Beste fotoprinter 2022: vinnerne av vår fotoprinter test

Vi har plukket ut beste fotoprinter fra vår omfattende fotoprinter test. Alle printere kan skrive ut bilder, men noen gjør det bedre enn andre. All modellene i denne oversikten er semi-dedikerte fotoprintere, som betyr at de kan printe ut tekstdokumenter, men utskrift av fotografier er deres superkraft. Alle modellene er blekkskrivere, ettersom kun blekk gir deg ønsket kvalitet på bilde og farge - og er eneste alternativ for å skrive ut på blankt fotopapir. Laserprintere har mange fordeler, men for fotoutskrifter er de elendige (i det minste per dags dato).

Beste fotoprinter

1. Epson EcoTank ET-8550 Beste premium A3 printer med seks refill-tanker Spesifikasjoner Kategori: Fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 32 ppm (mono A4) Papirkapasitet: 100 ark Papirstørrelse: Opp til A3 Vekt: 11.1 kg

Epson EcoTank ET-8550 må være den ultimate A3 fotoprinteren. Den har et slankt, praktisk design med en stor berøringsskjerm og muligheten til å printe ut all slags papir opp til A3 størrelse. Printeren bruker seks separate blekktanker for å produsere utskrifter av ypperste kvalitet. Det er en EcoTank, som betyr at du ikke stadig må kjøpe blekkpatroner - du har i stedet blekktanker som holder til omtrent 2300 bildeutskrifter.

Epson EcoTank ET-8550 må være den ultimate A3 fotoprinteren. Den har et slankt, praktisk design med en stor berøringsskjerm og muligheten til å printe ut all slags papir opp til A3 størrelse. Printeren bruker seks separate blekktanker for å produsere utskrifter av ypperste kvalitet. Det er en EcoTank, som betyr at du ikke stadig må kjøpe blekkpatroner - du har i stedet blekktanker som holder til omtrent 2300 bildeutskrifter.

Printeren koster en del, men blekket er ikke spesielt dyrt, så om du printer ut mange bilder vil brukskostnaden totalt sett ikke være så høy. ET-8550 har gode tilkoblingsmuligheter, god print- og skanningsoppløsning og raske utskriftshastigheter.

Les vår test av Epson EcoTank ET-8550 (Åpnes i ny fane) på engelsk

2. Canon PIXMA iX6850 Beste kompakte A3 printer med fem farger Spesifikasjoner Kategori: Fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 14 ppm (mono) Papirkapasitet: 150 ark Papirstørrelse: Opp til A3+ Vekt: 11.5 kg

I stedet for de vanlige fire blekkpatronene, bruker Canon PIXMA iX6850 fem patroner for å skape naturlige farger på bilder og skarpe tekstdokumenter. Du kan erstatte hver enkelt blekkpatron, noe som er fint rent økonomisk sett. Dessverre kan du ikke skrive ut på begge sider av arket automatisk. Printeren har gode tilkoblinger med Ethernet port, WiFi og AirPrint.

I stedet for de vanlige fire blekkpatronene, bruker Canon PIXMA iX6850 fem patroner for å skape naturlige farger på bilder og skarpe tekstdokumenter. Du kan erstatte hver enkelt blekkpatron, noe som er fint rent økonomisk sett. Dessverre kan du ikke skrive ut på begge sider av arket automatisk. Printeren har gode tilkoblinger med Ethernet port, WiFi og AirPrint.

Det aller beste er imidlertid muligheten til å skrive ut i opp til A3+ størrelse (329 x 483 mm), altså perfekt for store dokumenter og bilder uten å måtte ty til mindre skrift eller krympede detaljer. Fotografer og designere får også glede av denne skriveren ettersom de kan printe ut brosjyrer og plakater hjemmefra.

Les vår test av Canon PIXMA iX6850 (Åpnes i ny fane) på engelsk

3. Epson Expression Photo HD XP-15000 Raske utskrifter og nydelige A3 bilder med seks Claria patroner Spesifikasjoner Kategori: Fargeblekkskriver Utskriftshastigheter: 29 ppm (mono) Papirkapasitet: 200 ark Papirstørrelse: Opp til A3+ Vekt: 8.5 kg

Epson Expression Photo HD XP-15000 bruker seks høykvalitets Claria blekkpatroner for å oppnå en mer levende fargepalett på bildeutskriftene. Kombinasjonen av farge- og pigmentblekk gir sterke, klare farger samt sorthvite tekstdokumenter uten søl.

