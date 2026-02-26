Jätteuppdatering från Garmin! Garmin Fitness Coach kommer till app och klocka — och en av våra favoritfunktioner har också fått ett rejält lyft

Ett stort antal Garmin-klockor har fått en omfattande uppdatering, tillsammans med alla Garmin Connect-användare

Garmin Fitness Coach, en plan-skapare för allmän träning och styrketräning, har nu släppts i appen och skickas till utvalda smartklockor

Utrustningsspårning har också förbättrats, med möjlighet att gruppera föremål och få tillgång till en databas med populär utrustning

De bästa Garmin-klockorna har precis blivit ännu bättre. Garmin har tillkännagivit ett gäng nya funktioner för Garmin Venu X1, Garmin Fenix 8, Garmin Vivoactive 6 samt Garmin Forerunner 570 och 970, där de största nyheterna är flera uppgraderingar av befintliga träningsfunktioner.

Först ut är Garmin Fitness Coach — den efterlängtade plan-skaparen — som nu rullas ut till Garmin Connect-användare. Planerna fungerar precis som löp- och cykelplanerna i Garmin Coach-funktionen, men riktar sig till allmän träning och inkluderar specifika styrke- och uthållighetspass. I avsnittet Träning och planering i Garmin Connect-appen väljer du Garmin Coach-planer och Förbättra kondition, där du sedan kan välja Garmin Fitness Coach och skapa en plan.

Planen låter dig välja mellan Fullt gym och kroppsvikt, Endast kroppsvikt eller Inga styrkepass. Konditionsträningen använder befintliga träningsprofiler som löpning, cykling och löpband, tillsammans med särskilda styrkepass med övningar från Garmins bibliotek.

Uppgraderad utrustningsspårning

Vi skrev förra månaden om hur vi blivit riktigt förtjusta i Garmins funktion för att spåra utrustning, och nu har den fått en rad uppgraderingar. Du kan spåra utrustning direkt på handleden på alla klockor ovan, och Garmin Connect har nu en databas med utrustning som kan hittas automatiskt istället för att du ska behöva lägga in allt manuellt.

Du kan också gruppera flera föremål tillsammans och koppla dem till samma aktivitet, samt välja från en utökad lista med utrustningstyper. Garmin säger att detta inkluderar “löparskor, skidor, cykelkomponenter, rullstolar och mer”. Dessutom går det nu att lägga till anteckningar och bilder på utrustningen.

Övriga nyheter

En ny Course Planner-översikt gör det möjligt för Garmin-användare att “förbereda sig inför ett lopp genom att planera banan med maxtider, viloplaner, checkpoints, vätskestationer och mer i Garmin Connect, och sedan se banan på en kompatibel smartklocka”.

Du kan även följa dina favoritlag och få livescore direkt på handleden, även om vi ännu inte vet exakt hur detta fungerar i praktiken.

Uppdateringen bör rullas ut nu. Vi har redan fått Garmin Fitness Coach och uppgraderingarna för utrustningsspårning i vår Garmin Connect-app, så se till att appen är helt uppdaterad och att klockan är synkad för att få alla nya funktioner.