Apple Watch 11 er nesten her – og et sent rykte antyder en lysere skjerm og nye farger

Apple Watch 11 forventes å ha en lysere skjerm

Den vil bli presentert av Apple på tirsdag

Apple Watch Ultra 3 og Apple Watch SE 3 ventes også

Før Apples store arrangement på tirsdag – der iPhone 17 vil være i hovedfokus – har vi sett noen nylige rykter rundt andre forventede lanseringer, inkludert ny informasjon om Apple Watch Series 11.

Den kjente Apple-leakeren Mark Gurman har skrevet en stor forhåndsvisningsartikkel for Bloomberg, og selv om mye av teksten gjenspeiler hans tidligere iPhone 17-spådommer, er det kommet til noen nye detaljer.

Gurman sier at Apple Watch 11 vil ha en «ny skjerm» som «øker maksimal lysstyrke», og Apple ventes også å «remikse» fargealternativene sine for klokken denne gangen – så vi får se hvilke nye nyanser som dukker opp.

Ingen spesifikke farger er nevnt, men det er en referanse til Jet Black-alternativet vi så med Apple Watch Series 10, som hadde problemer med at malingen flasser av. Så det ville ikke være overraskende om den fargen forsvinner når den nye modellen avdukes.

Tre klokker underveis

Apple Watch Ultra 2 trenger også en oppgradering. (Image credit: Future)

Foruten den forbedrede skjermen, forventes Apple Watch 11 å ligne på Series 10 på mange måter. Begge modellene vil selvfølgelig også motta den omarbeidede watchOS 26-programvareoppdateringen en gang neste måned.

Den samme rapporten nevner også de andre klokkene vi venter på – Apple Watch Ultra 3 og Apple Watch SE 3 – men oppgraderingene for disse modellene, inkludert 5G-tilkobling, ble allerede spådd av Gurman tidligere i år.

Raskere brikker er stort sett garantert for de nye smartklokkene, men ifølge den seneste rapporten ser det ikke ut til at den lenge etterlengtede blodtrykksmålingen blir klar i tide. Gurman sier at Apple har «møtt på regulatoriske og tekniske utfordringer» med funksjonen.

Alt vil bli avslørt tirsdag 9. september, fra klokken 19.00 norsk tid. Du kan allerede følge vår direktesending og se hvordan du kan strømme arrangementet på nett.