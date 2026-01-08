7 beste ørepropper og hodetelefoner på CES 2026 – fra åpne ørepropper som kan endre form til hodetelefoner som kan vris til en høyttaler

Den årlige teknologimessen vi liker å kalle CES 2026 er i full gang i Las Vegas, Nevada, og hvis du er klar til å fokusere utelukkende på lyd, bli med oss.

Denne årlige begivenheten leverer alltid noen av de mest tankevekkende – og beste – øreproppene vi noensinne har sett, sammen med noen av de merkeligste og mest spennende hodetelefonene som finner veien fra messegulvet til forbrukermarkedet.

Så hvordan ser 2026 ut? Kort fortalt satser de store navnene hardt. Vi har alt fra vakkert designede ørepropper med åpen bakside til on-ear-hodetelefoner som kan vris og gjøres om til bærbare høyttalere – og mye imellom. Klar? La oss sette i gang.

1. Shokz Openfit Pro

(Image credit: Future)

Shokz' første ørepropper med åpen bakside og aktiv «støydemping»

... og de er så gode at vi glemte at de ikke er tradisjonelle ørepropper

Alle som er kjent med treningsfokuserte lydprodukter trenger egentlig ingen introduksjon når det gjelder Shokz. Men dette er noe nytt – og med nytt mener vi den nylig avdukede OpenFit Pro.

Grunnen er enkel: dette er Shokz' første ørepropper med åpen bakside, en «synkronisert dobbelmembrandriver og støydemping». For oss betyr denne «støydempingen» i hovedsak aktiv støyreduksjon i et åpent design. Det burde ikke kunne fungere – men det gjør det.

Shokz skryter av sin nye SuperBoost-algoritme for «dynamisk og forvrengningsfri lyd», sammen med en eksklusiv følelse takket være en «PMI-aluminiumkuppel i luftfartskvalitet». For vår del ønsker vi også å påpeke den sikre, men likevel åpne passformen, skapt av en liten kul på skallet. Den hviler fint i og bak cimba concha (en av de indre foldene i det ytre øret, over selve conchaen), som holdt dem på plass for oss – selv under tennis.

Shokz OpenFit Pro er også Dolby Atmos-klare, med hodesporing som reagerte raskt og jevnt da vi beveget hodene mot lydkilden under de første testene våre.

Flaggskipfunksjoner betyr også pris på flaggskipnivå. Med en pris på 219 pund (omtrent 320 pund) er de ikke billige. Dette er spesielt bemerkelsesverdig ettersom topplasseringen i kjøpeguiden vår for tiden holdes av et annet Shokz-par, Shokz OpenFit 2+, som ble lansert til 239 pund.

Er OpenFit Pro verdt pristillegget? Det gjenstår å se. Følg med.

2. Fender Mix

(Image credit: Fender)

Fenders første hodetelefoner tilbyr opptil 100 timers batteritid – klare for skikkelig lange lytteøkter.

Men matcher designet egentlig den ikoniske Stratocasteren?

Her er de: de første trådløse hodetelefonene med Fender-logoen, kalt Fender Mix (stilisert som «MIX» i markedsføringen). De ventes å bli lansert snart og vil falle inn i mellomsegmentet, med en pris på 299 dollar, som tilsvarer omtrent 3 000 norske kroner.

De bruker 40 mm drivere og tilbyr i utgangspunktet alle funksjonene vi nå forventer av de beste hodetelefonene på markedet: aktiv støyreduksjon, romlig lyd, 3,5 mm-tilkobling og muligheten til å lytte via både USB-C og 3,5 mm-kabel.

Det store utropstegnet er batteritiden. Fender oppgir 52 timer med støydemping aktivert, eller hele 100 timer uten. Og ja, du kan fortsette å lytte selv når batteriet viser 0 prosent ved å bruke en kabel. Med Fender tar det rett og slett aldri slutt.

Vår innvending? Designet. Mix ligner mye på et par helt vanlige Bluetooth-hodetelefoner. Og Fender Stratocaster er alt annet enn en vanlig elektrisk gitar. Sammenlignet med Marshalls over-ear-hodetelefoner, som konsekvent beholder forsterker-DNA-et i designet, fremstår Fenders bidrag litt ... intetsigende. Eller er det bare oss?

