Garmin teasade precis en ny enhet som de kallar ”framtiden för wearables”

Är Garmin på gång att lansera något i stil med Whoop MG?

Garmin har publicerat (och sedan tagit bort) en ny teaser

Företagets nästa enhet pekar mot ”framtiden för wearables”

Det kan handla om ett skärmlöst band eller en smartklocka

Kan vi få se en ny utmanare till vår lista över de bästa Garmin-klockorna innan året är slut? Det ser ut så. Garmin har nämligen själva publicerat en teaser om ”framtiden för wearables” på sin officiella Facebook-sida i Indien.

Inlägget verkar ha tagits bort kort därefter, men inte innan det uppmärksammades av Reddit-användaren u/Eastern-Signal-1778 (via GSMArena). I inlägget får vi en första glimt av en ny enhet, tillsammans med löften om att den är ”slimmad”, ”smart” och ”kommer snart”.

Vid en första anblick ser enheten ut att vara ett Whoop-liknande armband utan skärm. Det har tidigare funnits rykten om att Garmin arbetar med något i den här stilen, möjligen under namnet Garmin Recovery Band, enligt personer med insyn i saken.

Garmin lanserade visserligen ett skärmlöst band tidigare i år i form av Index Sleep Monitor, som kom i juni, men den är enbart avsedd för sömnspårning och är ett relativt stort band som bärs på överarmen. En mer kompakt enhet i stil med Whoops produkter eller Polar Loop kan alltså fortfarande vara på väg.

Håll utkik

En närmare analys av bilden från den välkända läckan the5krunner antyder att det i själva verket kan röra sig om en slimmad smartklocka med en inbyggd LED-lampa, även om det är oklart vilken av Garmins nuvarande serier den nya enheten i så fall skulle tillhöra.

Med tanke på att budskapet talar om ”framtiden för wearables” verkar det osannolikt att det bara handlar om en mindre uppdatering. Oavsett om det är en smartklocka eller ett skärmlöst band lär den skilja sig markant från Garmins tidigare produkter.

Redaktionen på Gadgets & Wearables spekulerar i att det faktiskt kan vara ett armband utan skärm, i Whoop-stil, där LED-lampan på sidan används för att visa olika typer av statusinformation, till exempel batterinivå.

Vad det än visar sig vara lär vi snart få svar. Om Garmin redan nu teasar enheten i sociala medier – även om det kanske skedde lite för tidigt – tyder det på att något intressant dyker upp innan vi säger farväl till 2025.