Samsung Galaxy S26 Ultra kan speciaal scherm krijgen voor extra privacy

De Samsung Galaxy S26 Ultra zou de eerste telefoon kunnen zijn met nieuwe functie voor privacybescherming die AI gebruikt om te voorkomen dat mensen op je scherm meekijken. Volgens DealSite (via @Jukanlosreve), dat zich baseert op “bronnen uit de industrie”, is Samsung van plan om het scherm van de Galaxy S26 Ultra uit te rusten met een nieuwe technologie genaamd "Flex Magic Pixel". Deze functie zou AI gebruiken om de pixels in het scherm te besturen, zodat het scherm alleen vanuit bepaalde hoeken zichtbaar is.

Het resultaat zou enigszins lijken op de privacy screenprotectors, waardoor de inhoud van je scherm verborgen blijft voor mensen die er niet recht naar kijken. Flex Magic Pixel zou echter geen negatieve invloed hebben op de beeldkwaliteit, wat wel zo is bij screenprotectors.

Met Flex Magic Pixel kun dus gevoelige en persoonlijke gegevens voor jezelf houden, zonder dat dit ten koste gaat van de schermkwaliteit. Dit zou vooral handig kunnen zijn voor iedereen die gebruikmaakt van het openbaar vervoer, omdat anders de mensen om je heen wel eens op je scherm zouden kunnen meekijken.

Alleen voor de duurste smartphones

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

In ieder geval beweren deze bronnen dat de Galaxy S26 Ultra het enige model uit de Samsung Galaxy S26-serie zal zijn dat Flex Magic Pixel krijgt. Ze voegen eraan toe dat de Samsung Galaxy Z Fold 8 en de Samsung Galaxy Z Flip 8 deze technologie ook zullen krijgen.

In hetzelfde bericht voegen ze toe dat de Samsung Galaxy S26 Ultra waarschijnlijk ook CoE (Color Filter on Encapsulation) zal hebben. Dit zou betekenen dat de polarisator van het OLED-scherm wordt verwijderd en vervangen door een kleurenfilter, een verandering die het scherm dunner zou kunnen maken, terwijl de kleurweergave wordt verbeterd en het stroomverbruik verminderd.

Samsung gebruikt deze technologie al in zijn opvouwbare telefoons, maar tot nu toe is hij nog niet gebruikt in een gewone telefoon. Dus als de Samsung Galaxy S26 Ultra beide schermupgrades heeft, zou hij een aantal belangrijke voordelen kunnen hebben ten opzichte van de concurrentie.