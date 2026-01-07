7 bästa earbuds och hörlurar på CES 2026 – från formskiftande öppna earbuds till lurar som vrids till en högtalare

Den årliga teknikmässan vi gärna förkortar till CES 2026 är i full gång i Las Vegas, Nevada, och om du är redo att fokusera helt på ljud är det bara att hänga med oss.

Den här årliga tillställningen levererar alltid några av de mest tankeväckande – och bästa – earbuds vi sett, tillsammans med några av de märkligaste och mest spännande hörlurarna som tar sig från mässgolvet till konsumentmarknaden.

Så hur ser 2026 ut? Kort sagt: de stora namnen satsar hårt. Vi har allt från vackert designade öppna earbuds i ear-cuff-stil till on-ear-lurar som kan vridas och förvandlas till portabla högtalare – och mycket däremellan. Redo? Då kör vi.

1. Shokz Openfit Pro

(Image credit: Future)

Shokz första öppna earbuds med aktiv ”brusreducering”

…och den är så bra att vi glömde att de inte är traditionella earbuds

Alla som är bekanta med träningsfokuserade ljudprodukter behöver egentligen ingen presentation när det gäller Shokz. Men det här är något nytt – och med nytt menar vi de nyligen presenterade OpenFit Pro.

Anledningen är enkel: det här är Shokz första öppna earbuds med en ”synkroniserad dubbeldiaphragm-driver och brusreducering”. För oss innebär den där ”brusreduceringen” i praktiken aktiv brusreducering i en öppen design. Det borde inte fungera – men det gör det.

Shokz lyfter fram sin nya SuperBoost-algoritm för ”dynamiskt och distorsionsfritt ljud”, tillsammans med en exklusiv känsla tack vare ett ”PMI-domlock i flygindustriklass av aluminium”. För vår del vill vi även peka på den säkra men fortfarande öppna passformen, som skapas av en liten upphöjning på kåpan. Den vilar snyggt i och bakom cimba concha (en av de inre vecken i ytterörat, ovanför själva conchan), vilket gjorde att de satt stadigt för oss – även under tennis.

Shokz OpenFit Pro är dessutom redo för Dolby Atmos-innehåll, med huvudspårning som reagerade snabbt och följsamt när vi rörde huvudet mot ljudkällan under våra första tester.

Ett flaggskepp i funktioner innebär också ett flaggskepp i pris. Med ett pris på 219 pund, vilket motsvarar ungefär 3 200 kronor – är de inte billiga. Det är särskilt värt att notera eftersom toppositionen i vår köpguide just nu innehas av ett annat Shokz-par, Shokz OpenFit 2+, som hade ett lanseringspris på 2 390 kronor.

Är OpenFit Pro värda prispåslaget? Det återstår att se. Håll utkik.

2. Fender Mix

(Image credit: Fender)

Fenders första hörlurar bjuder på upp till 100 timmars batteritid – redo för riktigt långa jam

Men matchar designen verkligen den ikoniska Stratocastern?

Här är de: de första trådlösa hörlurarna med Fender-loggan, kallade Fender Mix (stylat som “MIX” i marknadsföringen). De väntas släppas inom kort och hamnar i mellansegmentet prismässigt, med ett pris på 299 dollar, vilket motsvarar ungefär 3 300 svenska kronor.

De använder 40 mm-element och erbjuder i princip alla funktioner vi numera förväntar oss av de bästa hörlurarna: aktiv brusreducering, rumsligt ljud, 3,5 mm-anslutning och möjlighet att lyssna via både USB-C och 3,5 mm-kabel.

Den stora snackisen är batteritiden. Fender uppger 52 timmar med brusreducering aktiverad, eller hela 100 timmar utan. Och ja, du kan fortsätta lyssna även när batteriet visar 0 procent genom att använda kabel. Med Fender tar jammet helt enkelt aldrig slut.

Vår invändning? Designen. Mix ser väldigt mycket ut som ett par helt vanliga Bluetooth-hörlurar. Och Fender Stratocaster är ju allt annat än en vanlig elgitarr. Jämför man med Marshalls over-ear-lurar, som konsekvent behåller sitt förstärkar-DNA i designen, framstår Fenders bidrag som lite… intetsägande. Eller är det bara vi?