Epson Expression Photo HD XP-15000 bruker seks høykvalitets Claria blekkpatroner for å oppnå en mer levende fargepalett på bildeutskriftene. Kombinasjonen av farge- og pigmentblekk gir sterke, klare farger samt sorthvite tekstdokumenter uten søl.

Muligheten til å printe i A3+ størrelse gjør den suveren for store bilder, eller kollasjer av bilder på samme ark. Den fungerer også utmerket som A4-printer takket være rask utskriftshastighet på 29 sorthvitt A4-sider per minutt og muligheten til å skrive på begge sider av arket.

4. Canon Pixma Pro-100S Flotte A3+ fotoutskrifter Spesifikasjoner Kategori: Trådløs fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 8" x 10" på A4 med ramme:51 sek; 11" x 14" på A3+ med ramme: 1 min 30 sek Papirkapasitet: 150 ark vanlig papir, 20 ark fotopapir (4"x6") Papirstørrelse: Opp til A3+ Vekt: 19.6 Kg

Canon PIXMA Pro-100S er en fotoprinter ment for profesjonelle fotografer. Den gir fantastiske farger ved å bruke åtte separate blekkpatroner og skriver ut i opp til A3+ størrelse. Printeren bruker fargeblekk, ikke pigmentblekk, men kvaliteten er så høy at bilder bør holde i opp til 30 år før fargene blekner.

Canon PIXMA Pro-100S er en fotoprinter ment for profesjonelle fotografer. Den gir fantastiske farger ved å bruke åtte separate blekkpatroner og skriver ut i opp til A3+ størrelse. Printeren bruker fargeblekk, ikke pigmentblekk, men kvaliteten er så høy at bilder bør holde i opp til 30 år før fargene blekner.

Pro-100S er stor og solid med metallkomponenter i motoren for å sikre høyoppløselige resultater på store papirark. Den skriver ut i høy hastighet.

Les vår test av Canon Pixma Pro-100 (Åpnes i ny fane) på engelsk

5. Epson Expression Photo XP-970 Kompakt printer med suveren A3 fotokvalitet Spesifikasjoner Kategori: Multifunksjons fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 8.5 ppm (mono) Papirkapasitet: 100 ark Papirstørrelse: A3 Vekt: 8.7 kg

Til tross for sitt slanke utseende gir denne 3-i-1 fargeprinteren deg A3-størrelse og seks fargepatroner for å oppnå suveren fotokvalitet. Blekket vil koste deg ekstra, men kvaliteten er verdt investeringen.

Til tross for sitt slanke utseende gir denne 3-i-1 fargeprinteren deg A3-størrelse og seks fargepatroner for å oppnå suveren fotokvalitet. Blekket vil koste deg ekstra, men kvaliteten er verdt investeringen.

Skanneren er kun A4, men gir deg høyoppløste resultater. Printerens utskriftshastighet er ganske lav, men resultatene er såpass gode at vi tilgir dette.

Epson Expression Photo XP-970 har en papirkapasitet på 100 vanlige ark og 20 ark fotopapir.

Les vår test av den nærmest identiske Epson Expression Photo XP-960 (Åpnes i ny fane) på engelsk

6. HP Envy 6055 Flott hjemmeskriver for billige fotoutskrifter Spesifikasjoner Kategori: Trådløs alt-i-ett fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 10 ppm Papirkapasitet: 100 ark Papirstørrelse: Opp til A4 Vekt: 5.2 kg Grunner til å kjøpe + Lav pris + Enkel å bruke Grunner til ikke å kjøpe - Blekk kan være dyrt - Ikke veldig raske utskrifter

Denne beskjedne 3-i-1 printeren kan skrive ut, skanne og kopiere - men det den gjør best er å produsere overraskende flott bilder. Som med de fleste andre billige blekkskrivere har ikke blekkpatronene som medfølger veldig stor kapasitet. Dermed vil du få en ekstrakostnad om du oppgraderer til litt større patroner.

Fire patroner gir klare bilder på fotopapir i størrelser opp til A4. HP Envy 6055 kan også skrive ut tekstdokumenter på begge sider av arket, om enn noe langsomt.

Dessverre er det ingen Ethernet port eller USB for å skrive ut fra eksterne enheter. Men resultatene du får frem er veldig gode.

7. Canon PIXMA G620 Billig i drift og god på foto Spesifikasjoner Kategori: Alt-i-ett fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 3.9 ppm (mono) Papirkapasitet: 100 ark Papirstørrelse: Opp til A4 Vekt: 6.6 kg

Canon PIXMA G620 er en alt-i-ett printer som gir deg bedre fargegjengivelse og skarpere bilder enn mange andre blekkskrivere, takket være bruken av seks separate blekkbeholdere. I tillegg er dette en MegaTank printer som betyr at du kan fylle opp med billig blekk i stedet for dyre blekkpatroner.

