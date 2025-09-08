Nieuwe leak voor Samsungs tri-fold toont hoe de smartphone zal werken

We wachten inmiddels al een tijdje geduldig op de onthulling van de tri-fold smartphone die Samsung in januari al teasede. Nu lijkt het erop dat het wachten bijna voorbij is en een nieuwe leak hint nu ook naar hoe het vouwmechanisme waarschijnlijk zal werken.

Deze leak komt in de vorm van een video-animatie die verborgen zat in One UI 8 en is gepost door @TechHighest (via 9to5Google). Dezelfde bron postte eerder ook al andere beelden van de tri-fold, waarop zijn design te zien was. Ook noemde deze bron al een aantal van de belangrijkste features.

Deze laatste leak lijkt te bevestigen dat we te maken krijgen met een soort U-vormig design voor de tri-fold, waarbij de zijkanten naar binnen vouwen. Dat is dus anders dan het S-vormig design dat de Huawei Mate XT gebruikt. Bij dat toestel is een deel van het vouwbare scherm ook het coverscherm wanneer het toestel dichtgevouwen is.

Bij dit U-vormig design is er nog een los coverscherm aanwezig naast het vouwbare scherm, net als bij de standaard boekvormige foldables zoals de Samsung Galaxy Z Fold 7. In de gelekte video kunnen we zien hoe deze vormfactor werkt bij het nemen van een selfie.

Wat we tot nu toe weten

Here's one more video that confirms the folding mechanism of Samsung's multi-foldable.

We hebben al bijna een jaar lang gehoord dat de tri-fold van Samsung qua vormfactor op deze manier zou verschillen van Huawei's tri-fold. De informatie uit deze nieuwe leak komt dus niet echt als een verrassing, maar het is wel het sterkste bewijs dat we tot nu toe hebben gezien voor hoe de foldable zal werken.

Er zijn natuurlijk ook al meer dan genoeg andere geruchten verschenen rondom dit aankomende model van Samsung. Zo zou het toestel een titanium frame, 16GB aan RAM en een Snapdragon-chip krijgen. Het lijkt ook waarschijnlijk dat het toestel erg duur wordt.

We verwachten een aantal multitasking-gerelateerde upgrades voor One UI 8 die speciaal voor deze foldable bedoeld zijn. Verder zou het vouwbare scherm 10 inch kunnen meten. We krijgen misschien ook nog te maken met een geüpgradede batterijtechnologie.

De meeste geruchten suggereren nu dat de telefoon officieel wordt aangekondigd op maandag 29 september, maar ook dat hij mogelijk pas vanaf november te koop zal zijn. Daarnaast suggereren sommige verslagen dat het toestel alleen in Zuid-Korea en China verkocht zal worden (in de eerste instantie).