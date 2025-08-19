Coros lanserar Nomad – en billigare konkurrent till Garmin Instinct 3

Coros Nomad är designad för vandrare, klättrare, sportfiskare och fler

Utrustad med äventyrslogg, MIP-skärm och dubbelfrekvens-GPS

Batteritid som slår Garmin Instinct 3 – till ett lägre pris

När det gäller smartklockor och träningsklockor är Garmin Instinct 3 en favorit hos oss på TechRadar – vi gav den nästan full pott i vårt test och rekommenderar den som en av de bästa löparklockorna på marknaden. Nu har dock en utmanare dykt upp i form av Coros Nomad, som erbjuder många liknande funktioner men till ett mer överkomligt pris.

Coros beskriver Nomad som “byggd för äventyrare”, med verktyg anpassade för allt från vandring och klättring till fiske. En av de mest unika funktionerna är Adventure Journal i Coros-appen, där användare kan tagga platser, spela in röstanteckningar samt spara bilder och videor – perfekt för att återuppleva sina bästa äventyr i efterhand.

Rent hårdvarumässigt får du en MIP-skärm som syns tydligt både i starkt solljus och i svagt ljus, en boett i aluminium och polymer, härdat mineralglas och vattentålighet ner till 50 meter. Nomad är dessutom utrustad med dubbelfrekvens-GPS och en mängd sportlägen, däribland åtta olika fiskelägen.

(Image credit: Coros)

Enligt Coros själva ger All-Systems GPS-läget hela 50 timmars batteritid. Vid normalt bruk ökar det till 22 dagar. Båda dessa siffror går klart om Instinct 3-modellens 32 timmar respektive 18 dagar (även om vi måste bekräfta Nomads batteritid i egna tester för att vara säkra).

När vi testade Garmin Instinct 3 blev vi riktigt imponerade av dess MIP-skärm och breda utbud av träningsfunktioner. Den goda nyheten här är att Coros Nomad också står sig starkt på dessa områden men är prissatt till 349 dollar – vilket är mindre än den mest prisvärda Garmin Instinct 3, som börjar på 399 dollar. Det svenska priset för Coros är inte bekräftat ännu, men Garmin Instict 3 ligger på 3 449 kronor för den billigaste varianten, så vi kan nog räkna med ett pris på cirka 3 000 kronor för Coros Nomad.

Även om Coros kommer att få kämpa hårt för att slå en modell som Instinct 3, är företaget känt för att göra utmärkta smartklockor, så det blir intressant att se hur de två står sig mot varandra vid faktisk användning. Vi kommer att testa Coros Nomad och återkommer med en fullständig recension av klockan framöver.

