Samsung Galaxy Z Flip 7-benchmarks zijn gelekt en de resultaten zijn teleurstellend

Als je ware vlaggenschipprestaties verwacht van Samsungs volgende klaptelefoon, dan word je dit jaar misschien teleurgesteld. Vroege benchmarks voor de Samsung Galaxy Z Flip 7 suggereren namelijk dat het toestel niet op hetzelfde niveau als de Samsung Galaxy S25-serie of andere premium toestellen zal zitten qua prestaties.

De zogenaamde benchmarkresultaten zijn gedeeld door de leaker Abhishek Yadav op X (via GSMArena). Deze benchmarkinformatie suggereert dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 een Exynos 2500-chip gebruikt, plus 12GB aan RAM.

Er is nog steeds wat onenigheid over welke chip de Samsung Galaxy Z Flip 7 uiteindelijk zal gebruiken (als dat überhaupt in elke regio hetzelfde zal zijn). De meeste bronnen wijzen inmiddels op deze bovengenoemde Exynos-chip, maar sommige andere bronnen suggereren dat de telefoon zal beschikken over een Snapdragon 8 Elite.

Deze nieuwe benchmarkresultaten suggereren dus ook weer dat we te maken krijgen met een Exynos-chip. Misschien wordt Exynos deze keer zelfs wereldwijd gebruikt, want het modelnummer geeft aan dat het om een versie van het toestel voor de VS gaat. Meestal als Samsung verschillende chips in verschillende regio's gebruikt, krijgt de VS een Snapdragon-chip, dus dat lijkt nu misschien niet het geval te zijn.

Samsung Galaxy Z Flip 7 SM-F766U with Exynos 2500 runs on Geekbench.Specifications🔳 Exynos 25001 Core @ 3.30 GHz2 Cores @ 2.75 GHz5 Cores @ 2.36 GHz2 Cores @ 1.80 GHz🎮 Samsung Xclipse 950 GPU🍭 Android 16- 12GB RAMScoresSingle-core: 2012Multi-core: 7563… pic.twitter.com/SpOu7Fl7N4May 26, 2025

Nieuw model, verouderde scores

Deze chip lijkt in ieder geval dus "slecht nieuws" te zijn, want de Samsung Galaxy Z Flip 7 haalt hier een single-core score van 2.012 en een multi-core score van 7.563. Die resultaten lopen ongeveer een generatie achter op wat we inmiddels gewend zijn van de Snapdragon 8 Elite, de chip die in de meeste vlaggenschip Android-smartphones van dit jaar zit.

Interessant genoeg geeft GSMArena aan dat de cores hier veel lagere kloksnelheden hebben dan bij andere flagship chipsets. Dat lijkt grotendeels de oorzaak te zijn van de tegenvallende prestaties. het is niet helemaal duidelijk of dit de standaardsnelheden voor deze chip zullen zijn. De Exynos 2500 is tot nu toe nog niet in een andere smartphone verschenen. Het zou dus ook kunnen dat Samsung speciaal voor de Z Flip 7 de snelheden heeft verminderd om oververhitting te voorkomen.

Aangezien het hier om vroege benchmarkscores gaat, is het natuurlijk wel mogelijk dat het toestel dat straks wereldwijd wordt uitgebracht wel hogere kloksnelheden heeft. Zelfs als de kloksnelheden hetzelfde blijven, kan het toestel ook nog op andere manieren geoptimaliseerd worden voor de release om betere resultaten te krijgen. Voor nu lijkt het er echter op dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 geen enorm indrukwekkende prestaties zal leveren.

Waarschijnlijk zullen we er in juli achter komen wat het uiteindelijke prestatievermogen is. Dat is namelijk wanneer Samsung naar verwachting dit vouwbare toestel zal onthullen, samen met de Samsung Galaxy Z Fold 7. De Galaxy Z Fold 7 zou naar verwachting wel gewoon gebruikmaken van de Snapdragon 8 Elite.