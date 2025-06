Nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 7- en Z Flip 7-leaks onthullen onder andere mogelijke lanceringsdatum

We hebben onderhand al meer dan genoeg geruchten gehoord over de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7, maar ze blijven gestaag binnenstromen. Er is zojuist weer een reeks nieuwe geruchten verschenen, met onder andere informatie over releasedata, kleuren, opslagvarianten en prijzen.

Ten eerste laat de betrouwbare tipgever Ice Universe nu weten (via Android Authority) dat de foldables op hetzelfde moment worden uitgebracht als de modellen van vorig jaar. Dat zou dus een lanceringsdatum van 10 juli betekenen. Het verslag van Android Authority geeft echter aan dat sommige andere leakers hun twijfels hebben bij deze informatie.

Alle tekenen wijzen in ieder geval wel op een onthulling in juli, net als bij Samsungs foldables uit 2024. Het valt alleen nog te bezien of het inderdaad 10 juli wordt. Daarnaast moeten we hierbij ook rekening houden met verschillende tijdzones. 10 juli in Zuid-Korea betekent niet altijd dezelfde dag voor ons in Nederland en België.

Wanneer de vouwbare toestellen van 2025 eindelijk verschijnen, moeten ze verder schijnbaar in de meeste landen ongeveer even duur zijn als de modellen van vorig jaar. Dat zegt de tipgever PandaFlash in ieder geval (via 9to5Google). De Samsung Galaxy Z Fold 6 had vorig jaar bij zijn release een startprijs van maar liefst 1.999 euro, terwijl de Samsung Galaxy Z Flip 6 een startprijs van 1.199 euro hanteerde.

Kleuren en specs

Galaxy Z Fold7: 12+256GB 12+512GB 16+1TB Silver ShadowBlue ShadowJetblackCoralredJune 3, 2025

Verder zijn er ook nog wat leaks van WinFuture en de tipgever Arsène Lupin opgedoken over de kleuren en specs van de aankomende foldables. De Galaxy Z Fold 7 lijkt eraan te komen in het zwart, blauw, 'koraalrood' en zilver, met 12GB of 16GB RAM en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte aan boord.

De verwachte kleuren voor de Galaxy Z Flip 6 zijn ook zwart, blauw en koraalrood. Qua configuraties zou er hier sprake zijn van opties met 8GB of 12GB RAM, plus 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. De twee bronnen komen echter niet helemaal overeen, dus een officiële bevestiging van Samsung zal ons uiteindelijk toch meer duidelijkheid moeten geven.

De goedkopere Galaxy Z Flip FE werd ook genoemd. Bij dit model krijg je schijnbaar 8GB RAM en een keuze tussen 128GB of 256GB opslagruimte. De voorspelde kleuren voor dit model zijn gewoon zwart en wit. Het zou kunnen dat dit model tegelijkertijd met de andere foldables wordt gelanceerd.

Het lijkt er op dat Samsungs Unpacked-evenement van juli veel nieuwe aankondigingen zal bevatten. Naast de bovengenoemde foldables verwachten we namelijk ook nog de Samsung Galaxy Watch 8 en misschien een Samsung tri-fold. Zoals altijd zullen we je natuurlijk op de hoogte houden van alle officiële onthullingen als het eenmaal zover is.