Garmins store programvareoppdatering kommer – men disse eldre klokkene får ingen nye funksjoner

Garmins funksjonsoppdatering for andre kvartal 2026 rulles nå ut.

Den inkluderer en rekke nye funksjoner, inkludert støtte for golfbrikker, aksjesporing og tilbakestillingsmodus.

Noen relativt nye Garmin-klokker vil imidlertid bli utelatt fra nyhetene.

Garmin har introdusert en ny funksjonsoppdatering for enhetene sine, men det er en hake – bare nyere modeller vil kunne dra nytte av de nye funksjonene.

Som Gadgets and Wearables bemerket, gjelder Q2 2026-oppdateringen ikke bare Garmin-klokker, men også selskapets sykkelcomputere. Utrullingen har allerede begynt og vil skje gradvis i løpet av de kommende ukene, noe som betyr at det kan ta ulik tid før oppdateringen når forskjellige brukere.

Men hva er nytt?

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På golffronten introduseres støtte for Approach CT1-tagger på visse klokker. Dette betyr at kompatible modeller kan pares med Garmins NFC-tagger for golfkøller, noe som gjør det mulig å registrere hvilken kølle som ble brukt for hvert slag, samt statistikk som slaglengde og andre data.

Følgende klokker vil få støtte for dette gjennom Q2-oppdateringen:

Fenix 8

Fenix 8 Pro

Enduro 3

Tactix 8

Quatix 8

Quatix 8 Pro

D2 Mach

Andre funksjoner som allerede er tilgjengelige på utvalgte Garmin-klokker, vil også bli lagt til flere modeller, inkludert Premium Golf Features via Garmin Golf Membership, som nå vil være tilgjengelig på Garmin Venu 4, Vivoactive 6 og D2 Air X15.

Hvis du har en Garmin Instinct 3, Instinct Crossover AMOLED eller Instinct E, vil du også få funksjonene Stocks Tracker og Mobility Activity. Disse modellene vil også få Workout Execution Score, med unntak av Instinct E, som vil være uten denne funksjonen.

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Ny gjenopprettingsmodus for feilsøking

(Image credit: Garmin)

Det er også kommet en ny funksjon kalt Recovery Mode – et feilsøkingsverktøy som kan tilbakestille klokken din etter en programvarefeil – som Gadgets and Wearables sier kommer til flere av Garmins klokkeserier. Dette inkluderer Venu 4, Venu X1, Vivoactive 6, D2 Air X15, Forerunner 570 og 970, samt modeller i Fenix ​​8-serien og Fenix ​​E.

På sykkelcomputersiden legger Q2-oppdateringen til støtte for å koble kompatible Bosch Smart System elsykler til Edge-sykkelcomputeren din for å vise informasjon som batterinivå, strøm- og kadensdata, og smart ruteplanlegging basert på rekkevidde. Utstyrssporing på enheten er også lagt til for disse Edge-sykkelcomputerne.

Eiere av relativt nye Garmin-klokker vil uten tvil bli skuffet over at de ikke får benyttet seg av disse funksjonene. For eksempel er det ingenting nytt her for eiere av Venu 3-, Vivoactive 5- eller Fenix ​​7-serien, blant andre.

Det betyr imidlertid ikke at disse litt eldre enhetene er helt forlatt. Selv om de ikke får noen nye funksjoner, vil de fortsatt motta programvarerettinger og oppdateringer. Det er nok en mager trøst, spesielt med tanke på hvor mye noen av disse enhetene koster.