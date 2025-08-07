Doorbraak: Samsung Galaxy S26 Edge zou nog dunner zijn én grotere batterij hebben

De Samsung Galaxy S25 Edge zorgde voor veel opschudding toen hij aan het einde van het eerste Galaxy Unpacked-evenement van dit jaar werd onthuld. De lancering aan het einde van mei was daarentegen allesbehalve een spektakel en gebeurde vrij onopvallend. Inmiddels zijn er wel details aan het verschijnen over de Galaxy S26 Edge.

De bekende leaker Universe Ice (die nu onder de naam PhoneArt op Twitter actief is) deelde een kort bericht met alleen de tekst: “Galaxy S26 Edge 5,5 mm 4200 mAh.”

Het cijfer in millimeter verwijst wellicht naar de dikte. De Galaxy S25 Edge is op het dunste punt 5,8mm dik en blijkbaar zal Samsung daar nog wat vanaf schaven voor de Galaxy S26 Edge. Toch is hij dan nog niet de dunste telefoon van Samsung, want dat blijft de Galaxy Z Fold 7 die (opengevouwen) slechts 4,2mm dik is.

Het tweede cijfer verwijst naar de batterijcapaciteit en wijst op een kleine stijging. De Samsung Galaxy S25 Edge heeft een batterij van 3.900mAh en dat is te klein. We konden tijdens onze review van de telefoon niet altijd het einde van de dag halen en dat is ondermaats in 2025, zeker voor een telefoon in deze prijsklasse. Het feit dat Samsung de telefoon dunner maakt en tegelijkertijd de batterijcapaciteit verhoogt, klinkt indrukwekkend.

Galaxy S25 Edge (Image credit: Blue Pixl Media)

Als Universe Ice gelijk heeft (en dat is al vaak zo geweest), dan is Samsung erin geslaagd om de capaciteit met bijna 8 procent te vergroten en tegelijkertijd de nieuwe batterij in een kleiner frame te plaatsen. Samsung lijkt dus de Edge-serie tot het uiterste te willen drijven.

De vraag is of deze extreem dunne telefoons zullen aanslaan. Hoewel de Galaxy S25 Edge dun en licht is, is hij niet klein. Hij is ongeveer zo hoog en breed als de Galaxy S25 Plus. Wie een kleine telefoon wil, moet daarom nog steeds bij de gewone Galaxy S25 zijn. Voorlopig moet je veel compromissen sluiten als je kiest voor de Galaxy S25 Edge. Zowel de batterij als de camera's zijn bijvoorbeeld slechter dan die van de goedkopere Galaxy S25 Plus.

Dit bericht van Universe Ice geeft ons amper informatie over de Galaxy S26 Edge. Met deze beperkte info kunnen we nog niet inschatten of de Galaxy S26 Edge de problemen van zijn voorganger zal kunnen aanpakken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Samsung organiseert gewoonlijk in januari zijn eerste Unpacked-event van het jaar waar de nieuwe Galaxy S-serie getoond worden. We verwachten dat de Galaxy S26 Edge daar officieel onthuld zal worden, samen met de rest van de serie.