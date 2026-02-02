Test av Nex Playground — aktiv gaming egnet for familier

Nex Playground prøver ikke å erstatte en Nintendo Switch, en Xbox eller en PlayStation. Fokuset er langt mer spesifikt: aktive, kamerabaserte spill laget for familier og yngre gamere, der bevegelse erstatter kontrollere og delt spilling er hovedattraksjonen.

Etter å ha brukt den tid i en ekte stue, er det tydelig hvorfor denne lille kuben har fått fotfeste hos familier. Den senker inngangsbarrieren, fjerner de fleste vanlige risikoene rundt kontrollere og online spilling, og leverer noe mange familier aktivt ser etter: skjermtid som innebærer bevegelse, latter og spilling sammen. Når det er sagt, kommer den også med klare tekniske og konseptuelle begrensninger som er verdt å forstå før man kjøper den.

👉 Les hele testen her