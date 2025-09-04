3 Apple Watch-modeller ryktas lanseras den 9 september – detta är vad vi kan förvänta oss

Apple har bekräftat att nästa event äger rum den 9 september och allt pekar på en stor uppdatering av Apple Watch-serien.

Vi tror, baserat på flera månaders läckor och rykten, att Apple kommer att lansera inte en, inte två, utan tre nya Apple Watch-modeller. Just nu finns endast tre Apple Watch-modeller att köpa direkt från företaget: Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 och Apple Watch SE (2022), medan äldre modeller säljs via tredjepart.

Ryktena om en ny trio av klockor tyder på att hela serien får en uppdatering. Här är de tre nya enheter vi tror kommer att tillkännages på Cupertinos "Awe dropping"-event – och vi kommer självklart att uppdatera våra guider till de bästa Apple Watch-modellerna och bästa smartklockorna efter att vi fått möjlighet att testa dem.

Oavsett om du har följt läckorna noga eller inte läst särskilt mycket, så är här allt du behöver veta om de Apple Watch-modeller vi räknar med dyker upp den 9 september.

1. Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 2 (Image credit: Future)

Apple Watch Ultra 2 fick en mindre uppdatering förra året i form av en ny svart titan-finish och den är fortfarande guldstandarden när det gäller pulsmätning och mångsidighet, nyligen testad mot ett bröstband.

Uppgraderingar vi förväntar oss från Apple Watch Ultra 3 inkluderar satellitanslutning, liknande den som väntas i kommande Google Pixel Watch 4. Denna funktion skulle tillåta användare att kommunicera från klockan utan en telefon vid nödsituationer, även utan en aktiv dataplan.

Om du använder klockan med ett dataplan förväntar vi oss även 5G-stöd för en rejäl skjuts i navigering, kommunikation och musikstreaming.

Vi hoppas också på ett nytt, kraftfullare chipset och möjligen blodtrycksmätning. Apple Watch Ultra och Ultra 2 är i stort sett identiska i design och vi förväntar oss inga radikala förändringar av chassit eller Action-knappen.

2. Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 10 (Image credit: Future)

Apple Watch Series 11 är nästa huvudmodell i serien.

Förra året fick Series 10 en rejäl redesign med välvd skärm, tunnare kropp och nytt chipset, så vi förväntar oss inga större designändringar här – speciellt med tanke på att de två andra klockorna sannolikt kommer få mest uppmärksamhet. Ett nytt chip är däremot troligt.

Vi vet att den, tillsammans med resten av serien, kommer få alla nya mjukvarufunktioner från watchOS 26, inklusive AI-drivna Workout Buddy och en omdesignad Workout-app. Det är möjligt att vi får se den efterlängtade blodtrycksmätningen, men hårdvarumässigt lär Series 11 vara väldigt lik Series 10.

3. Apple Watch SE 3

Apple Watch SE (Image credit: Future)

Vartannat år kombinerar Apple element från äldre modeller med ett billigare chassi för att ge oss en ny SE-modell.

Vi kallade SE 2 den bästa billiga Apple Watch du kan köpa och SE 3 kommer sannolikt att leverera samma bra upplevelse i ett mer prisvänligt paket. Det är osannolikt att SE 3 får den välvda skärmen från Series 10, utan snarare en äldre Series 9-liknande display som kan tillverkas med billigare och utgångna delar.

Räkna med moderna, AI-drivna funktioner från watchOS 26 i en modell som designats för att kosta runt 3 000 kronor.