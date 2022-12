Her finner du et bredt utvalg av 3D-printere.

Beste 3D-printere – toppliste 2022

Velkommen til vår oversikt over markedets beste 3D-printere. Markedet for 3D-printere vokser i eksplosiv fart, og det samme gjelder utvalget. Uansett om du er ute etter en stor og profesjonell 3D-printer eller en mindre modell til hjemmebruk, finner du dem i denne oversikten. Listen oppdateres med jevne mellomrom, slik at du alltid finner de tipsene du trenger for å kunne kjøpe den 3D-printeren som best dekker akkurat dine behov.

Mange 3D-printere begynner å få overkommelige priser, slik at det er langt flere modeller som enkelt kan få plass på hjemmekontoret – eller i en liten bedrift- I denne oversikten har vi valgt ut 3D-printere som dekker flere behov og budsjetter, slik at du burde finne den rette modellen for deg.

Beste 3D-printer 2022: Topplisten akkurat nå

Beste 3D-printere 2022

Original Prusa MINI (Image credit: Prusa)

1. Original Prusa MINI+ Liten, rimelig og evnerik 3D-printer Spesifikasjoner Printerteknologi: Fused Deposition Modeling Konstruksjonsområde: 18 x 18 x 18 cm Minimal lagoppløsning: 50 mikrometer Maksimal lagopppløsning: 200 mikrometer Mål: 33 x 33 x 38 cm Vekt: 4,5 kg Dagens beste tilbud Besøk nettside (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Prisgunstig til å være en FDM-printer + Brukervennlig + Støtter mange typer filament Grunner til ikke å kjøpe - Releet sitter separat - Ikke helt perfektprintkvalitet - Krevende kalibrering

Denne åpne og rimelige 3D-printeren er liten nok til å få plass på skrivebordet og enkelt å montere uten profesjonell hjelp. Den leveres som byggesett og gjør bruk av den additive tilvirkningsteknikken FDM (Fused Deposition Modeling) til å omdanne populære materialer som PLA, PETG, ASA, ABS og Flex til presist printede produkter. Enheten har en LAN-port og en USB-port, som gjør tilkoblingen enkel, i tillegg til et brukervennlig grensesnitt. Denne 3D-printeren er en innstegsmodell som burde være førstevalget for alle hobbyingeniører. Original Prusa MINI+ er arvtageren til Original Prusa MINI, og en nyvinning er at den nå har fått en superPINDA-sensor, som ikke er temperaturavhengig, slik at kalibreringen av det første laget kan skje raskere og mer pålitelig.

CEL-UK RoboxPro (Image credit: CEL-UK)

2. CEL-UK RoboxPro Beste 3D-printer til kommersiell printing Spesifikasjoner Printerteknologi: Fused Deposition Modeling Konstruksjonsområde: 210 x 300 x 400 mm Minimal lagoppløsning: 50 mikrometer Maksimal lagoppløsning: 500 mikrometer Mål: 513 x 508 x 605 mm Vekt: 26 kg Dagens beste tilbud Besøk nettside (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utskiftbare skrivehoder + Dual Extruder og automatisk nivåutjevning + Klar for nettverk, trenger ikke kabel Grunner til ikke å kjøpe - Stor printer, lite egnet for hjemmebruk - Kan være vanskelig å forsyne med filament

CEL-UK er en anfører innenfor innovasjon av 3D-printing. Deres Robox har kommet med mange nyvinninger innen FDM 3D-printernes verden. RoboxPro er en Robox i stor skala med spesifikasjoner som ser ut som en ønskeliste for 3D-printere: Automatisk innmating av filament, nivåutjevning, WiFi, printing over nettverk og utskiftbare printerhoder. Maskinen er sentrert rundt kvalitet og pålitelighet, og er utviklet for alle som ønsker seg en printer som kan virkeliggjøre produktideer og gjøre dem klare for markedet. Den lukkede utformingen av printeren gjør den ideell til kommersiell og utdannelsesmessig bruk.

(Image credit: Creality)

3. Creality Ender-5 S1 Et ideelt valg for hobbybrukere eller små bedrifter Spesifikasjoner Printerteknologi: Fused Deposition Modeling Konstruksjonsområde: 220 x 220 x 280 mm Minimal lagoppløsning: 50 mikrometer Maksimal lagoppløsning: 350 mikrometer Mål: 425 x 460 x 570 mm Vekt: 12,1 kg Dagens beste tilbud Les mer hos GeekBuying (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utrolig mye for pengene + Hardfør + Printerhode av høy kvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Ike en ekte CORE XY-printer - Stort fotavtrykk - Ikke egen beholder for utvidet materiale (kan kjøpes separat)

Med en velrenommert forgjenger legges det alltid ekstra press på arvtagerens ytelse. Det er lite krevende å sette sammen printeren og utjevningsteknologien til Ender-5 S1 er enestående. Dette er en god oppgradering med et halt annet kvalitetsnivå enn den opprinnelige Ender-5.

