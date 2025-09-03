Garmin lanserar Fenix 8 Pro med skärmteknik i världsklass – bara dagar innan Apple väntas avslöja Ultra 3
Den ljusstarkaste smartklockeskärmen hittills.
- Efter mycket spekulationer släpper Garmin Fenix 8 Pro
- Smartklockan har först-i-sitt-slag MicroLED-skärmteknik och LTE-anslutning
- MicroLED-versionen kostar 22 949 kronor
Garmin har presenterat sin Fenix 8 Pro-serie, två super-premiumversioner av den redan dyra Garmin Fenix 8, med satellitkommunikation direkt från handleden via dess InReach-tjänst, LTE-anslutning och en MicroLED-skärm – som enligt Garmin är ”den ljusstarkaste smartklocksskärmen någonsin”.
MicroLED-skärmen, som enligt Garmin består av mer än 400 000 lysdioder, beskrivs som ”en revolutionerande display som producerar rika färger och hög pixeltäthet med breda betraktningsvinklar och överlägsen läsbarhet – även i direkt solljus”.
Den finns endast tillgänglig på den större 51 mm-versionen, medan den mindre 47 mm-versionen verkar vara en Garmin Fenix 8 med standard AMOLED-skärm och nya kommunikationsfunktioner.
De nya funktionerna inkluderar, som tidigare ryktats, LTE-anslutning och satellitkommunikation. Satellitanslutning används för platsdelningar och textmeddelanden via Garmin Messenger. Mottagaren behöver använda Garmin Messenger-appen på sin telefon eller en av de bästa Garmin-klockorna för att ta emot dessa meddelanden.
LTE-anslutning kan även användas för att ringa röstsamtal till de som har Garmin Messenger-appen, eller för röstmeddelanden till en annan klocka (som automatiskt transkriberas). Garmins användbara LiveTrack-funktion, relevant väderinformation och Garmin Response-nödtjänst används också via LTE.
I övrigt verkar klockorna vara standardmodeller av Fenix 8 baserat på beskrivningen och de givna specifikationerna: de enda förändringarna är de ovan nämnda funktionerna.
Garmin Fenix 8 Pro-modellerna har ett startpris på 13 749 kronor, medan 51 mm MicroLED-versionen kostar hela 22 949 kronor.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Det är sannolikt ingen slump att Garmin släpper Fenix 8 Pro bara några dagar innan Apple Watch Ultra 3 ska presenteras. MicroLED-skärmteknik har länge ryktats för Apples toppmodell, men vissa rapporter tyder på att idén lagts på is för tillfället. Att Garmin hann först är en stor triumf för äventyrsmärket.
Läs vidare
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Matt EvansSenior Fitness & Wearables Editor