Coros lanserer Nomad – en billigere konkurrent til Garmin Instinct 3

Coros Nomad er designet for turgåere, klatrere, sportsfiskere og flere.

Utstyrt med en eventyrlogg, MIP-skjerm og GPS med to frekvenser.

Batteritid som slår Garmin Instinct 3 – til en lavere pris.

Når det gjelder smartklokker og aktivitetsmålere, er Garmin Instinct 3 en av våre favoritter hos TechRadar – vi ga den en nesten perfekt score i testen vår og anbefaler den som en av de beste løpeklokkene på markedet. Nå har imidlertid en utfordrer dukket opp i form av Coros Nomad, som tilbyr mange lignende funksjoner, men til en rimeligere pris.

Coros beskriver Nomad som «bygd for eventyrere», med verktøy skreddersydd for alt fra fotturer og klatring til fisking. En av de mest unike funksjonene er Adventure Journal i Coros-appen, hvor brukere kan merke steder, spille inn talenotater og lagre bilder og videoer – perfekt for å gjenoppleve dine beste eventyr senere.

Når det gjelder maskinvaren, får du en MIP-skjerm som er tydelig synlig i både sterkt sollys og svakt lys, et aluminiums- og polymerhus, herdet mineralglass og vannmotstand ned til 50 meter. Nomad er også utstyrt med dobbelfrekvens-GPS og en rekke sportsmoduser, inkludert åtte forskjellige fiskemodi.

(Image credit: Coros)

Ifølge Coros selv gir All-Systems GPS-modusen hele 50 timers batteritid. Ved normal bruk øker dette til 22 dager. Begge disse tallene er klart bedre enn Instinct 3-modellens henholdsvis 32 timer og 18 dager (selv om vi må bekrefte Nomads batteritid i våre egne tester for å være sikre).

Da vi testet Garmin Instinct 3, ble vi virkelig imponert over MIP-skjermen og det brede utvalget av treningsfunksjoner. Den gode nyheten her er at Coros Nomad også står sterkt på disse områdene, men er priset til 349 dollar – noe som er mindre enn den rimeligste Garmin Instinct 3, som starter på 399 dollar. Den norke prisen for Coros er ikke bekreftet ennå, men Garmin Instinct 3 koster 3 699 kroner for den billigste varianten, så vi kan kanskje håpe på en pris på rundt 3 000 kroner for Coros Nomad.

Selv om Coros vil få problemer med å slå en modell som Instinct 3, er selskapet kjent for å lage utmerkede smartklokker, så det blir interessant å se hvordan de to står seg i praksis. Vi skal teste Coros Nomad og kommer tilbake med en fullstendig anmeldelse av klokken senere.

