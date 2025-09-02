Samsungs tri-fold verschijnt mogelijk pas in november en beschikbaarheid kan erg beperkt zijn

Vrijwel alles wijst erop dat Samsung zijn eerste tri-fold smartphone zal onthullen tijdens een evenement op maandag 29 september, maar een nieuw verslag suggereert dat het nog wel even duurt voordat het apparaat ook echt te koop zal zijn.

Dit verslag komt vanuit de Zuid-Koreaanse outlet ET News (via @Jukanlosreve). We moeten hier wel wat vertrouwen op Google Translate om alle details te kunnen begrijpen, maar de voorspelling hier lijkt te zijn dat de tri-fold pas in november op de markt komt.

Daarnaast zouden er in de eerste instantie ook maar 50.000 stuks geproduceerd worden. Samsung zou eerst de markt willen testen en willen afwachten wat de reactie op zijn nieuwe apparaat is. Naar verwachting zijn er voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 tien keer zoveel stuks beschikbaar gemaakt, dus dit lijkt echt een vrij beperkte lancering te worden.

Dit zou ook ergens wel logisch zijn gezien een aantal van de andere details die we eerder hebben gehoord over deze vouwbare smartphone. Zo lijkt het toestel enorm duur te worden (met een mogelijk prijskaartje van 3.500 dollar) en in ieder geval in de eerste instantie ook alleen beschikbaar te worden gemaakt in Zuid-Korea en China.

Een beperkte release

De Huawei Mate XT was de eerste tri-fold op de markt. (Image credit: Future)

Natuurlijk is dit slecht nieuws voor Samsung-fans die niet in Zuid-Korea of China wonen, maar dit is geen complete verrassing en ook niet de eerste keer dat Samsung deze strategie heeft gebruikt. We zagen dit bijvoorbeeld ook gebeuren in oktober 2024 met de release van de Galaxy Z Fold Special Edition.

Het nieuwste verslag van ET News zegt verder niets over de wereldwijde beschikbaarheid, dus we weten nog niets zeker, maar 50.000 stuks is niet bepaald veel en een focus op bepaalde markten lijkt daarbij wel logischer. Het artikel geeft wel aan dat de Galaxy Z Fold 7 erg goed verkoopt en dat Samsung misschien niet het risico wil lopen dat het introduceren van een nieuw apparaat (ook een foldable) een slechte invloed heeft op de verkoop van dat model.

Momenteel is er overigens ook gewoon nog niet genoeg marktdata om te voorspellen hoe populair Samsungs tri-fold zal zijn. De enige tri-fold die momenteel al verkrijgbaar is, is de Huawei Mate XT. Die telefoon is ook enorm duur en beperkt beschikbaar.

We kijken momenteel dus vooral uit naar 29 september (als dat inderdaad de datum is voor de lancering van de tri-fold van Samsung). Pas bij die lancering komen we natuurlijk officieel te weten wat we kunnen verwachten van de nieuwe release. In de tussentijd verwachten we echter ook nog de Galaxy S25 FE en de Galaxy Tab S11-serie te zien te krijgen op 4 september.