Canon PIXMA G620 er en alt-i-ett printer som gir deg bedre fargegjengivelse og skarpere bilder enn mange andre blekkskrivere, takket være bruken av seks separate blekkbeholdere. I tillegg er dette en MegaTank printer som betyr at du kan fylle opp med billig blekk i stedet for dyre blekkpatroner.

Det er nok blekk til å skrive ut 3800 bilder, som mer enn forsvarer den høye prisen. Utskriftene går langsomt og du får ingen dobbeltsidig print, men om du kun skal skrive ut bilder er ikke dette noe problem.

Om du fokuserer på driftskostnader og enkel bruk, er det få som slår Canon PIXMA G620.

8. Canon Pixma G4510 Kompakt skriver med kostnadseffektiv blekk-refill Spesifikasjoner Kategori: 4-i-1 fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 13 ppm Papirkapasitet: 100 ark Papirstørrelse: Opp til A3 Vekt: 10.5 kg

Canon Pixma G4510 er selskapets rimeligste MegaTank-modell, noe som gjør den til en attraktiv investering på grunn av lave driftskostnader. Påfyll av blekk vil spare deg for mye penger kontra blekkpatroner, i tillegg vil fulle tanker gi deg nok blekk for 6000 fargesider.

Canon Pixma G4510 er selskapets rimeligste MegaTank-modell, noe som gjør den til en attraktiv investering på grunn av lave driftskostnader. Påfyll av blekk vil spare deg for mye penger kontra blekkpatroner, i tillegg vil fulle tanker gi deg nok blekk for 6000 fargesider.

Dette er en ok 4-i-1 printer med akkurat nok funksjoner for å kunne brukes hjemme eller på kontoret. Den skriver veldig sakte og kan ikke gi deg dobbeltsidig utskrift automatisk.

Ikke noe mesterverk altså, men om du vil skrive ut store mengder fargedokumenter med lave driftskostnader kan dette være maskinen for deg.

Les vår test av Canon Pixma G4510 (Åpnes i ny fane) på engelsk

9. Epson EcoTank ET-2720 Rimelig printer for raske og kostnadseffektive utskrifter Spesifikasjoner Kategori: Alt-i-ett fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 33 ppm (mono) Papirkapasitet: 100 ark Papirstørrelse: Opp til A4 Vekt: 5.98 kg

Epson EcoTank ET-2720 er den billigste av Epsons Supertank-printere, og en av de mest kostnadseffektive printerne på markedet. Skriveren kommer med nok blekk til 4500 fargesider, noe som burde holde omtrent to år ved normal bruk.

Epson EcoTank ET-2720 er den billigste av Epsons Supertank-printere, og en av de mest kostnadseffektive printerne på markedet. Skriveren kommer med nok blekk til 4500 fargesider, noe som burde holde omtrent to år ved normal bruk.

Blekk koster omtrent 80% mindre i "løsvekt" enn i blekkpatroner, så her blir driftskostnadene lave. Bildeutskrifter kommer i høy oppløsning og gjør dette til en flott fotoprinter, spesielt på fotopapir.

Utskriftshastigheten er god nok til at printeren også fungerer fint på kontoret.

10. HP Envy Photo 7855/7830 Masse for pengene Spesifikasjoner Kategori: Alt-i-ett fargeblekkskriver Utskriftshastighet: 15 ppm Papirkapasitet: 125 ark Papirstørrelse: Opp til A4 Vekt: 7.6 kg

HP Envy Photo 7855/7830 ser rar ut, men kommer med mange funksjoner. Oppløsningen på utskriftene er god nok til å gi flotte bilder på fotopapir. Det er også mulighet for å koble til et SD-kort, for direkte print fra minnekortet.

HP Envy Photo 7855/7830 ser rar ut, men kommer med mange funksjoner. Oppløsningen på utskriftene er god nok til å gi flotte bilder på fotopapir. Det er også mulighet for å koble til et SD-kort, for direkte print fra minnekortet.

Sorthvite tekstdokumenter printes ut - på begge sider - i et ålreit tempo.

Det store ankepunktet er kostnadene som vil komme for blekkforbruk. Printeren bruker en trippelpatron hvor tre farger er i samme blekkpatron. Denne vil det koste å erstatte til stadighet.

Hvorfor trenger man en fotoprinter? Vi tar mer bilder enn noensinne og noen foto fortjener mer enn bare å vises frem i sosiale medier. Med en god fotoprinter og fotopapir får du profesjonell kvalitet på bildeutskriftene.