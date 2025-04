Nylig lekkede bilder av DJI Mavic 4 Pro kan ha avslørt premium-dronens design.

Nye lekkasjer fra DJI Mavic 4 Pro har dukket opp

Det ser ut til at to ekstra sensorer kan legges til

Vi får også en sniktitt på en kombinasjonspakke med tilbehør

Vår anmeldelse av DJI Mavic 3 Pro viser at vi ble enormt imponert over flaggskipdronen for forbrukere som DJI lanserte i april 2023 – vi ga den fem av fem stjerner – og nylig lekkede bilder gir oss et veldig godt innblikk i etterfølgeren.

Disse bildene kommer fra den kjente tipseren @Quadro_News (via Notebookcheck), og det er mange å se på. I tillegg til å se selve dronen fra flere forskjellige vinkler, får vi også en titt på noe av tilbehøret som vil bli tilgjengelig.

Når det gjelder design, ser det ikke ut til at mye vil endre seg i år. DJI Mavic 4 Pro ventes imidlertid å få et par ekstra sensorer som vil fungere med LiDAR-teknologi for bedre hindringsunngåelse.

Det ser også ut til at den nye dronen vil få Fly More- og Creator-kombinasjonspakkene, akkurat som DJI Mavic 3 Pro, og disse inkluderer ekstra batterier, mobildongler, propeller og annet tilbehør. Inkluderingen av ND-filtre (nøytral tetthet) antyder at denne teknologien ikke vil bli innebygd i selve dronen, slik det tidligere har gått rykter om.

Tidligere lekkasjer og rykter

DJI Mavic 3 Pro ble lansert i april 2023. (Image credit: Future)

DJI Mavic 4 Pro var tidligere antatt å bli lansert 24. april, og en rask titt på kalenderen viser at det ikke skjedde, men det burde ikke ta lang tid før alt dette blir offisielt.

Vi har også hørt at den nye dronen vil selges for 2 250 dollar når den lanseres, noe som er litt høyere enn prislappen på 2 199 dollar for dronen den erstatter (lanseringsprisen var i overkant 25 000 kroner i Norge) – selv om kombinasjonspakker og tilbehør selvfølgelig vil koste ekstra.

En annen tidligere lekkasje ga oss en god titt på trippelkameraet som DJI Mavic 4 Pro forventes å komme med. Det ser også ut til at propellene vil få noen designjusteringer for å muliggjøre mer stillegående drift og lengre flytid.

Alt i alt ser dette ut til å være en ganske betydelig oppgradering fra 2023-versjonen, og takket være disse siste lekkede bildene har vi nå en mye bedre idé om hva som kommer. Så snart noe blir offisielt, vil vi kunngjøre det.