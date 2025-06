Samsung deelt eindelijk datum voor het volgende Galaxy Unpacked-evenement

Na meerdere hints vanuit Samsung zelf en vele geruchten over de volgende Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip en Galaxy Watches, kunnen we ons nu eindelijk echt voorbereiden op de lancering op 9 juli 2025.

Samsung heeft nu namelijk officieel de datum voor zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement gedeeld. Aan de hand van de uitnodiging voor het evenement en de video's die gedeeld zijn, verwachten we in ieder geval twee apparaten. Eén van de twee lijkt op een standaard smartphone (maar we gokken dat het de Galaxy Z Flip 7 zal zijn) en de ander kan worden opengevouwen tot een veel groter toestel (oftewel de Galaxy Z Fold 7).

Het Galaxy Unpacked-evenement begint in onze tijdzone om 16:00 uur op 9 juli 2025 en je kan het evenement zelf volgen via een livestream. Wij zullen je natuurlijk echter ook op de hoogte houden van alle nieuwe aankondigingen van Samsung.

Samsung keert dit jaar weer terug naar New York (Brooklyn) voor de onthulling van zijn nieuwe foldables, nadat het vorig jaar koos voor Parijs en in 2023 voor Seoul. De afgelopen jaren draaide de zomerse Galaxy Unpacked-evenementen altijd om nieuwe foldables en wearables en de foto's en video's die bij de uitnodiging zijn gedeeld, suggereren dat dit opnieuw het geval zal zijn. De geanimeerde video's bevatten een jazz-achtige versie van Samsungs klassieke ringtone en we zien een dunne horizontale lijn die wordt gesplitst in twee losse apparaten.

Het bovenste apparaat is gewoon een langwerpige rechthoek, en hint waarschijnlijk naar de Galaxy Z Flip 7, en het onderste apparaat is een vergelijkbare rechthoek die alleen ook nog openvouwt tot een soort, en dus hint naar de Galaxy Z Fold 7.

Misschien moeten we niet al te veel achter sommige elementen van de uitnodiging zoeken, maar Samsung gebruikt hier ook veel blauwe tinten en wat felle witte highlights. Misschien betekent dit dat we een nieuwe blauwe kleur kunnen verwachten voor de nieuwe Flip en Fold. We zagen immers vergelijkbare hints voor de lancering van de Samsungs Galaxy S25-serie.

Zoals gebruikelijk kan je je op Samsungs website ook al "aanmelden" voor "updates en exclusieve aanbiedingen". Dit betekent niet dat je al iets moet pre-orderen of iets dergelijks, maar je toont hiermee gewoon interesse en krijgt hierdoor mogelijk dus interessante aanbiedingen voor de nieuwe releases. Als je dus al enigszins geïnteresseerd bent in een nieuwe Flip, Fold of Galaxy Watch, kan het zeker geen kwaad om je aan te melden.

Wat kan je verwachten tijdens Samsungs Galaxy Unpacked van 9 juli?

Samsung hintte in meerdere blogposts voor deze uitnodiging al naar "het volgende hoofdstuk van Ultra". Dit suggereert dat de Galaxy Z Fold of Galaxy Z Flip (of allebei) een 'Ultra' in zijn naam kan krijgen. Een andere theorie is dat het hier om de zogenaamde tri-fold gaat die ergens 'Ultra' in zijn naam zal hebben.

De geanimeerde versie van de uitnodiging eindigt met "Ultra Unfolds". Wij gokken dat het om de Galaxy Z Fold 7 Ultra zal gaan, maar Samsung heeft dus in ieder geval al zowat bevestigd dat er een Ultra-model bij zijn foldables zal zitten.

De Flip en Fold gaan nu de zevende generatie in en we verwachten voor beide apparaten niet de meest revolutionaire upgrades, maar wel upgrades die een verschil kunnen maken. Recente verslagen suggereren toch wel een wat grotere upgrade voor wat waarschijnlijk de ster van de show zal zijn, de Galaxy Z Fold 7. Er wordt verwacht dat hij, net als de Galaxy S25 Edge, erg dun wordt (wanneer opengevouwen) en ook een groter vouwbaar scherm aan de binnenkant zal hebben (mogelijk 8 inch).

We horen ook geruchten dat de Fold, net als de Galaxy S25 Ultra, een indrukwekkende 200MP-hoofdcamera zal gebruiken, Dat moet de camerakwaliteit flink omhoog halen op Samsungs flagship foldable.

Natuurlijk zal het toestel ook sneller worden dankzij een nieuwe chip en draaien op One UI 8, met waarschijnlijk ook weer nieuwe AI-features die worden toegevoegd aan Galaxy AI. Misschien verschijnen er ook weer nieuwe AI-features die in samenwerking met Google zijn ontwikkeld.

De geruchten over de Galaxy Z Flip 7 hinten helaas niet naar grote veranderingen voor de camera's, maar Samsung kan natuurlijk nog wel verbeteringen doorvoeren voor de 50MP-hoofdcamera en 12MP-ultrawide (die we dus ook al op de Galaxy Z Flip 6 zagen) via software.

Wat verandert er dan wel? Nou, de Galaxy Z Flip 7 lijkt, net als de Galaxy Z Fold 7, iets groter te worden. Er wordt een 6,8-inch vouwbaar display verwacht, maar de grotere verandering lijkt plaats te vinden aan de buitenkant.

Samsung zal misschien het coverscherm uitbreiden tot een 4-inch display op de Flip 7 en daarmee een vergelijkbare ervaring aanbieden als op Motorola's nieuwste Razr-klaptelefoon. De Flip 6 heeft een 3,5-inch coverscherm. Voeg hier nog de nieuwe One UI 8-interface en meer AI-features aan toe en je krijgt een coverscherm dat hopelijk veel nuttiger en mooier is.

Samsungs volgende twee foldables staan waarschijnlijk centraal bij het Unpacked-evenement van 9 juli, maar het bedrijf houdt er ook van om aankomende apparaten te teasen tijdens dit soort evenementen, dus het zou ons niet verbazen als we ook een blik krijgen op de zogenaamde tri-fold.

Samsung gebruikte het Unpacked-evenement van juli 2024 echter ook niet alleen om de Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 te onthullen. Tijdens dat evenement kregen we ook de Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra en Galaxy Buds 3 Pro te zien. We verwachten dus volgende maand ook wel weer wat nieuwe wearables, maar waarschijnlijk zullen er geen Galaxy Ring 2 of Galaxy Watch Ultra 2 aanwezig zijn.

De Galaxy Watch 8 kan een displayupgrade en wat nieuwe gezondheidsfeatures krijgen, maar daarnaast zou dit jaar ook nog het Galaxy Watch Classic-model terug kunnen keren (met zijn draaibare ring om het scherm). Een mogelijk prototype van dat apparaat verscheen recent nog op eBay.

Hoe dan ook, of je nou interesse hebt in een nieuwe Flip of Fold, in een Ultra-model of een wearable, Samsung zal meer dan genoeg te onthullen hebben op 9 juli. Zoals we al aangaven, brengen wij je natuurlijk ook op de hoogte van alle aankondigingen en onthullingen.