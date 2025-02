Valves kommende Deckard VR-headset ryktes for lansering i 2025 – men prisen vil uten tvil provosere gamere

Valves nye headsett vil angivelig koste $1200 i en pakke

Selskapet skal angivelig selge hodesettene med tap

Kilder hevder at du vil kunne spille Steam Deck-spill med den

Det kommende Valve VR-headsettet, med kodenavnet «Deckard», ryktes å lanseres mot slutten av 2025 og påstås å koste $1200, ifølge ferske påstander fra en kjent innholdsskaper.

Ifølge Gabe Follower, en innholdsskaper med over 200 000 følgere på X, vil det nye Valve Deckard VR-headsettet bli tilgjengelig som en full pakke for $1 200, som angivelig inkluderer noen spill, samt de to «Roy»-kontrollerne. Til tross for den høye prisen, hevdes det at det skal «selges med tap» av Valve.

I tillegg til å spille virtuelle virkelighetsspill, antas det at hodesettet også vil kunne spille «flate spill» i likhet med Steam Deck uten krav til bruk av en ekstern skjerm eller TV. Gabe Follower hevder at «Valve ønsker å gi brukeren den best mulige opplevelsen uten å kutte noen kostnader».

Dessuten er det sagt at modellene for «Roy»-kontrollerne var synlige i en SteamVR-oppdatering. Angivelig vil det nye VR-hodesettet støtte en modifisert versjon av SteamOS som sett i Steam Deck, men skreddersydd for en virtuell virkelighetsopplevelse. Kontrollerne ser ut til å gjøre unna den tradisjonelle ringdesignen til selskapets forrige modell, Valve Index, til fordel for noe som ligner mer på Meta Quest 3S.

Som en frittstående enhet som også kan kobles til en PC, er det foreløpig ukjent hva slags maskinvare Valves nye VR-headset vil inneholde, med noen bekymringer om at det kan slite med å oppnå sin angivelige oppdateringsfrekvens på 120Hz med en påstått oppløsning på 1440p over to skjermer. På samme måte har det så langt ikke vært noen omtale av forventet batteritid.

Tidligere, i september 2023, sertifiserte Valve en uanmeldt maskinvareenhet i Sør-Korea, og selskapet antydet neste generasjon av sine VR-headset. Produktdesigner Greg Coomer sa: «Jeg kan definitivt si at vi fortsetter å utvikle VR-headset nylig. Valve har mye ekspertise innen VR-enheter og har tro på medium og VR-spill.»

Neste generasjon kommer til å bli en dyr affære

Mens PC-koblede Valve Index ble lansert for $999 allerede i juni 2019, ser det kommende frittstående VR-headsettet Deckard ut til å være dyrere til $1200 for «full pakke». Som en alt-i-ett-enhet vil hovedkonkurransen ikke være fra avanserte PC VR-alternativer som HTC Vive Pro 2 og Pimax Crystal, men modeller som Pico 4 og (mest avgjørende) Meta Quest 3, samt den billigere Meta Quest 3S.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

De fleste frittstående headsett er betydelig billigere enn den angivelige prisen på Valve Deckard. For eksempel selges Meta Quest 3 for rundt 7 000 kroner ($499,99 til sammenligning) for 512 GB-modellen, mens Meta Quest 3S koster enda mindre, fra rundt 4 000 kroner ($299,99) for 128GB-versjonen. Pico 4 Ultra, et alt-i-ett-hodesett i mellomklassen, er tilgjengelig for rundt 5 6000 kroner.

Det plasserer Valves kommende frittstående VR-headset i et tøft marked der det er et high-end-headset rettet først og fremst mot PC-spillere som også koster alt fra det dobbelte (eller tredobbelte) av de fleste konkurrentene. Selv om funksjonaliteten (den fungerer hovedsakelig også som en bærbar Steam Deck) høres spennende ut, er det en utrolig høy pris med tanke på den nåværende markedssituasjonen, og overgår med solid margin alle mainstream-alternativene som er tilgjengelige for øyeblikket.

Vi får ikke vite om Valve Deckard er virkelig er verdt prisen før vi opplever den i aksjon eller tester den selv, så det er for tidlig å bedømme kvalitetene bare basert på de angivelige prisene. Men, med tanke på det koster mer enn 200 dollar mer enn den veiledende prisen til Index og mange av konkurrentene, virker dette som et nisjeprodukt for en mindre undergruppe av PC-spillere som også ønsker å betale et solid beløp for bruk av bærbar Steam Deck, når de sannsynligvis allerede har den håndholdte enheten.

Når det er sagt, kan det bli en stor suksess som en omfattende løsning for å erstatte skjermer og TV-er hvis du bor i et trangt område. Som vi så med Steam Decks raske økning i popularitet de seneste tre årene, med konkurransen nå utrolig hard, kan Deckard gjøre noe som fanger og ender opp med å bli imitert og gjenskapt av andre. Hvis dette imidlertid skal skje, må det tilby en langt lavere veiledende pris enn det som antydes her.