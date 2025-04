Apple Watch Series 11 virker ikke som en fristende oppgradering basert på disse 5 ryktene

Apple Watch Series 11 vil sannsynligvis ikke få blodoksygenmåling

De andre funksjonene det ryktes om høres ikke interessante nok ut for oss

Så oppgraderingen kan være verdt å hoppe over i år

Apple Watch Series 11 er sannsynligvis omtrent seks måneder unna lansering, men ryktene om de nye funksjonene har vært svært sparsomme så langt. Akkurat nå har vi vanskelig for å se noen grunn til å oppgradere fra en Apple Watch Series 10, selv med de seneste ryktene i tankene.

Her er fem grunner til at du kanskje burde hoppe over Apple Watch Series 11, fra mangel på nye funksjoner til svake tillegg.

Overvåkning av blodoksygen

Den seneste informasjonen om Series 11 kommer fra Bloomberg-reporter Mark Gurman, som sier at det ikke er tegn til at Apple kommer til å gjeninnføre et system for blodoksygenmåling i sin kommende klokke.

I tilfelle du gikk glipp av det, ble Apple tvunget til å deaktivere funksjonen etter en mislykket patenttvist. Men hvis Gurman – som har en sterk merittliste med Apple-lekkasjer – ikke ser den komme tilbake med det første, er det én grunn mindre for oss til å ønske å oppgradere senere i år.

5G og satellittilkobling

Apple Watch Ultra er den mer robuste (og dyrere) versjonen av den vanlige Apple Watch, og den får ofte avanserte funksjoner før noen annen Watch-modell. Det kan bli tilfelle igjen i år, hvis ryktene er sanne, med både 5G og satellittilkobling som potensielt kommer til Ultra. Series 11, derimot, ventes å gå glipp av disse funksjonene.

Satellittilkobling er av spesiell interesse for oss, da det ville tillate oss å kontakte omverdenen hvis vi var strandet i villmarken uten dekning. Apple Watch Ultra er imidlertid utenfor budsjettet vårt, og hvis disse funksjonene hopper over Series 11, er det enda en grunn til at vi dropper den.

Apple Intelligence

Apple Intelligence har ikke hatt særlig stor innvirkning ennå, og selv om vi har det på iPhone og Mac, bruker vi det knapt på noen av enhetene. Med noen av de beste funksjonene i Apple Intelligence forsinket, er det ikke mye insentiv til å bruke det regelmessig.

Dette betyr at selv om Apple Watch Series 11 kommer med en oppgradering til Apple Intelligence, er det usannsynlig at det vil overbevise oss om å oppgradere med mindre det er en større endring i funksjonene.

Nye farger

Apple lanserer av og til en ny farge til Apple Watch, og det ryktes at det skjer igjen i år. Men selv om de nye fargene generelt har vært ganske tiltalende, er problemet at de aldri ser ut til å påvirke valget vårt.

Misforstå oss rett, vi syntes Jet Black-versjonen av Apple Watch Series 10 så fantastisk ut, og den dypblå modellen av Series 7 fanget også oppmerksomheten vår. Likevel har vi alltid valgt sølvfarget aluminiumsversjon av klokken fordi den fargen passer til så mange remmer. Selv om Apple skulle lansere en ny farge i år, ville vi sannsynligvis fortsatt valgt sølv på grunn av fleksibiliteten.

Blodtrykksvarsler

Apple Watch har blitt et flott verktøy for helse og trening, og den er god til å varsle oss når helsemålingene våre begynner å vise tegn til problemer. Dette kan bli enda bedre i år hvis blodtrykksmåling kommer til Apple Watch Series 11, slik det har gått rykter om.

Problemet vårt har ikke med selve funksjonen å gjøre, da vi tror den ville være veldig verdifull. Problemet er at vi ikke tror denne funksjonen alene er nok til å friste oss til å oppgradere. Med alle de andre funksjonene vi har nevnt som ikke gjør nok for oss, er det usannsynlig at blodtrykksvarsler alene vil ha nok vekt.