Denne kubiske enheten er kanskje ikke en ekte CORE XY, men den solide rammen og printerhodets utforming og presisjon gjør denne printeren sammenlignbar med modeller som koster det dobbelte.

Designet er foredlet, printerhodet har fått en fulstendig overhaling og det finnes mange muligheter for oppgradering og utforsking av kreativiteten. Denne printeren er utviklet for både hobbymodellører og små virksomheter.

(Image credit: TRILAB)

4. TRILAB DeltiQ 2 Profesjonell 3D-printing Spesifikasjoner Printerteknologi: Fused Deposition Modeling (FMD) Konstruksjonsområde: 25 x 25 x 30 cm Minimal lagoppløsning: 50 mikrometer Maksimal lagoppløsning: Variabel Mål: 41 x 50 x 81 cm Vekt: 10 kg Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Elegant design + Enkel å utvide Grunner til ikke å kjøpe - Passer ikke for alle materialer - Helt åpen utforming

Denne elegante deltamodellen kan være noe for deg som er ute etter en proff 3D-printer til ganske omfattende og kompliserte prosjekter. Den gjør bruk av FDM-teknologi til å bygge 3D-modeller fra ruller med filament. Men i motsetning til de mer utbredte kartesiske printerne, har TRILAB DeltiQ 2 en fastlåst rund plate til konstruksjonen, der ekstruderingsverktøyet er festet til tre armer som beveger printerhodet langs tre akser. Det gir modellen et ganske lite fotavtrykk, mens den høye tårnfasongen gjør at den kan lage ganske store biter om gangen.

Til forskjell fra de fleste 3D-printere, har denne modelle to ekstruderingsmuligheter – den ene for standard PLA og PETG, den andre for fleksible materialer. Det krever litt arbeid å veksle mellom de to mulighetene. TRILAB DeltiQ 2 gjør bruk av noen av de beste tilgjengelige komponentene i konstruksjonsarbeidet, og brukergrensesnittet finner du på mobilen, i form av en ledsagerapp. Denne flotte og avanserte verkstedsprinteren burde komme til nytte i laboratorier så vel som klasserom.

Original PRUSA SL1 (Image credit: PRUSA)

5. Original PRUSA SL1S SPEED Den beste MSLA-printeren er blitt enda bedre Spesifikasjoner Printerteknologi: Stereolitografi Konstruksjonsområde: 320 x 450 x 500 mm Minimal lagoppløsning: 25 mikrometer Maksimal lagoppløsning: 100 mikrometer Mål: 400 x 237 x 225 mm Vekt: 4,5 kg Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Hurtig printing + Solid kvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Dyrt vedlikehold - Begrenset konstruksjonvolum

Prusa Research revolusjonerte markedet for FDM 3D-printing. Denne modellen kan komme til å gjøre det samme med SLA-printere. Selv om denne printeren gjør bruk av stereolitografisk teknologi, er den en uvanlig variant kalt MSLA. Den gjør bruk av en monokrom LCD og UV LED for å eksponere harpiksen, noe som er billigere en presisjonslaser, men like nøyaktig. SL1S SPEED erstatter den utfasede modelen SL1, og den nye versjonen er omtrent 10 ganger raskere og har kraftig forbedret printkvalitet. Ved hjelp av den glimrende programvaren PrusaSlicer ser denne printeren ut til å innta en ledende rolle i SLA-markedet.

Anycubic Vyper (Image credit: Anycubic)

6. AnyCubic Vyper Beste FDM 3D-printer for nybegynnere Spesifikasjoner Printerteknologi: Fused Deposition Modeling Konstruksjonsområde: 245 x 245 x 260 mm Mål: 508 × 457 × 516 mm Vekt: 10 kg Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Innebygget skuff til tilbehør + God automatisk utjevning + Mye for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Overdrevne strengdannelser - Stedvis tvilsomt konstruert - Cura-profilen trenger finjustering

Hvis du synes det er litt skremmende å ta skrittet inn i 3D-printingens verden, er AnyCubic Vyper et godt sted å begynne. Den egner seg godt for nybegynnere med sitt enkle oppsett og den automatiske utjevningen, mens mer erfarne brukere også vil kunne verdsette den, om de gjør noen justeringer.

Med den automatiske nivåutjevningen til AnyCubic Vyper slipper man å justere byggeplaten manuelt om man velger å flytte selve maskinen til en ny plass. Det er kjapt, presist og tidsbesparende – og det gjør det enkelt å komme i gang med de første utskriftene.

