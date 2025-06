Meta har nettopp kunngjort et samarbeid med Oakley

Det handler mest sannsynlig om de lenge omtalte Oakley-smartbrillene

Vi får vite alt om dette 20. juni

Oakley og Meta samarbeider nå offisielt om noe – vi snakker selvfølgelig om smartbriller – og vi finner ut alt om det om bare et par dager, 20. juni 2025.

Metas teknologidirektør Andrew Bosworth gikk ut på sosiale medier med en stilig reklamevideo som viste Meta- og Oakley-logoene sammen.

Denne kunngjøringen har vært underveis lenge. I januar hørte vi at Meta utviklet Oakley-versjoner av sine Ray-Ban Meta smartbriller, og det er et samarbeid som virkelig gir mening.

Ray-Ban-briller er blant Metas mest populære dingser, og siden Oakley også eies av EssilorLuxottica, er merket perfekt posisjonert for å gå inn i smartbrilleverdenen.

Det som er merkelig er imidlertid at Meta ikke gjør dette under Meta Connect i september, slik de vanligvis gjør. I stedet oppgir Oakleys nettsted at «Den neste utviklingen kommer 20. juni.»

Hva denne utviklingen innebærer gjenstår å se, men ifølge lekkasjer vil Oakleys modell være basert på Sphaera-brillene. Funksjonene ser ut til å ligne på den nåværende Ray-Ban-modellen (dvs. kamera, men ingen skjerm), men med kameraet flyttet til midten av innfatningen og funksjoner rettet mot syklister og idrettsutøvere.

(Image credit: Oakley)

Greit nok, Meta har ikke eksplisitt sagt at det handler om smarte Oakley-briller, men med tanke på tidligere lekkasjer og det faktum at Oakley er et brillemerke, er det liten tvil om at det er akkurat det vi får.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Utfordrer Android XR

Dette kan alltid ha vært planen, men gitt den uvanlige timingen er det vanskelig å ikke se det som et svar på Googles lansering av Android XR.

Fem varemerker samarbeider nå med Google for å produsere XR-briller basert på Android, inkludert Samsung, Xreal og Gentle Monster. Frem til nå har Meta bare hatt én partner.

Meta henger neppe etter, men deres største fordel er at brillene deres ikke bare allerede er der ute – de dominerer også hele markedet for smartbriller. Ved å lansere Oakley-modellen tidligere gir ikke Meta Android XR noe pusterom.

Vi venter ikke at de første XR-brillene fra Android-partnere kommer før i 2026, og hvis markedet allerede er fylt med sterke Meta-alternativer, kan det bli et problem for det nye XR-operativsystemet.

(Image credit: Google)

En annen fordel med å lansere nå er at det lar Metas andre ryktede smartbrilleprosjekter få full oppmerksomhet på Meta Connect.

Vi snakker selvfølgelig om de lekkede smartbrillene med skjerm. Ryktet sier at du vil kunne se apper og varsler via et system som høres identisk ut med det Google nettopp avduket for sine AR-briller.

Selv om Google var først ute med å vise frem neste generasjons AR-briller til forbrukerne, ser det ut til at Meta vil være først ute med å faktisk lansere et par – noe som fortsatt ventes å skje under Meta Connect 2025.

Vi må vente og se hva Meta avslører 20. juni og i september, men Ray-Ban-smartbrillene deres har vært en av våre favorittdingser de seneste årene, og vi er veldig glade for at de endelig får noen maskinvarenyheter.