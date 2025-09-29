Nieuwe Samsung tri-fold-leaks hinten naar een indrukwekkend zoombereik en verbeterde multitasking

We zijn nu al een tijdje aan het wachten op de eerste tri-fold smartphone van Samsung. Er werd namelijk in januari voor het eerst naar gehint. Nu lijkt het wachten bijna voorbij te zijn en er verschijnen dan ook steeds meer leaks die ons een idee geven van wat we kunnen verwachten van het nieuwe vouwbare vlaggenschip van Samsung.

Nieuwe beelden vanuit de tipgever @TechHighest, dezelfde bron die eerder ook al graphics postte van de aankomende smartphone, geven ons weer een beter idee van hoe het nieuwe toestel om zal gaan met multitasking.

Het lijkt erop dat sommige apps als een zwevend venster bovenop andere apps gebruikt kunnen worden. Daarnaast ziet het wisselen tussen het vouwbare scherm en het coverscherm er erg soepel uit. Je kan gewoon meteen verder met dezelfde apps wanneer je de telefoon opent of juist dichtklapt.

Het is indrukwekkend dat Samsung zo'n soepele ervaring lijkt te kunnen bieden bij een toestel met twee scharnieren en meerdere displays (en configuraties van het vouwbare display). Deze nieuwe animaties tonen een toestel met een scherm dat naar binnen toe vouwt en dus inderdaad twee verschillende displays heeft, zoals eerdere geruchten ook al suggereerden.

Camera-upgrades

Een van de meest verrassende nieuwe graphics hint ook naar een indrukwekkend zoombereik voor de nieuwe foldable. Hij zou namelijk digitaal kunnen inzoomen tot 100x. Dat is hetzelfde maximale zoombereik dat je ook op de Samsung Galaxy S25 Ultra krijgt. We hebben geen idee of de tri-fold ook een vergelijkbare setup van telefotocamera's krijgt, maar het lijkt wel waarschijnlijk dat hij dezelfde 200MP-hoofdcamera zal krijgen.

Tot nu toe zijn de camera's van Samsungs foldables, inclusief de Samsung Galaxy Z Fold 7, niet echt enorm indrukwekkend geweest. Dit zou dus wel eens een flinke upgrade kunnen zijn voor de foto- en videomogelijkheden van de nieuwste foldable.

Er zijn ook nog meer animaties die tonen hoe Samsung DeX en Galaxy AI zullen werken op de aankomende tri-fold. Als Samsungs handelsmerkaanvragen iets betekenen, dan zou het nieuwe vouwbare model mogelijk de Galaxy Z Tri-fold gaan heten.

Maar wanneer wordt hij nou eindelijk gelanceerd? Sommige geruchten suggereren dat er vandaag nog een lanceringevenement zou kunnen plaatsvinden. Dat zou echter niet betekenen dat het toestel ook daadwerkelijk meteen te koop zal zijn. Dat zou nog even kunnen duren. Zelfs wanneer hij officieel uitkomt, zou er sprake kunnen zijn van een beperkte release in China en Zuid-Korea en dus geen wereldwijde release.