Gelekte dummy unit onthult hoe dun de Galaxy Z Fold 7 misschien precies is

We horen nu al een tijdje geruchten over hoe dun de Samsung Galaxy Z Fold 7 wel niet zal zijn. Nu geeft een gelekte hands-on video, van wat een dummy unit van de foldable lijkt te zijn, ons meer bewijs voor het erg dunne design.

Deze video komt vanuit TheSinza op YouTube (via 9to5Google) en de dummy unit wordt hier direct met Samsungs huidige foldables (waaronder dus de Galaxy Z Fold 6) vergeleken op het gebied van dikte en overkoepelende afmetingen.

Dit soort dummy units verschijnen vaker voor de officiële lancering van een nieuwe smartphone en zijn over het algemeen gebaseerd op schema's en informatie vanuit de toeleveringsketen. Deze modellen zijn geen functionerende toestellen, maar ze kunnen bijvoorbeeld wel gebruikt worden door fabrikanten van accessoires om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld hoesjes klaar zijn voor de release van de telefoon.

De nieuwe video suggereert dat de Galaxy Z Fold 7 4,5 mm dik zal zijn wanneer opengevouwen. Dat zou hem flink dunner maken dan zijn voorganger (5,6 mm), maar het maakt hem niet de dunste foldable op de markt. Die eer gaat dan nog steeds naar de OPPO Find N5 (4,21 mm).

Langlopende geruchten

We horen al sinds vorig jaar dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 enorm dun wordt. Nou is natuurlijk nog niets helemaal zeker totdat het toestel officieel onthuld is, maar er zullen ongetwijfeld wat wat millimeters van afgeschaafd zijn ten opzichte van zijn voorganger uit 2024.

Een aantal dagen geleden zagen we nog nieuwe gelekte renders van deze foldable. Deze renders toonden nogmaals hoe dun het apparaat waarschijnlijk wordt en suggereerden ook dat het camerablok misschien vrij groot zal zijn.

Eén ding waar we ons meteen zorgen over maken bij een erg dunne telefoon is camerakwaliteit. Daarnaast is batterijduur bij dit soort toestellen ook een zorg. Volgens een bepaald gerucht zal Samsung echter een nieuwe, verbeterde batterijtechnologie introduceren. Deze moet toch nog voor een goede batterijduur zorgen, ondanks het feit dat er minder fysieke ruimte is voor de batterij.

We zijn inmiddels ook al een gelekte lanceringsdatum tegengekomen. De Samsung Galaxy Z Fold 7 lijkt op woensdag 9 juli te worden onthuld. Tijdens datzelfde lanceringsevenement verwachten we ook de Samsung Galaxy Z Flip 7 en in ieder geval één Samsung Galaxy Watch 8-model te zien.