Meta har precis meddelat att de inleder ett samarbete med Oakley

Det handlar med största sannolikhet om de länge ryktade smarta Oakley-glasögonen

Vi får veta allt den 20 juni

Oakley och Meta samarbetar nu officiellt kring något – vi pratar såklart om smartglasögon – och vi får veta allt om det redan om några dagar, den 20 juni 2025.

Metas teknikchef Andrew Bosworth gick ut på sociala medier med en pampig reklamvideo där Meta- och Oakley-logotyperna syns tillsammans.

Det här tillkännagivandet har varit på gång länge. Redan i januari hörde vi att Meta utvecklar Oakley-versioner av sina Ray-Ban Meta smartglasögon och det är ett samarbete som verkligen känns logiskt.

Ray-Ban-glasögonen är bland Metas mest populära prylar och eftersom Oakley också ägs av EssilorLuxottica ligger varumärket helt rätt till för att ta sig in i smartglasögonvärlden.

Det märkliga är dock att Meta inte gör detta under Meta Connect i september, som de brukar. I stället står det på Oakleys hemsida att “The next evolution is coming on June 20.”

Vad denna evolution innebär återstår att se, men enligt läckor kommer Oakleys modell att baseras på glasögonen Sphaera. Funktionerna verkar bli liknande dem i nuvarande Ray-Ban-modell (alltså kamera, men ingen skärm), men med kameran flyttad till mitten av bågen och funktioner som riktar sig mot cyklister och idrottare.

(Image credit: Oakley)

Okej, Meta har inte uttryckligen sagt att det handlar om smarta Oakley-glasögon, men med tanke på tidigare läckor och att Oakley är ett glasögonmärke råder det knappast något tvivel om att det är precis det vi får.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Utmanar Android XR

Detta har möjligen alltid varit planen, men med tanke på det ovanliga tidpunkten känns det svårt att inte tolka det som ett svar på Googles lansering av Android XR.

Fem varumärken samarbetar nu med Google för att ta fram XR-glasögon baserade på Android, däribland Samsung, Xreal och Gentle Monster. Fram tills nu har Meta bara haft en partner.

Meta ligger knappast på efterkälken, men deras största fördel är att deras glasögon inte bara redan finns ute – de dominerar dessutom hela marknaden för smartglasögon. Genom att lansera Oakley-modellen tidigare ger Meta inte Android XR något andrum.

Vi väntar oss inte att de första XR-glasögonen från Android-partners kommer förrän 2026 och om marknaden redan är fylld med starka Meta-alternativ kan det bli ett problem för det nya XR-operativsystemet.

(Image credit: Google)

En annan fördel med en lansering redan nu är att det ger plats för Metas andra ryktade smartglasögonprojekt att få full uppmärksamhet på Meta Connect.

Det handlar förstås om de läckta smartglasögonen med skärm. Enligt rykten ska du kunna se appar och notiser via ett system som låter identiskt med det Google precis presenterat för sina AR-glasögon.

Även om Google var först med att visa upp nästa generations AR-glasögon för konsumenter, verkar det som att Meta blir först med att faktiskt lansera ett par – något som fortfarande förväntas ske under Meta Connect 2025.

Vi får vänta och se vad Meta avslöjar den 20 juni och i september, men deras Ray-Ban smartglasögon har fortsatt varit en av våra favoritprylar de senaste åren och vi är riktigt glada över att de äntligen får lite hårdvarunyheter.