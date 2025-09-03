Garmin lanserar Fenix 8 Pro med skärmteknik i världsklass – bara dagar innan Apple väntas avslöja Ultra 3

Efter mycket spekulationer släpper Garmin Fenix 8 Pro

Smartklockan har först-i-sitt-slag MicroLED-skärmteknik och LTE-anslutning

MicroLED-versionen kostar 22 949 kronor

Garmin har presenterat sin Fenix 8 Pro-serie, två super-premiumversioner av den redan dyra Garmin Fenix 8, med satellitkommunikation direkt från handleden via dess InReach-tjänst, LTE-anslutning och en MicroLED-skärm – som enligt Garmin är ”den ljusstarkaste smartklocksskärmen någonsin”.

MicroLED-skärmen, som enligt Garmin består av mer än 400 000 lysdioder, beskrivs som ”en revolutionerande display som producerar rika färger och hög pixeltäthet med breda betraktningsvinklar och överlägsen läsbarhet – även i direkt solljus”.

Den finns endast tillgänglig på den större 51 mm-versionen, medan den mindre 47 mm-versionen verkar vara en Garmin Fenix 8 med standard AMOLED-skärm och nya kommunikationsfunktioner.

De nya funktionerna inkluderar, som tidigare ryktats, LTE-anslutning och satellitkommunikation. Satellitanslutning används för platsdelningar och textmeddelanden via Garmin Messenger. Mottagaren behöver använda Garmin Messenger-appen på sin telefon eller en av de bästa Garmin-klockorna för att ta emot dessa meddelanden.

LTE-anslutning kan även användas för att ringa röstsamtal till de som har Garmin Messenger-appen, eller för röstmeddelanden till en annan klocka (som automatiskt transkriberas). Garmins användbara LiveTrack-funktion, relevant väderinformation och Garmin Response-nödtjänst används också via LTE.

I övrigt verkar klockorna vara standardmodeller av Fenix 8 baserat på beskrivningen och de givna specifikationerna: de enda förändringarna är de ovan nämnda funktionerna.

Garmin Fenix 8 Pro-modellerna har ett startpris på 13 749 kronor, medan 51 mm MicroLED-versionen kostar hela 22 949 kronor.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det är sannolikt ingen slump att Garmin släpper Fenix 8 Pro bara några dagar innan Apple Watch Ultra 3 ska presenteras. MicroLED-skärmteknik har länge ryktats för Apples toppmodell, men vissa rapporter tyder på att idén lagts på is för tillfället. Att Garmin hann först är en stor triumf för äventyrsmärket.