Garmin har nettopp hintet om en ny enhet de kaller «fremtiden for wearables»

Er Garmin i ferd med å lansere noe som ligner på Whoop MG?

Garmin har publisert (og deretter slettet) en ny teaser

Selskapets neste enhet peker mot «fremtiden for kroppsnære enheter»

Det kan være en skjermløs rem eller en smartklokke

Kan vi få se en ny kandidat til listen vår over de beste Garmin-klokkene før året er omme? Det ser ut til det. Garmin har selv publisert en teaser om «fremtiden for bærbare enheter» på sin offisielle Facebook-side i India.

Innlegget ser ut til å ha blitt slettet kort tid etterpå, men ikke før det ble lagt merke til av Reddit-brukeren u/Eastern-Signal-1778 (via GSMArena). I innlegget får vi et første glimt av en ny enhet, sammen med løfter om at den er «slank», «smart» og «kommer snart».

Ved første øyekast ser enheten ut som et Whoop-lignende armbånd uten skjerm. Det har gått rykter om at Garmin jobber med noe lignende, muligens under navnet Garmin Recovery Band, ifølge personer med kjennskap til saken.

Garmin lanserte riktignok et skjermløst armbånd tidligere i år i form av Index Sleep Monitor, som kom ut i juni, men det er kun ment for søvnsporing og er et relativt stort armbånd som bæres på overarmen. En mer kompakt enhet som Whoops-produkter eller Polar Loop kan fortsatt være på vei.

Håll utkik

En nærmere titt på bildet fra den kjente leakeren the5krunner antyder at det faktisk kan være en slank smartklokke med innebygd LED-lys, selv om det er uklart hvilken av Garmins nåværende serier den nye enheten vil tilhøre.

Gitt at meldingen snakker om «fremtiden for wearables», virker det usannsynlig at det bare er en mindre oppdatering. Enten det er en smartklokke eller en skjermløs rem, vil den være vesentlig forskjellig fra Garmins tidligere produkter.

Redaksjonsteamet hos Gadgets & Wearables spekulerer om det faktisk kan være et skjermløs armbånd, i Whoop-stil, der LED-lyset på siden brukes til å vise ulike typer statusinformasjon, for eksempel batterinivå.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Uansett hva det blir, vil vi snart få svar på. Hvis Garmin allerede hinter om enheten på sosiale medier – selv om det var litt for tidlig – tyder det på at noe interessant vil dukke opp før vi sier farvel til 2025.