3. JBL Soundgear Clips

(Image credit: JBL)

JBL:s första öppna earbuds i cuff-stil

Vår favorit från JBL:s enorma lansering – och bland många produkter på CES

Om det fanns ett pris för flest produktlanseringar på CES hade JBL legat bra till. Bara i Las Vegas har företaget presenterat tre olika modeller av öppna earbuds, plus ett sportfokuserat alternativ vid sidan av.

Vår favorit? JBL Soundgear Clips – och det är inte bara för att vi älskar en lila, snyggt designad ear-cuff i 90-talsstil (även om det absolut spelar in).

Lite mer om dem: de helt nya Soundgear Clips, som vi såg i lila men som även kommer i koppar, blått och vitt, väntas kosta 149 dollar vid lansering, alltså cirka 1 650 kronor. JBL lyfter gärna fram sin egen lösning för luftledning, baserad på företagets OpenSound-teknik, kompletterad med en förbättrad algoritm för basförstärkning.

Batteritiden uppges till upp till 32 timmar totalt, fördelat på 8 timmar i earbuds och 24 timmar i laddningsetuiet. De är IP54-klassade för vatten och damm, har touchkontroller direkt på örat och låter dig anpassa funktionerna via JBL Headphones-appen.

4. TDM Neo

(Image credit: Future)

Hörlurar som du vrider för att förvandla dem till en Bluetooth-högtalare

200 timmars batteritid som hörlurar, 10 timmar som högtalare

Det här låter kanske som en gimmick, men efter att ha hört vad vår kollega tyckte efter att ha testat dem på mässan, måste vi säga att de faktiskt är både charmiga och förvånansvärt genomtänkta.

TDM Neo ser först ut som ett par vanliga trådlösa on-ear-hörlurar, med valfri 3,5 mm-anslutning och kontroller på kåporna. Men om du vrider dem, så att huvudbygeln komprimeras och enheterna bildar en rund form, börjar de omedelbart spela musiken högt via inbyggda, utåtriktade högtalare.

De har totalt fyra element – ett inåtvänt och ett utåtvänt per kåpa – samt två separata förstärkare. Högtalarläget klarar 10 timmars uppspelning på en laddning, och eftersom högtalare drar betydligt mer ström än hörlurselement innebär det hela 200 timmars batteritid i hörlursläge. Det är ärligt talat smått vansinnigt, särskilt eftersom de inte är nämnvärt större än vanliga hörlurar. Däremot saknas aktiv brusreducering.

Detaljarbetet är genomtänkt. Som standard växlar de automatiskt till högtalarläge när du vrider dem, men du kan även ställa in så att musiken pausas istället. När du vrider ihop dem låser gångjärnen magnetiskt, vilket ger en tydlig känsla av att läget är aktiverat, och de fungerar då även som ett platt stativ när enheten står upp och spelar.

TDM Neo lanseras via Kickstarter under 2026. Den version som testades på mässan var fullt fungerande och ska enligt uppgift dessutom ha låtit förvånansvärt bra, med rejält djup i basen. Och ja, TDM står för “Tomorrow Doesn’t Matter”, vilket ska förmedla en värld där människor lever i nuet och delar det de lyssnar på så fort de kliver in i ett socialt sammanhang. Vi erkänner att vi behövde den förklaringen.

5. Anker Soundcore Aerofit 2 Pro

(Image credit: Anker Soundcore)

När är öppna earbuds inte öppna? När de även kan bli in-ear

Och det slutar inte där – det finns faktiskt fem olika lägen

Efter den explosionsartade utvecklingen för öppna earbuds under 2025 väntas marknaden för öppna modeller med brusreducering fortsätta växa även under 2026. Ändå trodde vi inte att det skulle ta mer än en vecka innan ett företag slog till med något som verkligen sticker ut – men CES är CES.

Vad menar vi? Jo, till skillnad från de flesta öppna earbuds är nya Anker Soundcore AeroFit 2 Pro egentligen inte öppna – och ändå är de det. På sätt och vis.

De här hybriderna kan klickas mellan två grundlägen (eller fem, tekniskt sett, men alla bygger fysiskt på samma två). Vill du höra omgivningen? Då använder du dem i öppet läge. Vill du ha aktiv brusreducering? Växla till in-ear-läge och lyssna med ANC aktiverat.

