Enorm oppdatering fra Garmin! Garmin Fitness Coach kommer til appen og klokken – og en av favorittfunksjonene våre har også fått et stort løft

Et stort antall Garmin-klokker har fått en større oppdatering, sammen med Garmin Connect for alle brukere.

Garmin Fitness Coach, en planleggingsverktøy for generell trening og styrketrening, er nå lansert i appen og sendes til utvalgte smartklokker.

Utstyrssporing er også forbedret, med muligheten til å gruppere elementer og få tilgang til en database med populært utstyr.

De beste Garmin-klokkene har nettopp blitt enda bedre. Garmin har annonsert en rekke nye funksjoner for Garmin Venu X1, Garmin Fenix ​​8, Garmin Vivoactive 6 og Garmin Forerunner 570 og 970, og den største nyheten er flere oppgraderinger til eksisterende treningsfunksjoner.

Først ut er Garmin Fitness Coach – den lenge etterlengtede planleggingsfunksjonen – som nå rulles ut til Garmin Connect-brukere. Planene fungerer akkurat som løpe- og sykkelplanene i Garmin Coach-funksjonen, men er rettet mot generell kondisjon og inkluderer spesifikke styrke- og utholdenhetstreninger. I Trening og planlegging-delen av Garmin Connect-appen velger du Garmin Coach-planer og Forbedre kondisjon, hvor du deretter kan velge Garmin Fitness Coach og opprette en plan.

Planen lar deg velge mellom Full treningsstudio og kroppsvekt, Kun kroppsvekt eller Ingen styrketrening. Kardiotreningen bruker eksisterende treningsprofiler som løping, sykling og tredemølle, sammen med spesifikke styrketreninger med øvelser fra Garmins bibliotek.

Oppgradert utstyrssporing

Forrige måned skrev vi om hvordan vi har blitt glad i Garmins utstyrssporingsfunksjon, og nå har den fått en rekke oppgraderinger. Du kan spore utstyr rett på håndleddet på alle klokkene ovenfor, og Garmin Connect har nå en database med utstyr som kan finnes automatisk i stedet for at du må legge inn alt manuelt.

Du kan også gruppere flere elementer sammen og knytte dem til samme aktivitet, samt velge fra en utvidet liste over utstyrstyper. Garmin sier at dette inkluderer «løpesko, ski, sykkelkomponenter, rullestoler med mer». Du kan nå også legge til notater og bilder til utstyret ditt.

Øvrige nyheter

En ny oversikt over ruteeplanleggeren lar Garmin-brukere «forberede seg til et løp ved å planlegge ruten med makstider, hvileplaner, sjekkpunkter, drikkestasjoner med mer i Garmin Connect, og deretter se løypa på en kompatibel smartklokke.»

Du kan også følge favorittlagene dine og få live-resultater rett på håndleddet, selv om vi ennå ikke vet nøyaktig hvordan dette vil fungere i praksis.

Oppdateringen skal rulles ut nå. Vi har allerede mottatt Garmin Fitness Coach og oppgraderinger for utstyrssporing i Garmin Connect-appen vår, så sørg for at appen er fullstendig oppdatert og at klokken din er synkronisert for å få alle de nye funksjonene.

