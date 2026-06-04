Garmins stora mjukvaruuppdatering är på väg – men de här äldre klockorna blir utan nya funktioner

Garmins funktionsuppdatering för Q2 2026 rullas nu ut

Den innehåller ett gäng nya funktioner, inklusive stöd för golftaggar, aktiespårning och återställningsläge

Vissa relativt nya Garmin-klockor blir dock utan nyheterna

Garmin har presenterat en ny funktionsuppdatering för sina enheter, men det finns en hake – det är bara nyare modeller som får ta del av de nya funktionerna.

Som Gadgets and Wearables uppmärksammade gäller Q2 2026-uppdateringen inte bara Garmin-klockor utan även företagets cykeldatorer. Utrullningen har redan påbörjats och sker successivt under de kommande veckorna, vilket innebär att det kan dröja olika länge innan uppdateringen når olika användare.

Vilka nyheter handlar det då om?

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På golffronten introduceras bland annat stöd för Approach CT1-taggar på vissa klockor. Det innebär att kompatibla modeller kan paras ihop med Garmins NFC-taggar för golfklubbor, vilket gör det möjligt att registrera vilken klubba som användes vid varje slag samt statistik som slaglängd och annan data.

Följande klockor får stöd för detta genom Q2-uppdateringen:

Fenix 8

Fenix 8 Pro

Enduro 3

Tactix 8

Quatix 8

Quatix 8 Pro

D2 Mach

Andra funktioner som redan finns på vissa Garmin-klockor kommer också att läggas till i fler modeller. Det gäller bland annat Premium Golf Features via Garmin Golf Membership, som nu blir tillgängligt på Garmin Venu 4, Vivoactive 6 och D2 Air X15.

Om du äger en Garmin Instinct 3, Instinct Crossover AMOLED eller Instinct E får du dessutom funktionerna Stocks Tracker och Mobility Activity.

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Dessa modeller får även Workout Execution Score, med undantag för Instinct E som blir utan just den funktionen.

Nytt återställningsläge för felsökning

(Image credit: Garmin)

Det finns också en ny funktion kallad Recovery Mode – ett felsökningsverktyg som kan återställa klockan efter ett mjukvarufel – som enligt Gadgets and Wearables är på väg till flera av Garmins klockserier. Det inkluderar Venu 4, Venu X1, Vivoactive 6, D2 Air X15, Forerunner 570 och 970, tillsammans med modeller i Fenix 8-serien samt Fenix E.

På cykeldatorsidan ger Q2-uppdateringen stöd för att ansluta kompatibla elcyklar med Bosch Smart System till din Edge-cykeldator för att visa information som batterinivå, effekt- och kadensdata samt smart ruttplanering baserad på räckvidd. Gear Tracking direkt på enheten läggs också till för dessa Edge-cykeldatorer.

Ägare av relativt nya Garmin-klockor kommer utan tvekan att bli besvikna över att de inte får ta del av dessa funktioner. Exempelvis finns det inget nytt här för ägare av Venu 3, Vivoactive 5 eller modeller i Fenix 7-serien, bland flera andra.

Det betyder dock inte att dessa något äldre enheter lämnas helt åt sitt öde. Även om de inte får några nya funktioner kommer de fortfarande att få mjukvarufixar och uppdateringar. Det är sannolikt en klen tröst, speciellt med tanke på hur mycket vissa av dessa enheter kostar.