3. JBL Soundgear Clips

(Image credit: JBL)

JBLs første ørepropper med åpen bakside og mansjettform

Vår favoritt fra JBLs store lansering – og blant mange produkter på CES

Hvis det fantes en pris for å ha kommet med flest produktlanseringer på CES, ville JBL ha gjort det bra. Bare i Las Vegas har selskapet introdusert tre forskjellige modeller av ørepropper med åpen bakside, pluss et sportsfokusert alternativ på siden.

Vår favoritt? JBL Soundgear Clips – og det er ikke bare fordi vi elsker en lilla, stilig designet ørepropp i 90-tallsstil (selv om det definitivt har litt å si).

Litt mer om dem: De splitter nye Soundgear Clips, som vi så i lilla, men som også leveres i kobber, blått og hvitt, ventes å koste 149 dollar ved lansering, eller rundt 1 500 norske kroner. JBL er tilfredse med å kunne fremheve sin egen løsning for luftledning, basert på selskapets OpenSound-teknologi, supplert med en forbedret bassforsterkningsalgoritme.

Batteritiden er oppgitt til å være opptil 32 timer totalt, fordelt på 8 timer i øreproppene og 24 timer i ladeetuiet. De er IP54-klassifiserte mot vann og støv, har berøringskontroller direkte på øret og lar deg tilpasse funksjonene via JBL Headphones-appen.

4. TDM Neo

(Image credit: Future)

Hodetelefoner som du vrir for å gjøre om til en Bluetooth-høyttaler

200 timers batteritid som hodetelefoner, 10 timer som høyttaler

Dette høres kanskje ut som en gimmick, men etter å ha hørt hva kollegaen vår syntes etter å ha testet dem på messen, må vi si at de faktisk er både sjarmerende og overraskende gjennomtenkte.

Ved første øyekast ser TDM Neo ut som et par vanlige trådløse on-ear-hodetelefoner, med en valgfri 3,5 mm-tilkobling og kontroller på øreklokkene. Men hvis du vrir dem, slik at hodebøylen komprimeres og enhetene danner en rund form, begynner de umiddelbart å spille musikk høyt via innebygde, utovervendte høyttalere.

De har totalt fire drivere – en innovervendt og en utovervendt per øreklokke – samt to separate forsterkere. Høyttalermodus kan håndtere 10 timers avspilling på én lading, og siden høyttalere trekker betydelig mer strøm enn hodetelefondrivere, betyr dette hele 200 timers batteritid i hodetelefonmodus. Det er ærlig talt litt sprøtt, spesielt siden de ikke er betydelig større enn vanlige hodetelefoner. Det er imidlertid ingen aktiv støyreduksjon.

Detaljarbeidet er gjennomtenkt. Som standard bytter de automatisk til høyttalermodus når du vrir dem, men du kan også stille dem inn til å sette musikken på pause i stedet. Når du vrir dem sammen, låses hengslene magnetisk, noe som gir en tydelig opplevelse av at modusen er aktivert, og de fungerer også som et flatt stativ når enheten står oppreist og spiller.

TDM Neo lanseres via Kickstarter i 2026. Versjonen som ble testet på messen var fullt funksjonell og hørtes angivelig også overraskende bra ut, med mye dybde i bassen. Og ja, TDM står for «Tomorrow Doesn’t Matter», som skal formidle en verden der folk lever i nuet og deler det de lytter til så snart de trer inn i en sosial kontekst. Vi innrømmer at vi trengte den forklaringen.

5. Anker Soundcore Aerofit 2 Pro

(Image credit: Anker Soundcore)

Når er åpne ørepropper ikke åpne? Når kan de også være i øret?

Og det stopper ikke der – det finnes faktisk fem forskjellige modi.

Etter den eksplosive veksten for åpne ørepropper i 2025, ventes markedet for støyreduserende modeller med åpen bakside å fortsette å vokse i 2026. Likevel trodde vi ikke det ville ta mer enn en uke for et selskap å komme opp med noe som virkelig skiller seg ut – men CES er CES.

Hva mener vi? Vel, i motsetning til de fleste åpne ørepropper, er de nye Anker Soundcore AeroFit 2 Pro faktisk ikke åpne – og likevel er de det. På en måte.

Disse hybridene kan klikkes mellom to grunnleggende posisjoner (eller fem, teknisk sett, men de er alle basert på de samme to fysisk). Vil du høre omgivelsene dine? Da bruker du dem i åpen modus. Vil du ha aktiv støyreduksjon? Bytt til in-ear-modus og lytt med ANC aktivert.

