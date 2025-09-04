Garmin lanserer Fenix ​​8 Pro med skjermteknologi i verdensklasse – bare dager før Apple ventes å avduke Ultra 3

Etter mye spekulasjon lanserer Garmin Fenix ​​8 Pro

Smartklokken har den førsteklasses MicroLED-skjermteknologien og LTE-tilkobling

MicroLED-versjonen koster 24 599 kroner

Garmin har avduket sin Fenix ​​8 Pro-serie, to superpremiumversjoner av den allerede dyre Garmin Fenix ​​8, med satellittkommunikasjon rett fra håndleddet via InReach-tjenesten, LTE-tilkobling og en MicroLED-skjerm – som Garmin hevder er «den mest lyssterke smartklokkeskjermen noensinne».

MicroLED-skjermen, som Garmin sier består av mer enn 400 000 LED-lys, beskrives som «en revolusjonerende skjerm som produserer rike farger og høy pikseltetthet med brede synsvinkler og overlegen lesbarhet – selv i direkte sollys».

Den er bare tilgjengelig på den større 51 mm-versjonen, mens den mindre 47 mm-versjonen ser ut til å være en Garmin Fenix ​​8 med en standard AMOLED-skjerm og nye kommunikasjonsfunksjoner.

De nye funksjonene inkluderer, som tidligere antydet, LTE-tilkobling og satellittkommunikasjon. Satellitttilkobling brukes til posisjonsdeling og tekstmeldinger via Garmin Messenger. Mottakeren må bruke Garmin Messenger-appen på telefonen sin eller en av de beste Garmin-klokkene for å motta disse meldingene.

LTE-tilkobling kan også brukes til å foreta taleanrop til de som har Garmin Messenger-appen, eller for talemeldinger til en annen klokke (som transkriberes automatisk). Garmins nyttige LiveTrack-funksjon, relevant værinformasjon og Garmin Response-nødtjeneste brukes også over LTE.

Ellers ser klokkene ut til å være standard Fenix ​​8-modeller basert på beskrivelsen og spesifikasjonene som er gitt: de eneste endringene er de nevnte funksjonene.

Garmin Fenix ​​8 Pro-modellene har en startpris på 17 749 kroner, mens 51 mm MicroLED-versjonen koster hele 24 599 kroner.

Det er sannsynligvis ingen tilfeldighet at Garmin lanserer Fenix ​​8 Pro bare dager før Apple Watch Ultra 3 skal avdukes. MicroLED-skjermteknologi har lenge vært antydet for Apples toppmodell, men noen rapporter tyder på at ideen er lagt på is foreløpig. Garmins første trekk er en stor triumf for friluftsmerket.