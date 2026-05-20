Oura Ring 5: Her er 3 oppgraderinger vi ønsker oss

Hvis du leser vår anmeldelse av Oura Ring 4, vil du raskt legge merke til at det er mye å like ved smartringen som ble lansert i oktober 2024. Vi beskrev den som «nesten den perfekte treningsenheten» og roste batteritiden, helsesporingen og designet.

Men en vurdering på 4,5 av 5 stjerner betyr ikke at Oura Ring 4 ikke kan bli bedre, og vi har allerede noen ideer om hvilke oppgraderinger som kan gjøre den ryktede femte generasjonen til en verdig etterfølger.

Konkurransen har også blitt betydelig tøffere. Konkurrenter som Samsung Galaxy Ring, enda en smartring fra Ultrahuman, RingConn Gen 3 har nylig blitt introdusert, og Apple ventes også entre i kategorien før eller siden.

Så har vi alle de andre skjermfrie treningsenhetene på markedet, inkludert Google Fitbit Air. For å forbli relevant må Oura Ring 5 bygge videre på alt som allerede gjør den nåværende modellen så god.

Oura Ring 5: Lekkasjer og rykter

Det er ingenting offisielt om Oura Ring 5 ennå, men det finnes mange beviser for at Oura jobber med en ny modell. Selskapet lanserte sin tredje generasjon i oktober 2021 og den fjerde generasjonen i oktober 2024, så det virker rimelig at vi kan se noe nytt senere i 2026. Nettstedet Android Headlines rapporterer også at en ny Oura-enhet allerede er registrert hos amerikanske myndigheter.

Det er bare et begrenset antall måter å designe en smartring på, og gjengivelser lekket via Android Headlines antyder at det ikke vil bli noen store designendringer. Den femte generasjonen forventes også å bruke samme ladetilbehør som den nåværende modellen.

Fargene kan imidlertid endres. Den samme kilden hevder at den nåværende Rose Gold vil bli erstattet av Deep Rose. De matte svarte, gull- og sølvmodellene forventes å bli værende, og sølvvarianten sies også å ville bli tilgjengelig i både blank og børstet finish.

Vi kan se noen nye farger med den neste Oura-ringen. (Image credit: Oura)

Andre detaljer er fortsatt ganske knappe. Android Headlines oppgir imidlertid at batteritiden stort sett vil være den samme som den nåværende modellen – rundt seks dager ifølge våre tester. Samtidig forventes det forbedringer innen sensorer og helsesporing, selv om ingen konkrete detaljer er nevnt ennå.

Flere ledetråder kommer fra Android Central, som peker på patenter fra Oura for modulært tilbehør, GPS-sporing, haptisk tilbakemelding og støtte for smarte bevegelser. Som alltid med patenter betyr imidlertid ikke dette nødvendigvis at funksjonene faktisk vil nå et ferdig produkt.

Alt tyder foreløpig på at Oura Ring 5 vil være en videreutvikling av Oura Ring 4 snarere enn noe helt nytt, selv om det fortsatt kan være overraskelser angående programvare, sensorer og treningsfunksjoner.

Oura Ring 5: Dette ønsker vi oss

Oura Ring 4 ble lansert i oktober 2024. (Image credit: Oura)

På dette tidspunktet er det sannsynligvis for sent å overbevise ingeniørene hos Oura om å legge til funksjoner som kanskje allerede er låst før lanseringen, men det er fortsatt verdt å snakke om hva vi håper å se fra den kommende smartringen – om så bare for å ha en liste å referere tilbake til når den lanseres.

Slankere design

Man kan knapt kalle Oura Ring 4 klumpete, men det er fortsatt rom for forbedringer her, spesielt når det gjelder den større keramiske versjonen av ringen. Standardversjonen av Oura Ring 4 er 2,88 mm tykk, mens den keramiske modellen øker til 3,51 mm og også veier mer.

RingConn Gen 2 er bare 2 mm tykk, mens Samsung Galaxy Ring er 2,6 mm, så det er her Oura for øyeblikket blir slått av konkurrentene.

Størrelse og vekt er ekstremt viktig for et produkt som dette som er ment å brukes 24/7, og vi håper Oura klarer å gjøre den neste ringen i det minste litt mindre og lettere.

Lavere pris

Startpriset för Oura Ring 4 ligger på 349 dollar (cirka 3 500 kronor), vilket ändå står sig ganska bra mot Samsung Galaxy Ring som kostar 399 dollar (3 990 kronor på den svenska marknaden) eller Amazfit Helio Ring som börjar på cirka 2 000 kronor. Samtidigt finns det definitivt utrymme för Oura att sänka priset på Ring 5, särskilt med tanke på det obligatoriska abonnemanget.

Startprisen for Oura Ring 4 er $349 (i Norge er den veiledende prisen 4 890 kroner), noe som fortsatt er ganske bra sammenlignet med Samsung Galaxy Ring som koster $399 (5 490 kroner som veiledende pris i Norge) eller Amazfit Helio Ring som starter på rundt 2 000 kroner. Samtidig er det definitivt rom for at Oura kan senke prisen på Ring 5, spesielt med tanke på det obligatoriske abonnementet.

Et abonnement hos Oura er ikke valgfritt – det kreves for å bruke enheten fullt ut og koster $5,99 per måned. Realistisk sett ønsker Oura sannsynligvis ikke å gi opp de gjentakende inntektene fra brukere, men med det i tankene hadde det vært fint å se en lavere kjøpepris for neste generasjon.

Et silikonskall i esken

Oura Ring 4 fungerer utmerket til mye, men den er ikke optimal for aktiviteter som racketsport eller styrketrening. Risikoen for skade på både ringen og hendene øker når man holder vekter eller griper hardt, og det er ikke noe man bør tenke på under treningen.

En populær tredjepartsløsning, spesielt for treningsøkter, er derfor et silikonskall som føres over ringen. Hvis et slikt skall var inkludert i Oura Ring 5-esken, ville brukeren unngått ekstra kostnader og kunne bruke ringen direkte under trening – uten å måtte kjøpe mer tilbehør.

Vi må rett og slett vente og se om teamet hos Oura har tenkt i samme baner siden lanseringen av Oura Ring 4, men vi kommer tilbake så snart noe offisielt om en ny modell dukker opp – en modell som mest sannsynlig vil ta sin plass på listen vår over de beste smartringene.