Oura Ring 5: här är 3 uppgraderingar vi hoppas på att få se

Läser man vårt test av Oura Ring 4 märker man snabbt att det finns mycket att gilla med smartringen som lanserades i oktober 2024. Vi beskrev den som ”nästan den perfekta fitnessenheten” och hyllade batteritiden, hälsospårningen och designen.

Men ett betyg på 4,5 av 5 stjärnor betyder förstås inte att Oura Ring 4 inte kan bli bättre och vi har redan några idéer kring vilka uppgraderingar som skulle kunna göra den ryktade femte generationen till en värdig uppföljare.

Konkurrensen har dessutom blivit betydligt tuffare. Konkurrenter som Samsung Galaxy Ring, ännu en smartring från Ultrahuman och RingConn Gen 3 har nyligen presenterats och dessutom väntas Apple förr eller senare ge sig in i kategorin.

Sedan har vi också alla andra skärmfria fitnessenheter på marknaden, inklusive Google Fitbit Air. För att fortsätta vara relevant behöver Oura Ring 5 bygga vidare på allt som redan gör den nuvarande modellen så bra.

Oura Ring 5: läckor och rykten

Det finns ännu inget officiellt om Oura Ring 5, men mycket pekar på att Oura arbetar på en ny modell. Företaget släppte sin tredje generation i oktober 2021 och den fjärde generationen i oktober 2024, så det känns rimligt att vi kan få se något nytt senare under 2026. Sajten Android Headlines rapporterar dessutom att en ny Oura-enhet redan registrerats hos amerikanska myndigheter.

Det finns bara ett begränsat antal sätt att designa en smartring på och renderingar som läckt ut via Android Headlines antyder att det inte kommer ske några större designförändringar. Den femte generationen väntas dessutom använda samma laddningstillbehör som dagens modell.

Däremot kan färgerna förändras. Samma källa hävdar att nuvarande Rose Gold ska ersättas av Deep Rose. Den mattsvarta, guldfärgade och silverfärgade modellen väntas finnas kvar och silvervarianten sägs dessutom komma både i blank och borstad finish.

Vi kan få se några nya färger med nästa Oura-ring. (Image credit: Oura)

Övriga detaljer är fortfarande ganska få. Android Headlines uppger dock att batteritiden i stort sett blir densamma som i dagens modell – alltså runt sex dagar enligt våra tester. Samtidigt väntas förbättringar inom sensorer och hälsospårning, även om några konkreta detaljer ännu inte nämnts.

Fler ledtrådar kommer från Android Central, som pekar på patent från Oura för modulära tillbehör, GPS-spårning, haptisk feedback och stöd för smarta gester. Som alltid med patent betyder det dock inte nödvändigtvis att funktionerna faktiskt når en färdig produkt.

Allt tyder just nu på att Oura Ring 5 blir en vidareutveckling av Oura Ring 4 snarare än något helt nytt, även om det fortfarande kan dyka upp överraskningar kring mjukvara, sensorer och träningsfunktioner.

Oura Ring 5: det här vill vi se

Vid det här laget är det förmodligen redan för sent att övertyga ingenjörerna hos Oura att lägga till funktioner som redan kan vara låsta inför lanseringen, men det är fortfarande värt att prata om vad vi hoppas få se från den kommande smartringen – om inte annat för att ha en lista att återvända till när den väl lanseras.

En tunnare design

Man kan knappast kalla Oura Ring 4 klumpig, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar här, särskilt när det gäller den större keramiska versionen av ringen. Standardversionen av Oura Ring 4 är 2,88 mm tjock, medan den keramiska modellen ökar till 3,51 mm och dessutom väger mer.

RingConn Gen 2 är bara 2 mm tjock, medan Samsung Galaxy Ring ligger på 2,6 mm, så här blir Oura just nu slaget av konkurrenterna.

Storlek och vikt är extremt viktigt för en sådan här produkt som är tänkt att bäras dygnet runt och vi hoppas att Oura lyckas göra nästa ring åtminstone lite mindre och lättare.

Ett lägre pris

Startpriset för Oura Ring 4 ligger på 349 dollar (cirka 3 500 kronor), vilket ändå står sig ganska bra mot Samsung Galaxy Ring som kostar 399 dollar (3 990 kronor på den svenska marknaden) eller Amazfit Helio Ring som börjar på cirka 2 000 kronor. Samtidigt finns det definitivt utrymme för Oura att sänka priset på Ring 5, särskilt med tanke på det obligatoriska abonnemanget.

Ett abonnemang hos Oura är nämligen inte valfritt – det krävs för att använda enheten fullt ut och kostar 5,99 dollar i månaden. Realistiskt sett lär Oura knappast vilja ge upp den återkommande inkomsten från användarna, men med det i åtanke hade det varit trevligt att se ett lägre inköpspris för nästa generation.

Ett silikonskal i lådan

Oura Ring 4 fungerar utmärkt för mycket, men den är inte optimal för aktiviteter som racketsporter eller styrketräning. Risken för skador på både ringen och händerna ökar när man håller i vikter eller greppar hårt och det är inget man vill behöva tänka på under träningen.

En populär tredjepartslösning, särskilt för gymträning, är därför silikonskal som träs över ringen. Om ett sådant skal följde med i lådan till Oura Ring 5 skulle användaren slippa extra kostnader och dessutom kunna använda ringen direkt även vid träning – utan att behöva köpa fler tillbehör.

Vi får helt enkelt vänta och se om teamet hos Oura tänkt i samma banor sedan lanseringen av Oura Ring 4, men vi återkommer så fort något officiellt kring en ny modell dyker upp – en modell som med största sannolikhet lär ta plats på vår lista över bästa smartringar.