Får vi en Apple-ring i 2026? Dette sier ryktene så langt

Du har kanskje lagt merke til at Apple ikke er inkludert i vår oversikt over de beste smartringene, men det kan hende de blir der snart. Ryktene fortsetter å svirre om at teknologigiganten vil lansere en ringbærbar enhet i fremtiden, og her har vi samlet alle lekkasjene og spådommene vi har sett så langt.

Det finnes klare paralleller til Apple Watch. Da den første Apple Watch ble lansert i 2015, tok Apple seg god tid, ventet mens andre selskaper lanserte og forbedret smartklokkene sine, og hoppet deretter inn i markedet med et av de beste eksemplene på formfaktoren – en modell som ikke har endret seg radikalt siden.

Vi kan se det samme mønsteret gjentas med en smartring, hvis Apple bestemmer seg for å utfordre Oura Ring 4 og Samsung Galaxy Ring. Les videre for detaljer om alle ryktene som har sirkulert rundt Apple Ring – og kanskje begynne å spare litt penger hvis du vil ha en.

Patentsporene

Oura Ring 4 (Image credit: Oura)

Det er ingen garanti for at patentsøknader faktisk vil føre til forbrukerprodukter, men de gir en følelse av hvilke ideer et selskap utforsker. Apple-relaterte ringpatenter går flere år tilbake, inkludert ett for en «bærbar elektronisk ringdatamaskin» som dukket opp i 2019.

Det patentet beskrev en enhet som fungerte mer som en kontroller for en iPhone eller Mac, med sin egen lille berøringsskjerm og en integrert mikrofon. Det inkluderte imidlertid også biometriske sensorer. Alt i alt hørtes det ut som en mini Apple Watch, noe som godt kan være det Apple Ring ender opp med å bli.

Apple har fortsatt å søke patenter gjennom årene. Et fra 2020 beskrev en smart ring med omfattende bevegelsesstøtte for trådløs styring av enheter som Apple TV, mens et annet fra 2023 beskrev fysiske sensorer som kunne aktiveres for å utføre handlinger på annet tilkoblet Apple-utstyr.

Denne typen tilkobling – til iPhones, iPads, Mac-er, Apple Watch, Apple AirPods Max og så videre – ser ut til å være nøkkelen til den typen smart ring Apple utvikler. Hvis og når den dukker opp, vil den sannsynligvis være bygget for å samhandle sømløst med andre Apple-enheter du har.

Apple har til og med vært travelt opptatt med patenter for kroppsnære enheter som kan utvides til ankelkjeder og halskjeder, slik at du kanskje ikke engang trenger å bruke Apple-ringen på fingeren. Selskapet vurderer tydeligvis flere forskjellige typer wearables, ment å brukes mesteparten av dagen.

Nedlagt … eller ikke?

Apple Watch Series 11 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Bortsett fra patenter har mange innsidere diskutert om Apple faktisk vil lansere en smartring. I oktober 2024 rapporterte den kjente Apple-leakeren Mark Gurman at Apple ikke hadde noen kortsiktige planer om å utvikle en smartring, og vi har absolutt ikke sett en siden.

Dette ble raskt støttet av Oura-sjef Tom Hale, som sa at han ikke trodde selskapet hans ville måtte hanskes med en konkurrerende smartring fra Apple med det første. En del av skepsisen hans var at en smartring kunne skade salget av Apple Watch, som måler mange av de samme helsedataene.

TechRadars eksperter er imidlertid ikke helt overbevist av dette resonnementet. Smartringer skiller seg fra smartklokker på en rekke måter, inkludert batterilevetid og hvor diskré de er å bruke, så eksistensen av Apple Watch betyr ikke nødvendigvis at vi aldri vil få en Apple Ring. Det har tross alt ikke hindret Samsung i å gå inn i bransjen.

En annen velkjent tipser med god merittliste har antydet at en «ringlignende wearable» faktisk fortsatt er under utvikling, sammen med flere andre hemmelige produkter som ennå ikke har sett dagens lys – noe som, la oss være ærlige, er akkurat det du forventer av et teknologiselskap av Apples størrelse og betydning. Med andre ord, vi bør ikke gi opp håpet om en Apple Ring ennå.

Selv om utallige lanseringsarrangementer har gått uten tegn til en smart ring, vet vi at Apple investerer tungt i helse og trening i disse dager, og at selskapet har utforsket denne formfaktoren i patentene sine. Det kan rett og slett være at Apple venter på å få design, funksjoner og pris akkurat riktig.