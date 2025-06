Gelekte Samsung Galaxy Z Fold 7- en Galaxy Z Flip 7-renders hinten naar camera-downgrade, maar wees niet bang

Alle recente informatie lijkt erop te wijzen dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7 volgende maand onthuld worden, en misschien specifiek op 9 juli. Nu zijn er echter in de tussentijd weer nieuwe renders van de foldables gelekt die ons een beter idee geven van het design van de toestellen.

Laten we maar beginnen met de Samsung Galaxy Z Fold 7-renders. Het team van Android Headlines heeft deze nieuwe beelden gedeeld. We zien niet echt veel opvallende designveranderingen, maar het lijkt er inderdaad wel op dat de foldable dunner dan ooit tevoren wordt, zoals we eerder ook al hoorden.

Exclusive: Samsung Galaxy Z Fold 7 Renders Show Slimmer Design, Bigger Displays https://t.co/bYpU7Fuyy5June 19, 2025

Verder lijkt het coverscherm ook breder te worden, waardoor de telefoon dichtgevouwen meer als een normale telefoon aan moet voelen. We zien hier overigens zogenaamd de 'Blue Shadow'- en 'Jet Black'-kleurvarianten, maar er kunnen ook nog andere varianten worden uitgebracht. Meestal is er namelijk wel meer keuze dan twee kleuren.

De grootste verrassing die deze renders ons te bieden hadden, is waarschijnlijk het gebrek aan een camera onder het vouwbare scherm. We zien hier weer een punch-hole selfiecamera in het binnenste display verwerkt, terwijl de Samsung Galaxy Z Fold 6 dus nog een camera onder het display had. Misschien is dit een gevolg van de dunner behuizing. Hoe dan ook, dit mag op technologisch vlak misschien een stap terug zijn (en afhankelijk van wie je het vraagt misschien ook qua design), maar het kan wel voor betere camerakwaliteit zorgen. De camera onder het scherm leverde namelijk nooit echt fantastische resultaten.

De Z Flip 7

Exclusive: Galaxy Z Flip 7 Leaks with Full Cover Display — Finally Catching Motorola https://t.co/aWkrS2P4TOJune 19, 2025

We hebben ook weer nieuwe gelekte renders van de Samsung Galaxy Z Flip 7 binnengekregen. Die renders komen vanuit Android Headlines. We zien hier opnieuw dezelfde 'Blue Shadow'- en 'Jet Black'-kleuren en ook hier verwachten we dat er nog meer kleuren beschikbaar zullen zijn bij de release.

De grote upgrade voor dit model, in vergelijking met de Samsung Galaxy Z Flip 6, lijkt een groter coverscherm te zijn. Hierdoor lijkt het toestel meer op de klaptelefoons uit Motorola's Razr-serie en dit moet dus ook betekenen dat het coverscherm nuttiger wordt.

Net als bij de Galaxy Z Fold 7 tonen de renders hier een dunner en waarschijnlijk dus ook lichter model dan zijn voorganger. Volgens deze leak zullen veel van de specs hetzelfde blijven, al wordt er wel een snellere processor verwacht.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Nu wachten we eigenlijk alleen nog maar op een officiële aankondiging van Samsung voor het volgende Galaxy Unpacked-evenement en vervolgens dan de onthullingen tijdens dat evenement. Dit evenement lijkt volgens geruchten plaats te vinden in juli en we verwachten naast de nieuwe Z Fold en Z Flip ook nog een paar Samsung Galaxy Watch 8-modellen en misschien zelfs een nieuw tri-fold model.