Raise3D E2 (Image credit: Raise3D)

7. Raise3D E2 Beste 3D-printer til tunge jobber Spesifikasjoner Printerteknologi: Fused Deposition Modeling Konstruksjonsområde: 330 x 240 x 240 mm Minimal lagoppløsning: 20 mikrometer Maksimal lagoppløsning: 250 mikrometer Mål: 607 x 596 x 465 mm Vekt: 35 kg Dagens beste tilbud Besøk nettside (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utkjøring i høy oppløsning + Innovativt skjermgrensesnitt + Dual Extruder-systemet kan opererere individuelt Grunner til ikke å kjøpe - Stor og tung, passer ikke hjemme - Krever presis plassering av underlagt - Filamentmating krever manuell assistanse

3D-printing er blitt en moden foreteelse, og maskiner som Raise3D E2 gjør den avanserte FFF-teknologien bredere tilgjengelig for både virksomheter og utdannelsesinstitusjoner – og hjemme, hvis du virkelig har god plass. Denne dobbeltekstruderende printeren vil oppfylle behovene til de fleste bedrifter når det gjelder design og utvikling med gode nettverksforbindelser og enkel integrasjon med bedriftsløsninger. Brukergrensessnittet er enkelt, med god pålitelighet. Den eneste virkelige ulempen er denne maskinens størrelse og vekt.

(Image credit: Anycubic)

8. Anycubic Photon M3 Detaljert 3D-modellering for nybegynnere Spesifikasjoner Printerteknologi: Stereolitografi (SLA) Konstruksjonsområde: 18 x 18 x 18 cm Minimal lagoppløsning: 50 mikrometer Maksimal lagoppløsning: 200 mikrometer Mål: 18 x 16.4 x 10 cm Vekt: 7 kg Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Detaljrike modeller Grunner til ikke å kjøpe - Lager små modeller - Dårlig plassert USB-port

Anycubic Photon M3 baserer seg på harpiks, og er en ideell nybegynnermodell for deg som ønsker å gjøre deg kjent med 3D-printing. Den er enkel å montere og å komme i gang med, og esken inneholder alt du trenger for å begynne – med unntak av UV-harpiks. Denne kompakte modellen er grei å få plass til på skrivebordet i et godt ventilert værelse. Selve byggevolumet er imidlertid ganske begrenset, med målene 180 x 163,9 x 102,4 mm.

Denne beskjedne maskinen serverer overraskende detaljerte modeller, for eksempel plastdeler eller små kunstverk. Grensesnittet er en skjerm på 7,6" og programvaren vil hjelpe deg med å kjøre ut prosjektet ditt og dele det opp. Hvis du ønsker å skape større modeller, burde du vurdere en av de større 3D-printerne fra Anycubic. Men dette er en flott begynnelse.

Snapmaker 2.0 A350 (Image credit: Snapmaker)

9. Snapmaker 2.0 A350 Beste 3-i-1-printer Spesifikasjoner Printerteknologi: Fused Filament Fabrication, CNC, Laser Konstruksjonsområde: 350 x 350 x 350 mm Minimal lagoppløsning: 50 mikrometer Maksimal lagoppløsning: 300 mikrometer Mål: 645 x 480 x 580 mm Vekt: 29 kg Dagens beste tilbud Besøk nettside (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + 3D-printer, CNC og laserskjærer i ett + Solid konstruert + Brukervennlig programvare Grunner til ikke å kjøpe - Veksling mellom bruksmodi tar tid - Deksel må kjøpes separat - Bråker

Det er fornuftig med en ekte 3-i-1-printer, ettersom 3D-printere, CNC og laserskjærere har felles grunnmekanikk og teknologi. Originalversjonen av Snapmaker har fått en arvtager – og det er naturlig at Snapmaker 2.0 bygger på forgjengerens gode renomme og egenskaper. A350 er den største av de tre modellene, og den utmerker seg påositivt i alle disipliner. Det tar tid å veksle mellom de tre underlagene og printerhodene og å kalibrere, men du får likevel mye for pengene her.

Beste 3D-printere: Hvordan tester vi dem?

3D-printere testes ved hjelp av en samling skreddersydde ytelsestester som viser styrker og svakheter ved hver modell, slik at de kan sammenlignes med andre produkter. Dette vil variere, avhengig av skrivertype, men en filamentskriver vil bli testet for strengdannelser, forbindelser og hastighet, i tillegg til at vi vil merke oss detaljnivå, resultat og støynivåer.

Vi vil ta hensyn til ulike printertyper og materialer, og med harpiksskrivere er vi spesielt oppmerksomme på detaljene. Design, pris og ytelse vil også være faktorer i vår vurdering.

Alle våre tester er utført fra perspektivet til skriverens målmarked, der dette er mulig. I testene lager vi mange små modeller og statuetter for å kunne sammenligne resultatene.