Nyligen läckta bilder på DJI Mavic 4 Pro kan ha avslöjat premiumdrönarens design

Vår recension av DJI Mavic 3 Pro visar att vi var enormt imponerade av flaggskeppsdrönaren för konsumenter som DJI lanserade i april från 2023 – vi gav den fem av fem stjärnor – och nyligen läckta bilder ger oss en riktigt bra titt på dess efterföljare.

Dessa bilder kommer från den välkända läckan @Quadro_News (via Notebookcheck) och det finns många att gå igenom. Förutom att vi får se själva drönaren från flera olika vinklar, får vi även en titt på några av tillbehören som kommer att finnas tillgängliga.

När det gäller designen verkar det inte som att mycket kommer att förändras i år. Däremot förväntas DJI Mavic 4 Pro få ett par extra sensorer som ska samarbeta med LiDAR-tekniken för bättre hinderundvikande.

