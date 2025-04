Apple Watch Series 11 känns inte som en frestande uppgradering baserat på dessa 5 rykten

Apple Watch Series 11 ligger troligen ungefär sex månader bort från lansering, men ryktena om dess nya funktioner har varit väldigt få hittills. Just nu har vi svårt att se någon anledning att uppgradera från en Apple Watch Series 10, även med tanke på de senaste ryktena.

Här är fem anledningar till varför det kan vara bättre att hoppa över Apple Watch Series 11, från brist på nya funktioner till svaga tillägg.

Den senaste informationen kring Series 11 kommer från Bloomberg-reportern Mark Gurman, som säger att det inte finns några tecken på att Apple är på väg att återinföra ett system för att upptäcka blodsyre i sin kommande klocka.