Och ja – för att vara helt tydliga – vilket läge du väljer avgör hur långt in i örat själva halsen på earbuden sträcks. Formskiftande earbuds, helt enkelt.

Anker Soundcore AeroFit 2 Pro är planerade att lanseras i februari 2026, med ett pris någonstans mellan 150 och 200 dollar, alltså ungefär 1 700–2 300 kronor. Anker ville ännu inte bekräfta exakt pris vid vårt förhandsmöte inför CES. Kort sagt: håll utkik – vi längtar efter att få testa dem ordentligt.

6. Neurable x HyperX – prototyp på gamingheadset

(Image credit: Future)

Neurables häpnadsväckande hjärnteknik – nu i ett gamingheadset

Byggt för att göra dig bättre i Valorant – och enligt en kollega funkar det

Vi har tidigare upplevt Neurables närmast science-fiction-lika teknik för tankeläsande hörlurar, efter att ha testat (och till stor del misslyckats med) att nå ett högt fokusläge med MW75 Neuro.

Sedan dess har företaget släppt en lättare och mer prisvärd modell, MW75 Neuro LT, som ger en daglig tvåminuters kognitiv ögonblicksbild – fortfarande med samma 12-kanaliga torra EEG-sensorer diskret inbyggda i öronkuddarna.

På CES 2026 har Neurable nu applicerat både sin hårdvara och mjukvara på ett gamingheadset, i samarbete med HyperX. En kollega till oss testade det på plats (och nej, vi är absolut inte det minsta avundsjuka).

Här fokuserar tekniken på två saker: att optimera ditt mentala tillstånd innan du börjar spela för att höja prestationen, och att övervaka aktiviteten under spelsessionen för att se om du håller dig på topp.

Resultaten är imponerande. Enligt Neurable förbättrade e-sportspelare på proffsnivå sin träffsäkerhet med runt 3 procent efter att ha använt headsetets så kallade ”Priming”-process. Den genomsnittliga förbättringen låg på cirka 1,5 procent, och reaktionstiden uppges ha förbättrats med i snitt 40 millisekunder – några bildrutor, men i spelvärlden är det faktiskt en rejäl skillnad.

Det här är en produkt som är för komplex för att fullt ut göra rättvisa i en kort sammanställning. Men vi kan säga så mycket som att vår kollega beskrev fokushjälpen som ”nästan omedelbart beroendeframkallande”.

7. Klipsch Atlas

(Image credit: Klipsch)

Klipschs första over-ear-hörlurar på ett decennium – och det finns tre modeller

Tre helt olika alternativ, inklusive ett flaggskepp med semi-öppen konstruktion

För oss är detta en av de mest efterlängtade comebackarna på CES. Klipsch Atlas-serien markerar inte bara företagets 80-årsjubileum, utan också tio år sedan Klipsch senast lanserade ett par over-ear-hörlurar – Heritage-serien, som presenterades på CES för ett decennium sedan.

Atlas-serien består av tre distinkta och riktigt snygga modeller, som alla väntas släppas i USA sommaren 2026.

Atlas HP-1 är ett par trådlösa over-ear-hörlurar med aktiv brusreducering. Klipsch vill att vi ska tänka ”ultralätt, bekväma för långvarigt bruk och med imponerande batteritid”. Här används företagets koaxiala elementlösning, tillsammans med vad som beskrivs som ”planerat stöd för tredjepartsfunktioner för rumsligt ljud och hörselkompensation”. Mycket intressant.

Atlas HP-2 beskrivs som ett ”slutet hi-fi-alternativ finjusterat för klassledande basrespons och djup, omslutande lågregister”, riktat mot lyssnare som vill ha fysisk energi utan att tumma på finess. Ett givet val för basälskare.

Atlas HP-3 är flaggskeppet: en semi-öppen premiumdesign för kritisk tvåkanalslyssning, med ett luftigt, högtalar-liknande ljud för audiofiler. Lyx är ledordet här, och den påkostade förpackningen inkluderar till och med ett dedikerat hörlursställ – så att du kan beundra dem även när du inte har dem på dig.

Alla modeller väntas lanseras i USA sommaren 2026, övriga marknader är fortfarande oklart. Priserna är inte heller bekräftade ännu, men vi skulle bli mycket förvånade om de hamnar i kategorin ”budgethörlurar”.