Og ja – for å være helt tydelig – hvilken posisjon du velger avgjør hvor langt inn i øret ditt selve halsen på øreproppene strekker seg. Formskiftende ørepropper, enkelt sagt.

Anker Soundcore AeroFit 2 Pro skal etter planen lanseres i februar 2026, med en prislapp et sted mellom 150 og 200 dollar, eller omtrent 1 500 – 2 000 kroner. Anker nektet å bekrefte en nøyaktig pris på vårt forhåndsmøte på CES. Kort sagt: følg med – vi gleder oss til å teste dem ut.

6. Neurable x HyperX – prototype på gamingheadset

(Image credit: Future)

Neurals fantastiske hjerneteknologi – nå i et gaming-headset

Bygget for å gjøre deg bedre i Valorant – og ifølge en kollega fungerer det

Vi har tidligere opplevd Neurables nesten sci-fi-lignende tankelesende hodetelefonteknologi, etter å ha forsøkt (og stort sett mislyktes) å oppnå en høyfokustilstand med MW75 Neuro.

Siden den gang har selskapet lansert en lettere og rimeligere modell, MW75 Neuro LT, som gir et daglig kognitivt øyeblikksbilde på to minutter – fortsatt med de samme 12-kanals tørre EEG-sensorene diskret innebygd i øreputene.

På CES 2026 har Neurable nå brukt både maskinvare og programvare i et spillhodesett, i samarbeid med HyperX. En kollega av oss testet det ut personlig (og nei, vi er ikke det minste misunnelige).

Her fokuserer teknologien på to ting: optimalisering av din mentale tilstand før du begynner å spille for å forbedre ytelsen din, og overvåking av aktiviteten din under spilløkten for å se om du holder deg oppdatert.

Resultatene er imponerende. Ifølge Neurable forbedret profesjonelle e-sportspillere presisjonen sin med rundt 3 prosent etter å ha brukt headsettets såkalte «priming»-prosess. Den gjennomsnittlige forbedringen var rundt 1,5 prosent, og reaksjonstiden ble sagt å ha blitt forbedret med gjennomsnittlig 40 millisekunder – noen få bilder, men i spillverdenen utgjør det faktisk en stor forskjell.

Dette er et produkt som er for komplekst til å yte full rettferdighet i en kort anmeldelse. Men vi kan si så mye som vår kollega beskrev fokuseringshjelpemiddelet som «nesten umiddelbart avhengighetsskapende».

7. Klipsch Atlas

(Image credit: Klipsch)

Klipschs første over-ear-hodetelefoner på et tiår – og det finnes tre modeller

Tre helt forskjellige alternativer, inkludert et flaggskip med en halvåpent design

For oss er dette et av de mest etterlengtede comebackene på CES. Klipsch Atlas-serien markerer ikke bare selskapets 80-årsjubileum, men også ti år siden Klipsch sist lanserte et par over-ear-hodetelefoner – Heritage-serien, som ble avduket på CES for et tiår siden.

Atlas-serien består av tre distinkte og virkelig pene modeller, som alle forventes å bli utgitt i USA sommeren 2026.

Atlas HP-1 er et par trådløse over-ear-hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Klipsch vil at vi skal tenke «ultralette, komfortable for langvarig bruk og med imponerende batteritid». Den bruker selskapets koaksiale driverløsning, sammen med det de beskriver som «planlagt støtte for tredjeparts romlig lyd- og hørselskompensasjonsfunksjoner». Veldig interessant.

Atlas HP-2 beskrives som et «lukket hi-fi-alternativ finjustert for klasseledende bassrespons og dype, omsluttende bassfrekvenser», rettet mot lyttere som ønsker fysisk energi uten å gå på kompromiss med finesse. En selvfølge for bass-elskere.

Atlas HP-3 er flaggskipet: et semi-åpent premiumdesign for kritisk tokanalslytting, med en luftig, høyttalerlignende lyd for audiofile. Luksus er nøkkelordet her, og den overdådige emballasjen inkluderer til og med et eget hodetelefonstativ – slik at du kan beundre dem selv når du ikke har dem på deg.

Alle modeller ventes å lanseres i USA sommeren 2026, mens det er mer uklart med hensyn til andre markeder. Prisen er ennå ikke bekreftet, men vi ville bli veldig overrasket om de havner i kategorien «budsjetthodetelefoner».