Garmin lanserer en ny fargevariant av den populære Venu X1-klokken

Garmin Venu X1 får en ny Soft Gold-farge

Leveres med en ny fransk grå nylonrem og beholder titankassen

Prisen starter på 9 859 kroner

Garmins Venu X1 var en av våre absolutte favorittklokker fra i fjor, fordi den faktisk føltes som noe nytt – det stikk motsatte av Garmins vanlige designfilosofi. Der mange av de beste Garmin-klokkene er runde og solide, er Venu X1 firkantet, ekstremt tynn og utstyrt med en uvanlig lyssterk skjerm. Samtidig får du titankasse, LED-lys, høyttaler, mikrofon, GPS og de avanserte helse- og treningsfunksjonene Garmin er kjent for.

Det gjorde den til en virkelig sterk konkurrent til Apple Watch Ultra 3, både når det gjelder design og ytelse. Kort sagt ga vi den 4,5 av 5 i testen vår og kalte den «Garmins mest innovative klokke på mange år».

Nå, mindre enn to uker inn i det nye året, lanserer Garmin en ny versjon av Venu X1 – selv om det denne gangen «bare» handler om en ny farge snarere enn en fullverdig oppfølger.

Den nye Soft Gold-fargen viderefører Venu-seriens balanse mellom kraftig treningsklokke og stilig smartklokke. Fargen kombinerer en lysegrå polymerkasse med gullfargede knapper og spenne, samt en titanbakside. Alt kompletteres av en fransk grå borrelåsrem som gir klokken et mer elegant uttrykk.

Prisen er den samme som for andre Venu X1-modeller: 9 859 kroner, og den nye fargen er allerede tilgjengelig for kjøp direkte fra Garmin.

Et tegn på hva vi har i vente?

(Image credit: Garmin)

Garmin lanserte en rekke klokker i fjor, og oppdaterte i hovedsak hele sortimentet sitt. Da CES 2026 gikk uten noen nye Garmin-klokker – bortsett fra en ny funksjon for sporing av ernæring i Connect+ – fikk vi følelsen av at dette kan være et tegn på hvordan 2026 vil se ut.

Vi venter oss færre helt nye modeller og flere mindre oppdateringer til eksisterende klokker, som denne fargevarianten. Samtidig ville vi blitt overrasket om Garmin ikke gjorde et unntak for sitt neste store flaggskip.

Garmin Fenix 8 ble lansert i september 2024, etterfulgt av Fenix ​​8 Pro med MicroLED-skjerm og satellittfunksjoner. Hvis vi skulle gjette, ville vi trodd at en Garmin Fenix ​​9 ville dukke opp mot slutten av året, med en Fenix ​​9 Pro en gang i 2027.