Apple Watch 11 är nästan här – och ett sent rykte antyder en ljusare skärm och nya färger

Apple Watch 11 förväntas få en ljusstarkare skärm

Den ska presenteras av Apple nu på tisdag

Apple Watch Ultra 3 och Apple Watch SE 3 väntas också

Inför Apples stora event på tisdag – där iPhone 17 kommer att vara huvudfokus – ser vi några sena rykten kring de andra väntade lanseringarna, inklusive ny information om Apple Watch Series 11.

Den välkända Apple-läckan Mark Gurman har skrivit en stor förhandsartikel hos Bloomberg och även om mycket av texten upprepar hans tidigare förutsägelser om iPhone 17, finns det några nya detaljer.

Gurman säger att Apple Watch 11 kommer att få en ”ny skärm” som ”ökar den maximala ljusstyrkan” och Apple förväntas också ”blanda om” sina färgalternativ för klockan den här gången – så vi får se vilka nya nyanser som dyker upp.

Inga specifika färger nämns, men det finns en referens till Jet Black-alternativet vi såg med Apple Watch Series 10, som hade problem med att färgen flagnade. Det skulle därför inte vara förvånande om den färgen försvinner när den nya modellen presenteras.

Tre klockor på gång

Apple Watch Ultra 2 behöver också en uppgradering. (Image credit: Future)

Förutom den förbättrade skärmen förväntas Apple Watch 11 vara lik Series 10 på många sätt. Båda modellerna kommer självklart också att få den omarbetade mjukvaruuppdateringen watchOS 26 någon gång nästa månad.

Samma rapport nämner även de andra klockorna vi väntar oss – Apple Watch Ultra 3 och Apple Watch SE 3 – men uppgraderingarna för dessa modeller, inklusive 5G-anslutning, har redan förutspåtts av Gurman tidigare i år.

Snabbare chip är i stort sett garanterade för de nya smartklockorna, men enligt den senaste rapporten verkar den länge efterlängtade blodtrycksmätningen inte vara redo i tid. Gurman säger att Apple har ”stött på regulatoriska och tekniska utmaningar” med funktionen.

Allt kommer att avslöjas på tisdag den 9 september, med start klockan 19:00 svensk tid. Du kan redan nu följa vårt liveflöde och se hur du kan streama evenemanget online.