoachning och 14 dagars batteritid ska utmana Garmin på allvar.
- Ny dedikerad löparklocka från Huawei, uppföljare till modellen från 2021
- Ny antennarkitektur ska ge upp till 3,5× bättre positionsprecision
- Intelligent Marathon Mode med coachning och träningsplaner
- Svenskt pris på 4 499 kronor, säljstart 23 mars
Huawei släppte sin första Runner-modell 2021, men därefter har det varit tyst – fram tills nu. Företaget har nämligen presenterat sin sprillans nya dedikerade löparklocka Watch GT Runner 2, som markerar en tydlig återkomst till löpsegmentet och siktar rakt på etablerade alternativ som Garmin Forerunner 970.
Fokus på GPS-precision och seriös löpträning
Huawei positionerar klockan som en direkt konkurrent även till modeller som Coros PacePro och menar att deras klocka enligt interna tester har bättre precision längs testrutter både i stadsmiljö och längs bana. Det ska vara möjligt tack vare en ny “Advanced 3D Floating Antenna Architecture”, som enligt företaget hittar satellitsignaler snabbare och levererar upp till 3,5 gånger bättre prestanda än föregående generation. Det ska bli spännande att se hur väl dessa påståenden står sig i praktiken när vårt TechRadar-team testar klockan.
Watch GT Runner 2 är tydligt riktad till löpare. Den har bland annat ett Intelligent Marathon Mode som ska hjälpa både nybörjare och mer erfarna löpare mot första maratonloppet eller ett nytt personbästa. Här ingår bland annat:
- Maratontester och tävlingssimuleringar
- Påminnelser om vätske- och näringsintag
- Personlig coach direkt i klockan
- Träningsförslag och individuella mål
Klockan kan även skapa träningsplaner för kompletterande styrketräning för att förbättra löpformen.
Efter varje pass får du omfattande statistik – inklusive puls, intensitet, löpeffekt, höjd, markkontakttid, återhämtningstid, träningsbelastning, vertikal rörelse och kaloriförbrukning – samt analyser av framsteg och förbättringsområden.
Låg vikt trots metallkonstruktion
Själva klockan är byggd helt i Aerospace-grade-titan och skyddas av Kunlun-glas. Det intressanta är att hela klockkroppen är gjord i titan, inte bara ramen, samtidigt som glaset ska vara tunnare och lättare än safirglas för att hålla nere vikten. Kunlun-glas är också en riktigt tålig typ av glas som används på företagets flaggskeppsmobiler.
Resultatet är en vikt på 43,5 gram inklusive armband – vilket faktiskt är lättare än flera motsvarande modeller från Garmin. Klockan är dessutom något tunnare och använder ett nytt AirDry Woven Strap som ska andas 25 % bättre än tidigare generation.
Batteritid och smartfunktioner
Huawei uppger upp till 14 dagars batteritid vid lätt användning eller cirka 32 timmar GPS-träning utomhus, vilket håller jämna steg med alternativ från Coros och som överträffar batteritiden i Forerunner 970- och Forerunner 570-modellerna (som ger 21 respektive 14 timmar i GPS-läge).
Klockan fungerar med appar som Komoot, Intervals.icu, Kotch, RacePace och Huawei Health. Utöver löpfunktionerna finns även klassiska smartklockefunktioner som samtal, musikstyrning och olika hälsoinsikter.
Huawei Watch GT Runner 2 börjar säljas den 23 mars och får ett rekommenderat pris på 4 499 kronor i Sverige. Den kommer i tre färger: blått med en gradient som skiftar från ljust till mörkt, vitt med en gradient som skiftar till lila och orange, samt en svart version.
Det här är med andra ord Huaweis tydligaste försök hittills att ta sig an Garmins löparklockor på allvar – och om GPS-precisionen håller vad den lovar kan det bli en ovanligt intressant utmanare i löparvärlden i år.
