Toch geen extra grote batterij-upgrade voor de Samsung Galaxy S26 Edge?

Nu de Samsung Galaxy S25 Edge inmiddels alweer even uit is, kunnen we (aan de hand van onze ervaringen) natuurlijk alweer gaan denken over wat we willen zien bij de Galaxy S26 Edge. Daarnaast beginnen er ook alweer geruchten te verschijnen over mogelijke nieuwe features. Een van de features waar we al het een en ander over hebben gehoord, lijkt echter toch pas op een later toestel te worden geïntroduceerd.

SamMobile heeft certificatiedocumenten voor het volgende Edge-toestel te zien gekregen en bevestigd dat het toestel in 2026 nog steeds gebruik zal maken van de traditionele lithium-ion-batterijtechnologie die al jarenlang door de meeste smartphones wordt gebruikt.

Eerder dit jaar hoorden we dat Samsung bij de Galaxy S26-serie over zou stappen naar de nieuwere silicon-carbon-batterijtechnologie. Die technologie biedt grotere capaciteiten (en dus een langere batterijduur) bij batterijen met dezelfde fysieke afmetingen als hun lithium-ion-voorgangers.

Nu lijkt het erop dat dit toch niet het geval zal zijn, in ieder geval niet bij de Samsung Galaxy S26 Edge. Laat dat nou juist het toestel zijn dat deze upgrade het beste zou kunnen gebruiken. We gaven namelijk in onze Galaxy S25 Edge review ook al aan dat de batterijduur van het eerste Edge-model niet geweldig is.

Toch nog wel een upgrade

(Image credit: Philip Berne / Future)

Dezelfde certificatiedocumenten wijzen echter wel op een andere batterij-upgrade. De Galaxy S26 Edge lijkt namelijk wel een grotere 4.200mAh-batterijcapaciteit te krijgen, zoals we eerder ook al hoorden. Dat zou toch wel weer een mooie verbetering zijn ten opzichte van de 3.900mAh-batterij van het huidige model.

Laten we hopen dat het toestel ook wat langer meegaat op een volle batterij en als er ook nog sprake is van andere hardware- en softwarematige optimalisaties, dan hoeven we ons hopelijk geen zorgen meer te maken over de batterijduur van de Galaxy S26 Edge.

Er zijn ook geruchten voorbij gekomen die suggereren dat de Galaxy S26 Edge het Samsung Galaxy S25 Plus-model zal vervangen en dat er dus geen Plus-model meer zal worden gelanceerd in 2026. We gaan dan dus weer terug naar drie flagships in plaats van vier.

De Samsung Galaxy S26-serie wordt waarschijnlijk gelanceerd in januari 2026 (als Samsung zich aan zijn gebruikelijke releaseschema houdt). Voor die tijd verwachten we eerst nog een Galaxy S25 FE en Galaxy Tab S11-modellen te zien. Waarschijnlijk volgen de aankondigingen voor die producten aankomende donderdag.