Garmins släpper en ny färg till sin populära Venu X1-klocka

Garmin Venu X1 får en ny Soft Gold-färg

Levereras med ett nytt franskt grått nylonarmband och behåller boett i titan

Priset startar på 9 199 kronor

Garmins Venu X1 var en av våra absoluta favoritklockor från fjolåret, eftersom den faktiskt kändes som något nytt – raka motsatsen till Garmins vanliga designfilosofi. Där många av de bästa Garmin-klockorna är runda och rejäla, är Venu X1 fyrkantig, extremt tunn och utrustad med en ovanligt ljusstark skärm. Samtidigt får du titanfodral, LED-lampa, högtalare, mikrofon, GPS och de avancerade hälso- och träningsfunktioner Garmin är kända för.

Det gjorde den till en riktigt stark konkurrent till Apple Watch Ultra 3, både sett till design och prestanda. Kort sagt gav vi den 4,5 av 5 i betyg efter test och kallade den ”Garmins mest innovativa klocka på flera år”.

Nu, mindre än två veckor in på det nya året, lanserar Garmin en ny version av Venu X1 – även om det den här gången ”bara” handlar om en ny färg snarare än en full uppföljare.

Den nya Soft Gold-färgsättningen fortsätter Venu-seriens balansgång mellan kraftfull träningsklocka och stilren smartklocka. Färgen kombinerar ett ljusgrått polymerhölje med guldfärgade knappar och spänne, samt en boettbaksida i titan. Allt kompletteras av ett franskt grått kardborrearmband som ger klockan ett mer elegant uttryck.

Priset är detsamma som för övriga Venu X1-modeller: 9 199 kronor och den nya färgen finns redan att köpa direkt från Garmin.

Ett tecken på vad som väntar?

Garmin lanserade ett stort antal klockor under fjolåret och uppdaterade i princip hela sitt sortiment. När CES 2026 passerade utan några nya Garmin-klockor – bortsett från en ny funktion för näringsspårning i Connect+ – får vi känslan av att detta kan vara ett tecken på hur 2026 kommer att se ut.

Vi räknar med färre helt nya modeller och fler mindre uppdateringar av befintliga klockor, som den här färgvarianten. Samtidigt skulle vi bli förvånade om Garmin inte gör ett undantag för nästa stora flaggskepp.

Garmin Fenix 8 lanserades i september 2024, följt av Fenix 8 Pro med MicroLED-skärm och satellitfunktioner. Om vi ska gissa tror vi att en Garmin Fenix 9 dyker upp mot slutet av året, med en Fenix 9 Pro någon gång under 2027.